16:08 07.01.2022 (обновлено: 16:20 07.01.2022)
Боррель заявил о готовности ЕС содействовать деэскалации в Казахстане
Глава дипломатии ЕС Боррель заявил о готовности содействовать деэскалации в Казахстане
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
БРЮССЕЛЬ, 7 янв - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что обсудил по телефону с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди ситуацию в этой стране и возможное содействие ЕС в урегулировании кризиса.
"Выразил готовность поддержать деэскалацию, (восстановление - ред.) стабильности. Мы продолжим внимательно следить за ситуацией", - написал Боррель в Twitter. Он также отметил важность обеспечения безопасности и соблюдения прав гражданского населения.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.
Утром 5 января президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы будут направлены на ограниченный период с целью стабилизации и нормализации.