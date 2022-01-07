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Пушков в жесткой форме припомнил США былые "заслуги"

Пушков припомнил США былые "заслуги" после предложения помощи Казахстану - РИА Новости, 07.01.2022

Пушков в жесткой форме припомнил США былые "заслуги"

Предложение помощи от Соединенных Штатов не сулит Казахстану ничего хорошего из-за противоречивого опыта Вашингтона. Об этом заявил в Telegram-канале член... РИА Новости, 07.01.2022

2022-01-07T15:44

2022-01-07T15:44

2022-01-07T15:44

беспорядки в казахстане

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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Предложение помощи от Соединенных Штатов не сулит Казахстану ничего хорошего из-за противоречивого опыта Вашингтона. Об этом заявил в Telegram-канале член Совета Федерации Алексей Пушков.По его словам, США много раз предлагали "помочь" разным странам в решении их проблем. В частности, они оказали "услугу" Украине, Афганистану, Сирии, пытались навязать ее президенту Белоруссии Александру Лукашенко."Та самая помощь, от которой надо бежать в другую сторону", — отметил сенатор.Ранее представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что его страна готова помочь Казахстану в решении кризиса. Он выразил надежду, что власти смогут справиться с экономическими и политическими проблемами, которые "проявились в протестах".Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19-го числа на всей территории Казахстана введен режим ЧП.Президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы".Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

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в мире, казахстан, сша, сирия, алексей пушков, одкб, совет федерации рф, александр лукашенко, касым-жомарт токаев