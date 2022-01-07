https://ria.ru/20220107/kazakhstan-1766864987.html

Глава ЕК призвала Нур-Султан гарантировать права и безопасность людей

Глава ЕК призвала Нур-Султан гарантировать права и безопасность людей - РИА Новости, 07.01.2022

Глава ЕК призвала Нур-Султан гарантировать права и безопасность людей

ЕС готов помогать Казахстану в преодолении кризиса там, где это возможно, права и безопасность людей должны быть гарантированы, заявила глава Еврокомиссии... РИА Новости, 07.01.2022

2022-01-07T14:23

2022-01-07T14:23

2022-01-07T14:41

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

еврокомиссия

урсула фон дер ляйен

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/06/1766755319_0:157:3362:2048_1920x0_80_0_0_93789b7158efcf982f66d8ed826ab173.jpg

БРЮССЕЛЬ, 7 янв – РИА Новости. ЕС готов помогать Казахстану в преодолении кризиса там, где это возможно, права и безопасность людей должны быть гарантированы, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен."Я с большой обеспокоенностью слежу за ситуацией в Казахстане, права и безопасность граждан - это приоритет, призываю к прекращению насилия и к сдержанности, ЕС готов помочь там, где может это сделать", - сказала она, выступая в Париже на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220106/polyanskiy-1766800499.html

казахстан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, казахстан, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен