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Глава ЕК призвала Нур-Султан гарантировать права и безопасность людей
Глава ЕК призвала Нур-Султан гарантировать права и безопасность людей - РИА Новости, 07.01.2022
Глава ЕК призвала Нур-Султан гарантировать права и безопасность людей
ЕС готов помогать Казахстану в преодолении кризиса там, где это возможно, права и безопасность людей должны быть гарантированы, заявила глава Еврокомиссии... РИА Новости, 07.01.2022
2022-01-07T14:23
2022-01-07T14:23
2022-01-07T14:41
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
еврокомиссия
урсула фон дер ляйен
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БРЮССЕЛЬ, 7 янв – РИА Новости. ЕС готов помогать Казахстану в преодолении кризиса там, где это возможно, права и безопасность людей должны быть гарантированы, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен."Я с большой обеспокоенностью слежу за ситуацией в Казахстане, права и безопасность граждан - это приоритет, призываю к прекращению насилия и к сдержанности, ЕС готов помочь там, где может это сделать", - сказала она, выступая в Париже на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>
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в мире, казахстан, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен
14:23 07.01.2022 (обновлено: 14:41 07.01.2022)
Глава ЕК призвала Нур-Султан гарантировать права и безопасность людей
Глава ЕК фон дер Ляйен: права и безопасность жителей Казахстана должны быть гарантированы