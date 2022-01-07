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Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220107/investitsii-1766910540.html
Казахстан продолжит политику открытых дверей, заявил Токаев
Казахстан продолжит политику открытых дверей, заявил Токаев - РИА Новости, 07.01.2022
Казахстан продолжит политику открытых дверей, заявил Токаев
Власти Казахстана продолжат политику открытых дверей для привлечения прямых иностранных инвестиций в страну, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. РИА Новости, 07.01.2022
2022-01-07T22:39
2022-01-07T22:40
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
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НУР-СУЛТАН, 7 янв - РИА Новости. Власти Казахстана продолжат политику открытых дверей для привлечения прямых иностранных инвестиций в страну, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев."Политика открытых дверей для прямых иностранных инвестиций останется основной стратегией Казахстана", - написал Токаев в Twitter.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, казахстан, касым-жомарт токаев, twitter, оон, одкб, жанаозен, актау
22:39 07.01.2022 (обновлено: 22:40 07.01.2022)
 
Казахстан продолжит политику открытых дверей, заявил Токаев

Президент Токаев: Казахстан продолжит политику открытых дверей для привлечения инвестиций

© Фото : пресс-служба президента Республики КазахстанПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 07.01.2022
© Фото : пресс-служба президента Республики Казахстан
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НУР-СУЛТАН, 7 янв - РИА Новости. Власти Казахстана продолжат политику открытых дверей для привлечения прямых иностранных инвестиций в страну, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
"Политика открытых дверей для прямых иностранных инвестиций останется основной стратегией Казахстана", - написал Токаев в Twitter.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>
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Беспорядки в КазахстанеВ миреКазахстанКасым-Жомарт ТокаевTwitterООНОДКБЖанаозенАктау
 
 
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