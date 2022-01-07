Экспаты из Казахстана могут попытаться переехать в Россию, заявил эксперт
Эксперт Жданов заявил, что экспаты из Казахстана могут попытаться переехать в Россию
© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкОчередь в Международном аэропорту Нурсултан Назарбаев в Нур-Султане
© Sputnik / Владислав Воднев
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Существует вероятность, что трудовые мигранты из Киргизии, Таджикистана и Узбекистана попробуют переместиться из Казахстана в Россию, сообщил РИА Новости руководитель российской секции Международной полицейской ассоциации Юрий Жданов.
"Скорее всего, на ситуации с мигрантами ситуация в Казахстане сразу никак не отразится. Потому что казахов на работу в России приезжает крайне мало. Те цифры миграции, что мы видим, показывают, что из Казахстана к нам едут далеко не чернорабочие. Уровень жизни и образования в Казахстане все же выше, чем в Средней Азии. Но из Казахстана может пойти отток работающих там киргизов, узбеков, таджиков. Из-за нестабильности они могут попробовать переместиться в Россию. По имеющимся оценкам, в самом Казахстане работают сейчас почти 1 миллион трудовых мигрантов", - сказал Жданов.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.
Утром 5 января президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы будут направлены на ограниченный период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране.