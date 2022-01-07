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Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220107/aeroport-1766836474.html
Российские миротворцы помогли взять под контроль аэропорт Алма-Аты
Российские миротворцы помогли взять под контроль аэропорт Алма-Аты - РИА Новости, 07.01.2022
Российские миротворцы помогли взять под контроль аэропорт Алма-Аты
Российские миротворцы помогли казахстанским силовикам взять под полный контроль аэропорт Алма-Аты, сообщило Минобороны. РИА Новости, 07.01.2022
2022-01-07T10:40
2022-01-07T13:28
беспорядки в казахстане
казахстан
россия
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Российские миротворцы помогли казахстанским силовикам взять под полный контроль аэропорт Алма-Аты, сообщило Минобороны.От России в республику направились бойцы-десантники, для их перевозки ведомство задействовало более 70 самолетов Ил-76 и Ан-124. Как отмечалось ранее, они будут охранять административные здания и помогать местным военным поддерживать правопорядок.Об этом членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) попросил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Помимо России, помощь окажут Киргизия, Армения, Белоруссия и Таджикистан.Руководит действиями миротворческих сил ОДКБ командующий российскими Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков.Беспорядки в КазахстанеМассовые протесты в республике начались в первые дни 2022 года, поводом для недовольства жителей городов Жанаозен и Актау на западе страны стало повышение цен на сжиженный газ, используемый для заправки машин. Впоследствии люди вышли на улицы и в других городах, произошло несколько столкновений с силовиками, есть жертвы со всех сторон. Участники событий, которых власти называют боевиками или террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, их отбили.До 19 января на всей территории Казахстана действует режим ЧП, власти зачищают площади от зачинщиков акций.Токаев отправил в отставку правительство и распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, однако волнения продолжились. Он также возглавил Совбез, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ. Члены организации на время беспорядков направили в республику коллективные миротворческие силы.
https://ria.ru/20220106/kazakhstan-1766736130.html
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казахстан, россия
10:40 07.01.2022 (обновлено: 13:28 07.01.2022)
 
Российские миротворцы помогли взять под контроль аэропорт Алма-Аты

Российские миротворцы и казахстанские силовики взяли под контроль аэропорт Алма-Аты

© REUTERS / Pavel MikheyevВоенные возле аэропорта Алма-Аты, Казахстан
Военные возле аэропорта Алма-Аты, Казахстан - РИА Новости, 1920, 07.01.2022
© REUTERS / Pavel Mikheyev
Военные возле аэропорта Алма-Аты, Казахстан
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Российские миротворцы помогли казахстанским силовикам взять под полный контроль аэропорт Алма-Аты, сообщило Минобороны.
От России в республику направились бойцы-десантники, для их перевозки ведомство задействовало более 70 самолетов Ил-76 и Ан-124. Как отмечалось ранее, они будут охранять административные здания и помогать местным военным поддерживать правопорядок.
Отправка российской части миротворческого контингента в Казахстан. Кадр из видео
6 января, 13:53Беспорядки в Казахстане
ОДКБ проходит боевое крещение в Казахстане
Об этом членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) попросил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Помимо России, помощь окажут Киргизия, Армения, Белоруссия и Таджикистан.
Руководит действиями миротворческих сил ОДКБ командующий российскими Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков.

Беспорядки в Казахстане

Массовые протесты в республике начались в первые дни 2022 года, поводом для недовольства жителей городов Жанаозен и Актау на западе страны стало повышение цен на сжиженный газ, используемый для заправки машин. Впоследствии люди вышли на улицы и в других городах, произошло несколько столкновений с силовиками, есть жертвы со всех сторон. Участники событий, которых власти называют боевиками или террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, их отбили.
До 19 января на всей территории Казахстана действует режим ЧП, власти зачищают площади от зачинщиков акций.
Токаев отправил в отставку правительство и распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, однако волнения продолжились. Он также возглавил Совбез, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ. Члены организации на время беспорядков направили в республику коллективные миротворческие силы.
Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась - РИА Новости, 1920, 06.01.2022
6 января, 22:25Беспорядки в Казахстане
Станислав Зась: разговоры о том, что ОДКБ оккупирует Казахстан, — глупость
 
Беспорядки в КазахстанеКазахстанРоссия
 
 
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