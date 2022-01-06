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Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220106/tadzhikistan-1766731406.html
Таджикистан отправит около 200 миротворцев в Казахстан
Таджикистан отправит около 200 миротворцев в Казахстан - РИА Новости, 06.01.2022
Таджикистан отправит около 200 миротворцев в Казахстан
Таджикистан отправляет в Казахстан в составе миротворческих сил ОДКБ около 200 военнослужащих, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах Таджикистана. РИА Новости, 06.01.2022
2022-01-06T13:06
2022-01-06T13:14
в мире
казахстан
таджикистан
одкб
беспорядки в казахстане
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ДУШАНБЕ, 6 янв - РИА Новости. Таджикистан отправляет в Казахстан в составе миротворческих сил ОДКБ около 200 военнослужащих, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах Таджикистана."Все военнослужащие входят в миротворческий контингент Организации, неоднократно участвовали в антитеррористических учениях ОДКБ, как в Таджикистане, так и на территории других государств-членов", - сообщил он.По его словам, все они готовы к выполнению своих обязанностей по охране правопорядка и вверенных им объектов. Источник сообщил, что контингент таджикистанских военных готов к отправке, которая, возможно, состоится в четверг вечером.Как сообщили ранее в Секретариате ОДКБ, в Казахстан на ограниченный по времени период для стабилизации обстановки направлены Коллективные миротворческие силы ОДКБ. Отмечается, что их задачами станет охрана государственных и военных объектов, оказание содействия силам правопорядка. Также сообщалось, что передовые подразделения контингента ОДКБ уже приступили к выполнению поставленных задач в Казахстане.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате, старой столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов.Пятого января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел на две недели чрезвычайное положение в Мангистауской и Алматинской областях, а также в Алма-Ате и Нур-Султане. Этот режим предусматривает, в частности, комендантский час с 23.00 до 7.00, запрет на проведение массовых мероприятий, забастовок и на продажу оружия, а также усиление охраны особо важных объектов. В тот же день режим ЧП - также до 19 января - распространили на всю территорию Казахстана.Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. Кроме того, президент подчеркнул, что по отношению к правонарушителям власть будет действовать максимально жестко, и пообещал в ближайшее время "выйти с новым пакетом предложений". В ночь на 6 января Токаев провел первое заседание Совбеза под своим руководством, на котором назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ в ту же ночь принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы, как сообщалось, будут направлены на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.
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в мире, казахстан, таджикистан, одкб
13:06 06.01.2022 (обновлено: 13:14 06.01.2022)
 
Таджикистан отправит около 200 миротворцев в Казахстан

Таджикистан отправит около 200 миротворцев в Казахстан в составе сил ОДКБ

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоеннослужащие в Таджикистане
Военнослужащие в Таджикистане - РИА Новости, 1920, 06.01.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Военнослужащие в Таджикистане. Архивное фото
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ДУШАНБЕ, 6 янв - РИА Новости. Таджикистан отправляет в Казахстан в составе миротворческих сил ОДКБ около 200 военнослужащих, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах Таджикистана.
"Все военнослужащие входят в миротворческий контингент Организации, неоднократно участвовали в антитеррористических учениях ОДКБ, как в Таджикистане, так и на территории других государств-членов", - сообщил он.
По его словам, все они готовы к выполнению своих обязанностей по охране правопорядка и вверенных им объектов. Источник сообщил, что контингент таджикистанских военных готов к отправке, которая, возможно, состоится в четверг вечером.
Как сообщили ранее в Секретариате ОДКБ, в Казахстан на ограниченный по времени период для стабилизации обстановки направлены Коллективные миротворческие силы ОДКБ. Отмечается, что их задачами станет охрана государственных и военных объектов, оказание содействия силам правопорядка. Также сообщалось, что передовые подразделения контингента ОДКБ уже приступили к выполнению поставленных задач в Казахстане.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате, старой столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов.
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Пятого января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел на две недели чрезвычайное положение в Мангистауской и Алматинской областях, а также в Алма-Ате и Нур-Султане. Этот режим предусматривает, в частности, комендантский час с 23.00 до 7.00, запрет на проведение массовых мероприятий, забастовок и на продажу оружия, а также усиление охраны особо важных объектов. В тот же день режим ЧП - также до 19 января - распространили на всю территорию Казахстана.
Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. Кроме того, президент подчеркнул, что по отношению к правонарушителям власть будет действовать максимально жестко, и пообещал в ближайшее время "выйти с новым пакетом предложений". В ночь на 6 января Токаев провел первое заседание Совбеза под своим руководством, на котором назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ в ту же ночь принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы, как сообщалось, будут направлены на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.
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