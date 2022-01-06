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Высота снега в Ленинградской области достигла максимума с начала зимы

Высота снега в Ленинградской области достигла максимума с начала зимы - РИА Новости, 06.01.2022

Высота снега в Ленинградской области достигла максимума с начала зимы

Высота снега в Ленинградской области, где оттепель с плюсовой температурой не затронула некоторые районы, достигла 64 сантиметров – это максимум с начала зимы,... РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T13:54

2022-01-06T13:54

2022-01-06T13:54

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санкт-петербург

ленинградская область

центр "фобос"

новый год

михаил леус

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 янв – РИА Новости. Высота снега в Ленинградской области, где оттепель с плюсовой температурой не затронула некоторые районы, достигла 64 сантиметров – это максимум с начала зимы, сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус."В Лодейном Поле, где температура воздуха оставалась отрицательной, снежный покров за сутки прибавил три сантиметра и теперь составляет 64 сантиметра – это максимум для Ленинградской области с начала зимы", - написал он на своей странице в Facebook.При этом, как отметил синоптик, из-за оттепели высота снега в Санкт-Петербурге уменьшилась на один сантиметр – до 32 сантиметров."Это немного меньше рекордного значения нынешней зимы, установленного в первый день наступившего 2022 года и составлявшего 32 сантиметра", - уточнил Леус.Согласно данным на сайте Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в настоящее время температура воздуха в Ленобласти варьируется от минус 2 до минус 7 градусов, на дорогах гололедица. В Петербурге около 2 градусов мороза, ожидается понижение температуры до минус 10 градусов в пятницу днем.

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общество, санкт-петербург, ленинградская область, центр "фобос", новый год, михаил леус