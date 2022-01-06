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Высота снега в Ленинградской области достигла максимума с начала зимы
Высота снега в Ленинградской области достигла максимума с начала зимы - РИА Новости, 06.01.2022
Высота снега в Ленинградской области достигла максимума с начала зимы
Высота снега в Ленинградской области, где оттепель с плюсовой температурой не затронула некоторые районы, достигла 64 сантиметров – это максимум с начала зимы,... РИА Новости, 06.01.2022
2022-01-06T13:54
2022-01-06T13:54
общество
санкт-петербург
ленинградская область
центр "фобос"
новый год
михаил леус
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 янв – РИА Новости. Высота снега в Ленинградской области, где оттепель с плюсовой температурой не затронула некоторые районы, достигла 64 сантиметров – это максимум с начала зимы, сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус."В Лодейном Поле, где температура воздуха оставалась отрицательной, снежный покров за сутки прибавил три сантиметра и теперь составляет 64 сантиметра – это максимум для Ленинградской области с начала зимы", - написал он на своей странице в Facebook.При этом, как отметил синоптик, из-за оттепели высота снега в Санкт-Петербурге уменьшилась на один сантиметр – до 32 сантиметров."Это немного меньше рекордного значения нынешней зимы, установленного в первый день наступившего 2022 года и составлявшего 32 сантиметра", - уточнил Леус.Согласно данным на сайте Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в настоящее время температура воздуха в Ленобласти варьируется от минус 2 до минус 7 градусов, на дорогах гололедица. В Петербурге около 2 градусов мороза, ожидается понижение температуры до минус 10 градусов в пятницу днем.
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общество, санкт-петербург, ленинградская область, центр "фобос", новый год, михаил леус
13:54 06.01.2022
 
Высота снега в Ленинградской области достигла максимума с начала зимы

Высота снега в Ленобласти достигла 64 см, это максимум с начала зимы – синоптик

© РИА Новости / Николай Щипко / Перейти в фотобанкСобака во время снегопада
Собака во время снегопада - РИА Новости, 1920, 06.01.2022
© РИА Новости / Николай Щипко
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Собака во время снегопада
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 янв – РИА Новости. Высота снега в Ленинградской области, где оттепель с плюсовой температурой не затронула некоторые районы, достигла 64 сантиметров – это максимум с начала зимы, сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.
"В Лодейном Поле, где температура воздуха оставалась отрицательной, снежный покров за сутки прибавил три сантиметра и теперь составляет 64 сантиметра – это максимум для Ленинградской области с начала зимы", - написал он на своей странице в Facebook.
При этом, как отметил синоптик, из-за оттепели высота снега в Санкт-Петербурге уменьшилась на один сантиметр – до 32 сантиметров.
"Это немного меньше рекордного значения нынешней зимы, установленного в первый день наступившего 2022 года и составлявшего 32 сантиметра", - уточнил Леус.
Согласно данным на сайте Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в настоящее время температура воздуха в Ленобласти варьируется от минус 2 до минус 7 градусов, на дорогах гололедица. В Петербурге около 2 градусов мороза, ожидается понижение температуры до минус 10 градусов в пятницу днем.
Снегопад в Москве - РИА Новости, 1920, 06.01.2022
10:39
В Москве образовались почти тридцатисантиметровые сугробы
 
ОбществоСанкт-ПетербургЛенинградская областьЦентр "Фобос"Новый годМихаил Леус
 
 
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