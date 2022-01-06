S7 приостановила продажу билетов на рейсы в Казахстан

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Российская авиакомпания S7 на фоне протестов в Казахстане приостановила продажу билетов на собственные и совместные с Air Astana рейсы в страну до 23 января, говорится в сообщении перевозчика."В связи со сложившейся ситуацией в Казахстане временно приостановлена продажа на собственные рейсы S7 Airlines в/из Казахстана до 23 января (Москва-Усть-Каменогорск, Омск-Павлодар, Новосибирск - Нур-Султан), - говорится в сообщении."Также временно приостановлена продажа билетов на совместные рейсы S7 Airlines с Air Astana до 23 января", - отмечает компания."Рейсы S7 Airlines пока планируются к выполнению, по расписанию следующий рейс должен вылететь в ночь с 8 на 9 января (Москва - Усть-Каменогорск). Мы следим за обстановкой в Казахстане, безопасность пассажиров - наш абсолютный приоритет. В случае отмены рейсов мы проинформируем пассажиров с помощью смс-рассылки", - добавили в авиакомпании."Аэрофлот" ранее отменил рейсы в Казахстан на среду и четверг. Как сообщил близкий к авиакомпании источник РИА Новости, 7 января рейсы "Аэрофлота" также не состоятся.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате, старой столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов.Пятого января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел на две недели чрезвычайное положение в Мангистауской и Алматинской областях, а также в Алма-Ате и Нур-Султане. Этот режим предусматривает, в частности, комендантский час с 23.00 до 7.00, запрет на проведение массовых мероприятий, забастовок и на продажу оружия, а также усиление охраны особо важных объектов. В тот же день режим ЧП - также до 19 января - распространили на всю территорию Казахстана.Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. Кроме того, президент подчеркнул, что по отношению к правонарушителям власть будет действовать максимально жестко, и пообещал в ближайшее время "выйти с новым пакетом предложений".В ночь на 6 января Токаев провел первое заседание Совбеза под своим руководством, на котором назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ в ту же ночь принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы, как сообщалось, будут направлены на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Российская авиакомпания S7 на фоне протестов в Казахстане приостановила продажу билетов на собственные и совместные с Air Astana рейсы в страну до 23 января, говорится в сообщении перевозчика.
"В связи со сложившейся ситуацией в Казахстане временно приостановлена продажа на собственные рейсы S7 Airlines в/из Казахстана до 23 января (Москва-Усть-Каменогорск, Омск-Павлодар, Новосибирск - Нур-Султан), - говорится в сообщении.
"Также временно приостановлена продажа билетов на совместные рейсы S7 Airlines с Air Astana до 23 января", - отмечает компания.
"Рейсы S7 Airlines пока планируются к выполнению, по расписанию следующий рейс должен вылететь в ночь с 8 на 9 января (Москва - Усть-Каменогорск). Мы следим за обстановкой в Казахстане, безопасность пассажиров - наш абсолютный приоритет. В случае отмены рейсов мы проинформируем пассажиров с помощью смс-рассылки", - добавили в авиакомпании.
"Аэрофлот" ранее отменил рейсы в Казахстан на среду и четверг. Как сообщил близкий к авиакомпании источник РИА Новости, 7 января рейсы "Аэрофлота" также не состоятся.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате, старой столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов.
Пятого января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел на две недели чрезвычайное положение в Мангистауской и Алматинской областях, а также в Алма-Ате и Нур-Султане. Этот режим предусматривает, в частности, комендантский час с 23.00 до 7.00, запрет на проведение массовых мероприятий, забастовок и на продажу оружия, а также усиление охраны особо важных объектов. В тот же день режим ЧП - также до 19 января - распространили на всю территорию Казахстана.
Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. Кроме того, президент подчеркнул, что по отношению к правонарушителям власть будет действовать максимально жестко, и пообещал в ближайшее время "выйти с новым пакетом предложений".
В ночь на 6 января Токаев провел первое заседание Совбеза под своим руководством, на котором назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ в ту же ночь принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы, как сообщалось, будут направлены на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.
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