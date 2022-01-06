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В Казахстане выявили первые случаи заражения омикрон-штаммом
В Казахстане выявили первые случаи заражения омикрон-штаммом - РИА Новости, 06.01.2022
В Казахстане выявили первые случаи заражения омикрон-штаммом
В Казахстане в восьми образцах обнаружен новый штамм коронавируса "омикрон", в том числе в семи образцах в Алма-Ате и в одном в Нур-Султане, сообщил минздрав... РИА Новости, 06.01.2022
2022-01-06T16:14
2022-01-06T16:14
2022-01-06T16:26
распространение коронавируса
в мире
казахстан
алма-ата
нур-султан
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
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НУР-СУЛТАН, 6 янв - РИА Новости. В Казахстане в восьми образцах обнаружен новый штамм коронавируса "омикрон", в том числе в семи образцах в Алма-Ате и в одном в Нур-Султане, сообщил минздрав страны."По результатам генотипирования в восьми образцах обнаружен новый вариант коронавируса "омикрон", в том числе семь в городе Алматы и один в городе Нур-Султан", - говорится в сообщении на сайте минздрава.В ведомстве напомнили, что особенностями варианта "омикрон" является высокая заразность, повышенный риск повторного заражения. В верхних дыхательных путях - именно туда вирус попадает первоначально - "омикрон" размножается в 70 раз быстрее варианта "дельта".По данным Всемирной организации здравоохранения на 6 января штамм "омикрон" выявлен в 126 странах мира.
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в мире, казахстан, алма-ата, нур-султан, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
16:14 06.01.2022 (обновлено: 16:26 06.01.2022)
В Казахстане выявили первые случаи заражения омикрон-штаммом
В Казахстане впервые выявили случаи заражения омикрон-штаммом коронавируса