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В Казахстане выявили первые случаи заражения омикрон-штаммом

В Казахстане выявили первые случаи заражения омикрон-штаммом - РИА Новости, 06.01.2022

В Казахстане выявили первые случаи заражения омикрон-штаммом

В Казахстане в восьми образцах обнаружен новый штамм коронавируса "омикрон", в том числе в семи образцах в Алма-Ате и в одном в Нур-Султане, сообщил минздрав... РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T16:14

2022-01-06T16:14

2022-01-06T16:26

распространение коронавируса

в мире

казахстан

алма-ата

нур-султан

коронавирус covid-19

омикрон-штамм коронавируса

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НУР-СУЛТАН, 6 янв - РИА Новости. В Казахстане в восьми образцах обнаружен новый штамм коронавируса "омикрон", в том числе в семи образцах в Алма-Ате и в одном в Нур-Султане, сообщил минздрав страны."По результатам генотипирования в восьми образцах обнаружен новый вариант коронавируса "омикрон", в том числе семь в городе Алматы и один в городе Нур-Султан", - говорится в сообщении на сайте минздрава.В ведомстве напомнили, что особенностями варианта "омикрон" является высокая заразность, повышенный риск повторного заражения. В верхних дыхательных путях - именно туда вирус попадает первоначально - "омикрон" размножается в 70 раз быстрее варианта "дельта".По данным Всемирной организации здравоохранения на 6 января штамм "омикрон" выявлен в 126 странах мира.

казахстан

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нур-султан

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в мире, казахстан, алма-ата, нур-султан, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса