https://ria.ru/20220106/odkb-1766805461.html

В ОДКБ заявили, что миротворцы не будут участвовать в разгоне демонстраций

В ОДКБ заявили, что миротворцы не будут участвовать в разгоне демонстраций - РИА Новости, 06.01.2022

В ОДКБ заявили, что миротворцы не будут участвовать в разгоне демонстраций

Силы Организации договора коллективной безопасности не будут принимать участие в разгоне демонстраций в Казахстане, это инсинуации, заявил РИА Новости генсек... РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T22:51

2022-01-06T22:51

2022-01-06T23:31

беспорядки в казахстане

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станислав зась

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Силы Организации договора коллективной безопасности не будут принимать участие в разгоне демонстраций в Казахстане, это инсинуации, заявил РИА Новости генсек ОДКБ Станислав Зась."Все инсинуации, что, мол, сейчас наши подразделения будут демонстрации разгонять и прочее – нет, этого не будет. У наших Коллективных миротворческих сил ОДКБ другие задачи", - заявил Зась.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем протесты распространились на другие города. В Казахстане на две недели введен режим чрезвычайного положения. Президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева.Он обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ в ту же ночь принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. В МИД РФ заявили, что Москва рассматривает события в Казахстане как инспирированную извне попытку насильственным путем подорвать безопасность и целостность государства.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru >>Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

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Генсек ОДКБ ответил на вопрос, где в Казахстане могут разместить миротворцев Генсек ОДКБ ответил на вопрос, где в Казахстане могут разместить миротворцев 2022-01-06T22:51 true PT0M41S

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в мире, казахстан, одкб, москва, жанаозен, касым-жомарт токаев, станислав зась, россия