https://ria.ru/20220106/odkb-1766805461.html
В ОДКБ заявили, что миротворцы не будут участвовать в разгоне демонстраций
В ОДКБ заявили, что миротворцы не будут участвовать в разгоне демонстраций - РИА Новости, 06.01.2022
В ОДКБ заявили, что миротворцы не будут участвовать в разгоне демонстраций
Силы Организации договора коллективной безопасности не будут принимать участие в разгоне демонстраций в Казахстане, это инсинуации, заявил РИА Новости генсек... РИА Новости, 06.01.2022
2022-01-06T22:51
2022-01-06T22:51
2022-01-06T23:31
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
одкб
москва
жанаозен
касым-жомарт токаев
станислав зась
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/06/1766755442_0:299:3109:2048_1920x0_80_0_0_82b0aff3e21bc63205ee4d045ba022f4.jpg
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Силы Организации договора коллективной безопасности не будут принимать участие в разгоне демонстраций в Казахстане, это инсинуации, заявил РИА Новости генсек ОДКБ Станислав Зась."Все инсинуации, что, мол, сейчас наши подразделения будут демонстрации разгонять и прочее – нет, этого не будет. У наших Коллективных миротворческих сил ОДКБ другие задачи", - заявил Зась.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем протесты распространились на другие города. В Казахстане на две недели введен режим чрезвычайного положения. Президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева.Он обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ в ту же ночь принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. В МИД РФ заявили, что Москва рассматривает события в Казахстане как инспирированную извне попытку насильственным путем подорвать безопасность и целостность государства.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru >>Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220106/odkb-1766803226.html
казахстан
москва
жанаозен
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/06/1766755442_378:0:3109:2048_1920x0_80_0_0_ab263057a712b63332e19cfda5d6fd91.jpg
Генсек ОДКБ ответил на вопрос, где в Казахстане могут разместить миротворцев
Генсек ОДКБ ответил на вопрос, где в Казахстане могут разместить миротворцев
2022-01-06T22:51
true
PT0M41S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, казахстан, одкб, москва, жанаозен, касым-жомарт токаев, станислав зась, россия
22:51 06.01.2022 (обновлено: 23:31 06.01.2022)
В ОДКБ заявили, что миротворцы не будут участвовать в разгоне демонстраций
Генсек ОДКБ Зась заявил, что миротворцы не будут участвовать в разгоне демонстраций