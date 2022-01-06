https://ria.ru/20220106/zas-1766801419.html

Станислав Зась: разговоры о том, что ОДКБ оккупирует Казахстан, — глупость

Станислав Зась: разговоры о том, что ОДКБ оккупирует Казахстан, — глупость - РИА Новости, 06.01.2022

Станислав Зась: разговоры о том, что ОДКБ оккупирует Казахстан, — глупость

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась в интервью корреспонденту РИА Новости Дмитрию Виноградову рассказал, как... РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T22:25

2022-01-06T22:25

2022-01-06T23:52

беспорядки в казахстане

интервью

казахстан

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одкб

станислав зась

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Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась в интервью корреспонденту РИА Новости Дмитрию Виноградову рассказал, как ОДКБ собирается помогать в разрешении кризиса в Казахстане, будут ли силы организации участвовать в разгоне массовых акций протеста, а также о том, надолго ли это военное присутствие в республике.— Станислав Васильевич, на каком основании вводятся в Казахстан миротворческие силы ОДКБ?— Основанием для направления в Республику Казахстан Коллективных миротворческих сил ОДКБ являются статьи вторая и четвертая Договора о коллективной безопасности, Соглашение о миротворческой деятельности и, безусловно, обращение президента Казахстана Касым-Жомарта Кемелевича Токаева об оказании военной помощи. Вот что послужило основанием для принятия главами наших государств решения о проведении миротворческой операции. В статье второй Договора о коллективной безопасности говорится четко и понятно, что в случае возникновения угрозы безопасности, стабильности, территориальной целостности и суверенитету государства, государства — члены ОДКБ немедленно проводят консультации для координации своих позиций и принимают и реализуют меры для оказания помощи этому государству. Что в данном случае и произошло в Казахстане.Те события, которые там сейчас происходят, представляют собой реальную угрозу безопасности страны, ее стабильности и даже территориальной целостности. Поэтому поступило такое обращение, были проведены экстренные консультации глав государств и принято соответствующее решение о задействовании миротворческого потенциала ОДКБ. Для того чтобы там минимизировать, локализовать эти угрозы. Это к вопросу о том, что послужило основанием для проведения операции.— На какой срок вводятся в Казахстан Коллективные миротворческие силы ОДКБ?— Кстати, они уже начали передислокацию. На какой срок? Мы рассчитываем, что срок будет непродолжительным. И в решении СКБ так и звучит: "на непродолжительный период". Какой именно непродолжительный период — несколько дней, либо несколько недель — это будет зависеть от той ситуации, которая будет складываться в Казахстане, и, конечно же, от позиции руководства Казахстана. Если оно посчитает, что ситуация стабилизировалась и она контролируется собственными силами, без помощи всех наших государств, то, конечно же, операция закончится и все войска будут выведены.— Кто входит в состав Коллективных миротворческих сил, какова их общая численность?— В рабочем порядке выразили готовность участвовать все наши государства со своими подразделениями, и начата их переброска. Передовая группа российской части миротворческого контингента находится уже в Казахстане и приступила к выполнению поставленных задач. Через два-три часа там будет и первый эшелон белорусской группировки. Постепенно — думаю, в течение завтрашнего дня — мы завершим передислокацию и всех остальных наших миротворческих подразделений.Общая численность группировки Коллективных миротворческих сил может быть разной. Сейчас в соответствии с теми решениями, которые приняты, — порядка 2500 человек. Будем исходить из ситуации.У нас весь перечень частей, соединений, входящих в Миротворческие силы ОДКБ, — порядка 3,6 тысячи. Поэтому, если надо будет, будем усиливать группировку в Казахстане.— Какие подразделения вошли в состав КМС?— Разные подразделения, если говорить обо всех наших государствах. В основном это, конечно, мобильные части и подразделения. Подразделения по-разному называются: Воздушно-десантные войска, Силы специальных операций, спецподразделения. Это такой хороший костяк.В ОДКБ в состав Миротворческих сил от вооруженных сил государств-членов входят именно такие подразделения, которые находятся в постоянной боевой готовности. Они готовы выполнять задачу без какой-то подготовки.— Участие в миротворческих силах союзников России по ОДКБ — оно весомое или скорее символическое? Поступают разные данные о численном составе контингента, например, армянские СМИ сообщали, что от Армении участвует подразделение в 70 человек.— Дело не в количестве. Это жест, который означает готовность поддержать Казахстан. Поддержали все государства, входящие в ОДКБ. Это нам важно.— Какая география дислокации КМС? Все ключевые города или только Алма-Ата?— Я пока не буду говорить по географии. Это будет уже зависеть от тех решений, которые будут на месте приниматься командующим этим миротворческим контингентом во взаимодействии с силами правопорядка и Минобороны Казахстана, где именно нужны усилия наших миротворческих подразделений.Если говорить о тех задачах, которые перед ними поставлены, то условно их можно разделить на две основные. Первая — охрана наиболее важных государственных, стратегических объектов. И вторая задача — оказание помощи в поддержании правопорядка, чтобы люди чувствовали себя безопасно.Все инсинуации, что, мол, сейчас наши подразделения будут демонстрации разгонять и прочее — нет, этого не будет. У наших КМС ОДКБ другие задачи. Пошли передергивания — о каком-то вторжении или еще что-то, даже до "оккупации" договорились — это, извините, вообще полная глупость.Оказать помощь и поддержку Казахстану в этот тяжелый период — вот основной мотив решения Совета коллективной безопасности. Как только ситуация стабилизируется, будет принято другое решение и операция по поддержанию мира будет закончена. Поэтому, конечно, очень неприятно слушать и читать, что "воспользовались ситуацией" — чушь это полная. Еще раз говорю: искреннее желание всех наших государств — реально помочь Казахстану в этой сложной ситуации, поддержать союзника в этот тяжелый период.— Не секрет, что в Казахстане сейчас действуют вооруженные банды. Если они нападут на какой-то объект, который защищают миротворческие силы, у сил есть полномочия применять оружие в ответ?— Да, в этом случае будет применяться оружие. Такие права у военнослужащих Коллективных миротворческих сил есть.— Кто назначен командующим миротворческими силами?— Я пока не хочу забегать вперед, потому что еще не формализовано решение. Совет министров обороны ОДКБ будет принимать решение о назначении командующего КМС. Уже есть кандидатура, но пока еще не утверждена, поэтому не хочу и озвучивать. Как будет решение, потом будет опубликовано в СМИ.— Может ли переброска миротворцев ОДКБ привести к перелому ситуации в республике?— Ситуация сложная, но уже можно делать осторожный вывод — на основе событий, которые происходили ночью и сегодня днем, что определенный перелом уже наблюдается. В лучшую сторону. И в итоге, как мы надеемся, эта тенденция будет укрепляться.— В том числе с помощью ОДКБ?— Хотелось бы думать, что в том числе и с помощью ОДКБ. Но сейчас там казахстанские силы справляются. Тяжело им, конечно, поэтому надо помочь.

https://ria.ru/20220106/kazakhstan-1766736130.html

https://ria.ru/20220106/kazakhstan-1766775249.html

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Генсек ОДКБ рассказал о вводе в Казахстан миротворческих сил Генсек ОДКБ рассказал о вводе в Казахстан миротворческих сил 2022-01-06T22:25 true PT0M23S

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интервью, казахстан, армения, одкб, станислав зась, россия