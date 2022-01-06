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Генсек ОДКБ заявил о "переломе в лучшую сторону" в ситуации в Казахстане
Генсек ОДКБ заявил о "переломе в лучшую сторону" в ситуации в Казахстане - РИА Новости, 06.01.2022
Генсек ОДКБ заявил о "переломе в лучшую сторону" в ситуации в Казахстане
Перелом в лучшую сторону в Казахстане уже есть, но казахстанским коллегам тяжело и им необходимо помочь, заявил РИА Новости генеральный секретарь ОДКБ Станислав РИА Новости, 06.01.2022
2022-01-06T22:21
2022-01-06T22:21
2022-01-06T22:43
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
одкб
станислав зась
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Перелом в лучшую сторону в Казахстане уже есть, но казахстанским коллегам тяжело и им необходимо помочь, заявил РИА Новости генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась."Ситуация сложная, но уже можно делать осторожный вывод на основе событий, которые происходили ночью и сегодня днем... Определенный перелом уже наблюдается, в лучшую сторону. И в итоге, как мы надеемся, эта тенденция будет укрепляться", - сказал Зась.На уточняющий вопрос, произошел ли перелом в результате ввода Коллективных миротворческих сил ОДКБ, он выразил надежду, что так произошло именно по этой причине. "Хотелось бы думать, что в том числе и с помощью ОДКБ. Но сейчас там казахстанские силы справляются. Тяжело им, конечно, поэтому надо помочь", - добавил генсек ОДКБ.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru >>Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>
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в мире, казахстан, одкб, станислав зась
22:21 06.01.2022 (обновлено: 22:43 06.01.2022)
Генсек ОДКБ заявил о "переломе в лучшую сторону" в ситуации в Казахстане
Генсек ОДКБ Зась: перелом в лучшую сторону в Казахстане уже есть, но коллегам надо помочь