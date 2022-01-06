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Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220106/odkb-1766801177.html
Глава ОДКБ раскритиковал сообщения о вторжении и оккупации Казахстана
Глава ОДКБ раскритиковал сообщения о вторжении и оккупации Казахстана - РИА Новости, 06.01.2022
Глава ОДКБ раскритиковал сообщения о вторжении и оккупации Казахстана
Мотив ОДКБ - помочь Казахстану, другие домыслы - полная чушь, заявил в интервью РИА Новости генсек организации Станислав Зась. РИА Новости, 06.01.2022
2022-01-06T22:01
2022-01-06T22:44
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
одкб
жанаозен
касым-жомарт токаев
станислав зась
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Мотив ОДКБ - помочь Казахстану, другие домыслы - полная чушь, заявил в интервью РИА Новости генсек организации Станислав Зась."Пошли передергивания - о каком-то вторжении или еще что-то, даже об "оккупации" договорились - это, извините, вообще полная глупость", - заявил Зась.Он напомнил, что основной мотив решения Совета коллективной безопасности ОДКБ - "оказать помощь и поддержку Казахстану в этот тяжелый период"."Очень неприятно слушать и читать, что "воспользовались ситуацией" - чушь это полная. Еще раз говорю - искреннее желание всех наших государств – реально помочь Казахстану в этой сложной ситуации, поддержать союзника в этот тяжелый период", - подчеркнул Зась.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем протесты распространились на другие города. В Казахстане на две недели введен режим чрезвычайного положения. Президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева.Он обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ в ту же ночь принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. В МИД РФ заявили, что Москва рассматривает события в Казахстане как инспирированную извне попытку насильственным путем подорвать безопасность и целостность государства.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru &gt;&gt;Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Генсек ОДКБ рассказал о вводе в Казахстан миротворческих сил
Генсек ОДКБ рассказал о вводе в Казахстан миротворческих сил
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в мире, казахстан, одкб, жанаозен, касым-жомарт токаев, станислав зась, россия
22:01 06.01.2022 (обновлено: 22:44 06.01.2022)
 
Глава ОДКБ раскритиковал сообщения о вторжении и оккупации Казахстана

Генсек ОДКБ Зась: мотив организации - помочь Казахстану, другие домыслы - полная чушь

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкПрибытие российских подразделений из состава миротворческих сил ОДКБ в Казахстан. Скриншот видео
Прибытие российских подразделений из состава миротворческих сил ОДКБ в Казахстан. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 06.01.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Мотив ОДКБ - помочь Казахстану, другие домыслы - полная чушь, заявил в интервью РИА Новости генсек организации Станислав Зась.
"Пошли передергивания - о каком-то вторжении или еще что-то, даже об "оккупации" договорились - это, извините, вообще полная глупость", - заявил Зась.
Он напомнил, что основной мотив решения Совета коллективной безопасности ОДКБ - "оказать помощь и поддержку Казахстану в этот тяжелый период".
"Очень неприятно слушать и читать, что "воспользовались ситуацией" - чушь это полная. Еще раз говорю - искреннее желание всех наших государств – реально помочь Казахстану в этой сложной ситуации, поддержать союзника в этот тяжелый период", - подчеркнул Зась.
Отправка российской части миротворческого контингента в Казахстан. Кадр из видео
Вчера, 13:53Беспорядки в Казахстане
ОДКБ проходит боевое крещение в Казахстане
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем протесты распространились на другие города. В Казахстане на две недели введен режим чрезвычайного положения. Президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева.
Он обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ в ту же ночь принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. В МИД РФ заявили, что Москва рассматривает события в Казахстане как инспирированную извне попытку насильственным путем подорвать безопасность и целостность государства.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru >>
Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>
 
Беспорядки в КазахстанеВ миреКазахстанОДКБЖанаозенКасым-Жомарт ТокаевСтанислав ЗасьРоссия
 
 
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Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Алма-Ате, КазахстанМассовые беспорядки в Казахстане. Онлайн-репортажВчера, 07:20
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