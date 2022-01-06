22:01 06.01.2022 (обновлено: 22:44 06.01.2022)
Глава ОДКБ раскритиковал сообщения о вторжении и оккупации Казахстана
Генсек ОДКБ Зась: мотив организации - помочь Казахстану, другие домыслы - полная чушь
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкПрибытие российских подразделений из состава миротворческих сил ОДКБ в Казахстан. Скриншот видео
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Мотив ОДКБ - помочь Казахстану, другие домыслы - полная чушь, заявил в интервью РИА Новости генсек организации Станислав Зась.
"Пошли передергивания - о каком-то вторжении или еще что-то, даже об "оккупации" договорились - это, извините, вообще полная глупость", - заявил Зась.
Он напомнил, что основной мотив решения Совета коллективной безопасности ОДКБ - "оказать помощь и поддержку Казахстану в этот тяжелый период".
"Очень неприятно слушать и читать, что "воспользовались ситуацией" - чушь это полная. Еще раз говорю - искреннее желание всех наших государств – реально помочь Казахстану в этой сложной ситуации, поддержать союзника в этот тяжелый период", - подчеркнул Зась.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем протесты распространились на другие города. В Казахстане на две недели введен режим чрезвычайного положения. Президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева.
Он обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ в ту же ночь принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. В МИД РФ заявили, что Москва рассматривает события в Казахстане как инспирированную извне попытку насильственным путем подорвать безопасность и целостность государства.