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Глава ОДКБ раскритиковал сообщения о вторжении и оккупации Казахстана

Глава ОДКБ раскритиковал сообщения о вторжении и оккупации Казахстана - РИА Новости, 06.01.2022

Глава ОДКБ раскритиковал сообщения о вторжении и оккупации Казахстана

Мотив ОДКБ - помочь Казахстану, другие домыслы - полная чушь, заявил в интервью РИА Новости генсек организации Станислав Зась. РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T22:01

2022-01-06T22:01

2022-01-06T22:44

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

одкб

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касым-жомарт токаев

станислав зась

россия

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Мотив ОДКБ - помочь Казахстану, другие домыслы - полная чушь, заявил в интервью РИА Новости генсек организации Станислав Зась."Пошли передергивания - о каком-то вторжении или еще что-то, даже об "оккупации" договорились - это, извините, вообще полная глупость", - заявил Зась.Он напомнил, что основной мотив решения Совета коллективной безопасности ОДКБ - "оказать помощь и поддержку Казахстану в этот тяжелый период"."Очень неприятно слушать и читать, что "воспользовались ситуацией" - чушь это полная. Еще раз говорю - искреннее желание всех наших государств – реально помочь Казахстану в этой сложной ситуации, поддержать союзника в этот тяжелый период", - подчеркнул Зась.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем протесты распространились на другие города. В Казахстане на две недели введен режим чрезвычайного положения. Президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева.Он обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ в ту же ночь принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. В МИД РФ заявили, что Москва рассматривает события в Казахстане как инспирированную извне попытку насильственным путем подорвать безопасность и целостность государства.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru >>Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

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Генсек ОДКБ рассказал о вводе в Казахстан миротворческих сил Генсек ОДКБ рассказал о вводе в Казахстан миротворческих сил 2022-01-06T22:01 true PT0M23S

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в мире, казахстан, одкб, жанаозен, касым-жомарт токаев, станислав зась, россия