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В Совфеде ответили на вопрос о направлении сил ОДКБ в Казахстан
В Совфеде ответили на вопрос о направлении сил ОДКБ в Казахстан - РИА Новости, 06.01.2022
В Совфеде ответили на вопрос о направлении сил ОДКБ в Казахстан
Дополнительных решений со стороны России, в том числе в парламенте, по направлению сил ОДКБ в Казахстан не требуется, заявил РИА Новости председатель комитета... РИА Новости, 06.01.2022
2022-01-06T09:48
2022-01-06T09:48
2022-01-06T14:21
беспорядки в казахстане
политика
казахстан
одкб
андрей клишас
россия
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Дополнительных решений со стороны России, в том числе в парламенте, по направлению сил ОДКБ в Казахстан не требуется, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас."Договор и Устав ОДКБ ратифицированы Российской Федерацией. Никаких дополнительных решений, если мандат выдан ОДКБ, со стороны России не требуется", - сказал он.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>
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политика, казахстан, одкб, андрей клишас, россия
09:48 06.01.2022 (обновлено: 14:21 06.01.2022)
В Совфеде ответили на вопрос о направлении сил ОДКБ в Казахстан
Сенатор Клишас: дополнительных решений по направлению сил ОДКБ в Казахстан не понадобится