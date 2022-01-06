https://ria.ru/20220106/odkb-1766704621.html

В Совфеде ответили на вопрос о направлении сил ОДКБ в Казахстан

В Совфеде ответили на вопрос о направлении сил ОДКБ в Казахстан - РИА Новости, 06.01.2022

В Совфеде ответили на вопрос о направлении сил ОДКБ в Казахстан

Дополнительных решений со стороны России, в том числе в парламенте, по направлению сил ОДКБ в Казахстан не требуется, заявил РИА Новости председатель комитета... РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T09:48

2022-01-06T09:48

2022-01-06T14:21

беспорядки в казахстане

политика

казахстан

одкб

андрей клишас

россия

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Дополнительных решений со стороны России, в том числе в парламенте, по направлению сил ОДКБ в Казахстан не требуется, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас."Договор и Устав ОДКБ ратифицированы Российской Федерацией. Никаких дополнительных решений, если мандат выдан ОДКБ, со стороны России не требуется", - сказал он.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

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политика, казахстан, одкб, андрей клишас, россия