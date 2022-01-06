https://ria.ru/20220106/mirotvortsy-1766802777.html

Глава ОДКБ рассказал, что будут делать миротворцы в Казахстане

Глава ОДКБ рассказал, что будут делать миротворцы в Казахстане - РИА Новости, 06.01.2022

Глава ОДКБ рассказал, что будут делать миротворцы в Казахстане

Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Казахстане будут охранять государственные стратегические объекты, помогать в поддержании порядка, заявил РИА Новости... РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T22:17

2022-01-06T22:17

2022-01-06T22:43

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

одкб

станислав зась

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Казахстане будут охранять государственные стратегические объекты, помогать в поддержании порядка, заявил РИА Новости генсек организации Станислав Зась."Если говорить о тех задачах, которые перед ними поставлены, то условно их можно разделить на две основные. Первая - охрана наиболее важных государственных, стратегических объектов. И вторая задача - оказание помощи в поддержании правопорядка, чтобы люди чувствовали себя безопасно", - заявил Зась.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем протесты распространились на другие города. В Казахстане на две недели введен режим чрезвычайного положения. Президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева.Он обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ в ту же ночь принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. В МИД РФ заявили, что Москва рассматривает события в Казахстане как инспирированную извне попытку насильственным путем подорвать безопасность и целостность государства.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru >>Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220106/kazakhstan-1766736130.html

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"Оказать помощь и поддержку" – генсек ОДКБ о задачах миротворческих сил в Казахстане "Оказать помощь и поддержку" – генсек ОДКБ о задачах миротворческих сил в Казахстане 2022-01-06T22:17 true PT1M19S

Генсек ОДКБ рассказал о вводе в Казахстан миротворческих сил Генсек ОДКБ рассказал о вводе в Казахстан миротворческих сил 2022-01-06T22:17 true PT0M23S

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