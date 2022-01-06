https://ria.ru/20220106/mirotvortsy-1766802640.html
Генсек ОДКБ: миротворцы имеют право применять оружие при нападении банд
Генсек ОДКБ: миротворцы имеют право применять оружие при нападении банд - РИА Новости, 06.01.2022
Генсек ОДКБ: миротворцы имеют право применять оружие при нападении банд
У коллективных миротворческих сил ОДКБ в Казахстане есть право применять оружие в случае нападения вооруженных банд, заявил РИА Новости генеральный секретарь... РИА Новости, 06.01.2022
2022-01-06T22:15
2022-01-06T22:15
2022-01-06T23:03
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
одкб
станислав зась
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. У коллективных миротворческих сил ОДКБ в Казахстане есть право применять оружие в случае нападения вооруженных банд, заявил РИА Новости генеральный секретарь организации Станислав Зась."Да, в этом случае будет применяться оружие. Такие права у военнослужащих коллективных миротворческих сил есть", - ответил Зась на вопрос, что произойдет, если вооруженные банды нападут на объект, который защищают миротворческие силы.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru >>Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220106/mirotvortsy-1766800747.html
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Генсек ОДКБ рассказал, при каких условиях миротворцы в Казахстане смогут применять оружие
Генсек ОДКБ рассказал, при каких условиях миротворцы в Казахстане смогут применять оружие
2022-01-06T22:15
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, казахстан, одкб, станислав зась
22:15 06.01.2022 (обновлено: 23:03 06.01.2022)
Генсек ОДКБ: миротворцы имеют право применять оружие при нападении банд
Генсек ОДКБ Зась заявил, что миротворцы имеют право применять оружие при нападении банд