https://ria.ru/20220106/mirotvortsy-1766802640.html

Генсек ОДКБ: миротворцы имеют право применять оружие при нападении банд

Генсек ОДКБ: миротворцы имеют право применять оружие при нападении банд - РИА Новости, 06.01.2022

Генсек ОДКБ: миротворцы имеют право применять оружие при нападении банд

У коллективных миротворческих сил ОДКБ в Казахстане есть право применять оружие в случае нападения вооруженных банд, заявил РИА Новости генеральный секретарь... РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T22:15

2022-01-06T22:15

2022-01-06T23:03

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

одкб

станислав зась

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. У коллективных миротворческих сил ОДКБ в Казахстане есть право применять оружие в случае нападения вооруженных банд, заявил РИА Новости генеральный секретарь организации Станислав Зась."Да, в этом случае будет применяться оружие. Такие права у военнослужащих коллективных миротворческих сил есть", - ответил Зась на вопрос, что произойдет, если вооруженные банды нападут на объект, который защищают миротворческие силы.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru >>Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220106/mirotvortsy-1766800747.html

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Генсек ОДКБ рассказал, при каких условиях миротворцы в Казахстане смогут применять оружие Генсек ОДКБ рассказал, при каких условиях миротворцы в Казахстане смогут применять оружие 2022-01-06T22:15 true PT0M23S

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в мире, казахстан, одкб, станислав зась