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В ОДКБ заявили, что около 2,5 тысячи миротворцев прибудет в Казахстан
В ОДКБ заявили, что около 2,5 тысячи миротворцев прибудет в Казахстан - РИА Новости, 06.01.2022
В ОДКБ заявили, что около 2,5 тысячи миротворцев прибудет в Казахстан
Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Казахстане будут насчитывать около 2,5 тысячи человек, при необходимости могут быть усилены, заявил РИА Новости... РИА Новости, 06.01.2022
2022-01-06T21:56
2022-01-06T21:56
2022-01-06T22:44
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
одкб
станислав зась
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Казахстане будут насчитывать около 2,5 тысячи человек, при необходимости могут быть усилены, заявил РИА Новости генеральный секретарь организации Станислав Зась."Общая численность группировки коллективных миротворческих сил может быть разная. Сейчас в соответствии с теми решениями которые приняты - порядка 2500 человек", - сказал Зась.При этом он отметил, что миротворцы "будут исходить из ситуации"."У нас весь перечень частей, соединений, входящих в миротворческие силы ОДКБ - порядка 3,6 тысяч. Поэтому если надо будет - будем усиливать группировку в Казахстане", - подчеркнул Зась.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru >>Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220106/front-1766796583.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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в мире, казахстан, одкб, станислав зась
21:56 06.01.2022 (обновлено: 22:44 06.01.2022)
В ОДКБ заявили, что около 2,5 тысячи миротворцев прибудет в Казахстан
Генсек ОДКБ Зась заявил, что около 2,5 тысячи миротворцев прибудет в Казахстан