https://ria.ru/20220106/mirotvortsy-1766800747.html

В ОДКБ заявили, что около 2,5 тысячи миротворцев прибудет в Казахстан

В ОДКБ заявили, что около 2,5 тысячи миротворцев прибудет в Казахстан - РИА Новости, 06.01.2022

В ОДКБ заявили, что около 2,5 тысячи миротворцев прибудет в Казахстан

Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Казахстане будут насчитывать около 2,5 тысячи человек, при необходимости могут быть усилены, заявил РИА Новости... РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T21:56

2022-01-06T21:56

2022-01-06T22:44

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

одкб

станислав зась

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Казахстане будут насчитывать около 2,5 тысячи человек, при необходимости могут быть усилены, заявил РИА Новости генеральный секретарь организации Станислав Зась."Общая численность группировки коллективных миротворческих сил может быть разная. Сейчас в соответствии с теми решениями которые приняты - порядка 2500 человек", - сказал Зась.При этом он отметил, что миротворцы "будут исходить из ситуации"."У нас весь перечень частей, соединений, входящих в миротворческие силы ОДКБ - порядка 3,6 тысяч. Поэтому если надо будет - будем усиливать группировку в Казахстане", - подчеркнул Зась.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru >>Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220106/front-1766796583.html

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в мире, казахстан, одкб, станислав зась