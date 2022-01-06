https://ria.ru/20220106/mirotvortsy-1766799902.html

В ОДКБ оценили сроки присутствия миротворцев в Казахстане

В ОДКБ оценили сроки присутствия миротворцев в Казахстане - РИА Новости, 06.01.2022

В ОДКБ оценили сроки присутствия миротворцев в Казахстане

Срок присутствия миротворческих сил в Казахстане будет зависеть от ситуации и от решения руководства республики, а после окончания операции войска выведут,... РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T21:42

2022-01-06T21:42

2022-01-06T22:44

беспорядки в казахстане

казахстан

одкб

станислав зась

в мире

жанаозен

касым-жомарт токаев

россия

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Срок присутствия миротворческих сил в Казахстане будет зависеть от ситуации и от решения руководства республики, а после окончания операции войска выведут, заявил РИА Новости генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась."Мы рассчитываем, что срок будет непродолжительным. И в решении Совета коллективной безопасности так и звучит - "на непродолжительный период". Какой именно непродолжительный период - несколько дней, либо несколько недель - это будет зависеть от той ситуации, которая складываться будет в Казахстане и, конечно же, от позиции руководства Казахстана", - заявил Зась.По его словам, если руководство республики "посчитает, что ситуация стабилизировалась и она контролируется собственными силами без помощи всех наших государств, то, конечно же, операция закончится и все войска будут выведены".Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем протесты распространились на другие города. В Казахстане на две недели введен режим чрезвычайного положения. Президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева.Он обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ в ту же ночь принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. В МИД РФ заявили, что Москва рассматривает события в Казахстане как инспирированную извне попытку насильственным путем подорвать безопасность и целостность государства.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru >>Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220106/kazakhstan-1766736130.html

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"Срок будет непродолжительный" – генсек ОДКБ о вводе миротворческих сил "Срок будет непродолжительный" – генсек ОДКБ о вводе миротворческих сил 2022-01-06T21:42 true PT1M21S

Генсек ОДКБ рассказал о вводе в Казахстан миротворческих сил Генсек ОДКБ рассказал о вводе в Казахстан миротворческих сил 2022-01-06T21:42 true PT0M23S

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казахстан, одкб, станислав зась, в мире, жанаозен, касым-жомарт токаев, россия