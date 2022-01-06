https://ria.ru/20220106/mirotvortsy-1766707414.html

Российские ВКС начали переброску миротворцев в Казахстан

Российские ВКС начали переброску миротворцев в Казахстан - РИА Новости, 06.01.2022

Российские ВКС начали переброску миротворцев в Казахстан

Передовые подразделения контингента Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) уже приступили к выполнению задач в Казахстане. РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T10:12

2022-01-06T10:12

2022-01-06T14:22

беспорядки в казахстане

россия

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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Передовые подразделения контингента Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) уже приступили к выполнению задач в Казахстане."В настоящее время самолетами военно-транспортной авиации ВКС России осуществляется переброска на территорию Республики Казахстан российской части миротворческого контингента. Передовые подразделения из его состава уже приступили к выполнению поставленных задач", — говорится в сообщении секретариата ОДКБ.О введении войск ранее попросил президент республики Касым-Жомарт Токаев. Он расценил ситуацию в стране как "вторжение бандформирований, подготовленных из-за рубежа".Коллективные миротворческие силы направлены на ограниченный период. Помимо российских военных, туда войдут представители ВС еще четырех стран — Белоруссии, Армении, Киргизии и Таджикистана.Ранее сенатор Андрей Клишас в комментарии РИА Новости подчеркнул, что от России для отправки военных достаточно мандата ОДКБ. По его словам, никаких дополнительных решений, в том числе согласия парламента, не требуется.Акции протеста в Казахстане начались в первые дни нового года. Жители городов Жанаозен и Актау, которые находятся в нефтедобывающей Мангистауской области, вышли на митинги, протестуя против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, используемый как топливо для автомобилей. В республиканском Минэнерго объяснили, что с 1 января его стоимость стала формироваться на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения.Четвертого января власти сообщили, что готовы выполнить главное требование протестующих — снизить цены на газ. Несмотря на это, протесты начались в других городах.Вчера утром Токаев отправил в отставку правительство и поручил ввести на полгода госрегулирование цен на топливо. Он также объявил, что становится главой Совета безопасности, которым ранее руководил первый президент республики Нурсултан Назарбаев, и анонсировал новые меры для урегулирования ситуации.Президент предупредил протестующих, что власти будут принимать самые жесткие меры против нарушителей, так как в результате беспорядков уже погибли и пострадали силовики. Вдобавок протестующие предприняли несколько попыток штурма административных зданий и управлений полиции, во время которых убиты десятки человек.На всей территории республики ввели режим чрезвычайного положения.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

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Кадры вылета миротворцев РФ в Казахстан в рамках миссии ОДКБ Опубликованы кадры отправки российской части миротворческого контингента в Казахстан 2022-01-06T10:12 true PT1M00S

Пожары и погромы: Казахстан захлестнула волна протестов Массовые акции в Казахстане, вызванные ростом цен на сжиженный нефтяной газ, переросли в беспорядки. Толпы людей вышли на улице с требованиями не только снизить цены, но и отправить правительство страны в отставку. В результате столкновений погибли несколько человек. 2022-01-06T10:12 true PT1M45S

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