https://ria.ru/20220106/matvienko-1766769975.html
Матвиенко уверена в восстановлении законности в Казахстане
Матвиенко уверена в восстановлении законности в Казахстане - РИА Новости, 06.01.2022
Матвиенко уверена в восстановлении законности в Казахстане
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в разговоре со спикером парламента Казахстана Мауленом Ашимбаевым выразила уверенность, что законность в стране... РИА Новости, 06.01.2022
2022-01-06T17:11
2022-01-06T17:11
2022-01-06T17:43
беспорядки в казахстане
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казахстан
одкб
парламент казахстана
совет федерации рф
валентина матвиенко
маулен ашимбаев
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в разговоре со спикером парламента Казахстана Мауленом Ашимбаевым выразила уверенность, что законность в стране будет восстановлена в кратчайшие сроки, сообщила пресс-служба Совфеда."Состоялся телефонный разговор спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко и председателя сената парламента Казахстана Маулена Ашимбаева. Валентина Матвиенко высказала уверенность в том, что в кратчайшие сроки властями Казахстана при поддержке сил ОДКБ будет восстановлена законность, жизнь нормализована, а преступники понесут заслуженное наказание", - говорится в сообщении.Как говорится в сообщении, спикер Совфеда отметила озабоченность масштабом противоправных действий вооруженных экстремистов, которые несут угрозу не только целостности и суверенитету Казахстана, жизням его граждан, но и безопасности государств-соседей.Матвиенко выразила соболезнования семьям погибших сотрудников правоохранительных органов и пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим.Разговор состоялся по инициативе российской стороны.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220106/kazakhstan-1766771820.html
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в мире, казахстан, одкб, парламент казахстана, совет федерации рф, валентина матвиенко, маулен ашимбаев
17:11 06.01.2022 (обновлено: 17:43 06.01.2022)
Матвиенко уверена в восстановлении законности в Казахстане
Спикер Совфеда Матвиенко уверена в восстановлении законности в Казахстане