В Совфеде прокомментировали ситуацию в Казахстане

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Правопорядок в Казахстане будет восстановлен усилиями местной власти, задача сил ОДКБ - помочь Нур-Султану обеспечить безопасность, считает вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев."Задачей подразделений ОДКБ станет охрана государственных и военных объектов, оказание содействия силам правопорядка. Но правопорядок в стране в конечном итоге должны восстановить именно казахстанские органы власти. Наша же миссия - помочь им в том, чтобы сохранить страну, обеспечив ее "безопасность, стабильность, территориальную целостность и суверенитет" (цитата из Договора о коллективной безопасности)", - написал Косачев в Facebook.По его словам, миротворческая операция ОДКБ является вынужденным этапом, которого могло и не быть, если бы протестная часть казахстанского общества избежала экстремистских крайностей и не поставила бы себя вне закона."Операция легитимная с точки зрения как внутреннего законодательства государств-участников ОДКБ, так и международного права, хотя легко можно себе предположить, как она будет оценена теми внешними силами, кто хотел бы видеть в Казахстане иную власть", - отметил Косачев.Он напомнил, что договор о коллективной безопасности, как и устав ОДКБ, были в своё время ратифицированы Россией, что означает, по его мнению, отсутствие необходимости дополнительных решений российского парламента по использованию российского контингента в рамках миротворческой операции.Вице-спикер отметил также, что, судя по поступающей информации, в рядах протестующих в Казахстане обозначились хорошо подготовленные боевики из радикальных бандформирований, активно действующих в странах Ближнего и Среднего Востока, прежде всего Афганистана. "Они уже взяли в кольцо как минимум два места дислокации казахстанских вооружённых сил, оказывая им профессиональное и эффективное сопротивление. И это уже не гражданский протест и тем более не внутреннее дело Казахстана, а угроза всем нам", - заявил Косачев.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>
"Задачей подразделений ОДКБ станет охрана государственных и военных объектов, оказание содействия силам правопорядка. Но правопорядок в стране в конечном итоге должны восстановить именно казахстанские органы власти. Наша же миссия - помочь им в том, чтобы сохранить страну, обеспечив ее "безопасность, стабильность, территориальную целостность и суверенитет" (цитата из Договора о коллективной безопасности)", - написал Косачев в Facebook.
По его словам, миротворческая операция ОДКБ является вынужденным этапом, которого могло и не быть, если бы протестная часть казахстанского общества избежала экстремистских крайностей и не поставила бы себя вне закона.
"Операция легитимная с точки зрения как внутреннего законодательства государств-участников ОДКБ, так и международного права, хотя легко можно себе предположить, как она будет оценена теми внешними силами, кто хотел бы видеть в Казахстане иную власть", - отметил Косачев.
Он напомнил, что договор о коллективной безопасности, как и устав ОДКБ, были в своё время ратифицированы Россией, что означает, по его мнению, отсутствие необходимости дополнительных решений российского парламента по использованию российского контингента в рамках миротворческой операции.
Вице-спикер отметил также, что, судя по поступающей информации, в рядах протестующих в Казахстане обозначились хорошо подготовленные боевики из радикальных бандформирований, активно действующих в странах Ближнего и Среднего Востока, прежде всего Афганистана. "Они уже взяли в кольцо как минимум два места дислокации казахстанских вооружённых сил, оказывая им профессиональное и эффективное сопротивление. И это уже не гражданский протест и тем более не внутреннее дело Казахстана, а угроза всем нам", - заявил Косачев.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.