https://ria.ru/20220106/kosachev-1766725785.html

В Совфеде прокомментировали ситуацию в Казахстане

В Совфеде прокомментировали ситуацию в Казахстане - РИА Новости, 06.01.2022

В Совфеде прокомментировали ситуацию в Казахстане

Правопорядок в Казахстане будет восстановлен усилиями местной власти, задача сил ОДКБ - помочь Нур-Султану обеспечить безопасность, считает вице-спикер Совета... РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T12:19

2022-01-06T12:19

2022-01-06T14:28

беспорядки в казахстане

политика

казахстан

константин косачев

совет федерации рф

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750492652_0:49:3078:1780_1920x0_80_0_0_bbc813e08e972469f967939d57c8134d.jpg

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Правопорядок в Казахстане будет восстановлен усилиями местной власти, задача сил ОДКБ - помочь Нур-Султану обеспечить безопасность, считает вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев."Задачей подразделений ОДКБ станет охрана государственных и военных объектов, оказание содействия силам правопорядка. Но правопорядок в стране в конечном итоге должны восстановить именно казахстанские органы власти. Наша же миссия - помочь им в том, чтобы сохранить страну, обеспечив ее "безопасность, стабильность, территориальную целостность и суверенитет" (цитата из Договора о коллективной безопасности)", - написал Косачев в Facebook.По его словам, миротворческая операция ОДКБ является вынужденным этапом, которого могло и не быть, если бы протестная часть казахстанского общества избежала экстремистских крайностей и не поставила бы себя вне закона."Операция легитимная с точки зрения как внутреннего законодательства государств-участников ОДКБ, так и международного права, хотя легко можно себе предположить, как она будет оценена теми внешними силами, кто хотел бы видеть в Казахстане иную власть", - отметил Косачев.Он напомнил, что договор о коллективной безопасности, как и устав ОДКБ, были в своё время ратифицированы Россией, что означает, по его мнению, отсутствие необходимости дополнительных решений российского парламента по использованию российского контингента в рамках миротворческой операции.Вице-спикер отметил также, что, судя по поступающей информации, в рядах протестующих в Казахстане обозначились хорошо подготовленные боевики из радикальных бандформирований, активно действующих в странах Ближнего и Среднего Востока, прежде всего Афганистана. "Они уже взяли в кольцо как минимум два места дислокации казахстанских вооружённых сил, оказывая им профессиональное и эффективное сопротивление. И это уже не гражданский протест и тем более не внутреннее дело Казахстана, а угроза всем нам", - заявил Косачев.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220105/pamyatnik-1766663598.html

казахстан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, казахстан, константин косачев, совет федерации рф, россия