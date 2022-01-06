https://ria.ru/20220106/koronavirus-1766748295.html

Оперштаб рассказал об уровне коллективного иммунитета в регионах

Оперштаб рассказал об уровне коллективного иммунитета в регионах - РИА Новости, 06.01.2022

Оперштаб рассказал об уровне коллективного иммунитета в регионах

Три региона России близки к достижению отметки 80% по уровню коллективного иммунитета к коронавирусу - Тыва, Липецкая область и Подмосковье, сообщили... РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T15:05

2022-01-06T15:05

2022-01-06T15:05

беспорядки в казахстане

общество

севастополь

республика хакасия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

российская академия наук

здоровье - общество

россия

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МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Три региона России близки к достижению отметки 80% по уровню коллективного иммунитета к коронавирусу - Тыва, Липецкая область и Подмосковье, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции"Близки к достижению отметки 80% по уровню коллективного иммунитета Республика Тыва (78,0%), Липецкая область (76,7%) и Московская область (76,5%). Уровень 72% и выше показывают Мурманская, Орловская, Калининградская области, Республика Хакасия, Пензенская, Белгородская и Тюменская области",- говорится в сообщении.Сохраняют лидерство по уровню коллективного иммунитета 4 региона - Севастополь (89,5%), Санкт-Петербург (81,4%), Карелия (80,8%) и Чукотка (80,6%), уточнили в оперштабе.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах России. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая 2021 года стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт". В конце августа Минздрав РФ зарегистрировал еще одну вакцину центра "Вектор" - "ЭпиВакКорону-Н". 24 ноября была зарегистрирована первая отечественная вакцина для подростков "Гам-КОВИД-Вак М".

https://ria.ru/20211230/immunitet-1766216265.html

https://ria.ru/20220106/skoraya-1766721141.html

севастополь

республика хакасия

россия

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общество, севастополь, республика хакасия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), российская академия наук, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии