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Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220106/koronavirus-1766748295.html
Оперштаб рассказал об уровне коллективного иммунитета в регионах
Оперштаб рассказал об уровне коллективного иммунитета в регионах - РИА Новости, 06.01.2022
Оперштаб рассказал об уровне коллективного иммунитета в регионах
Три региона России близки к достижению отметки 80% по уровню коллективного иммунитета к коронавирусу - Тыва, Липецкая область и Подмосковье, сообщили... РИА Новости, 06.01.2022
2022-01-06T15:05
2022-01-06T15:05
беспорядки в казахстане
общество
севастополь
республика хакасия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
российская академия наук
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Три региона России близки к достижению отметки 80% по уровню коллективного иммунитета к коронавирусу - Тыва, Липецкая область и Подмосковье, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции"Близки к достижению отметки 80% по уровню коллективного иммунитета Республика Тыва (78,0%), Липецкая область (76,7%) и Московская область (76,5%). Уровень 72% и выше показывают Мурманская, Орловская, Калининградская области, Республика Хакасия, Пензенская, Белгородская и Тюменская области",- говорится в сообщении.Сохраняют лидерство по уровню коллективного иммунитета 4 региона - Севастополь (89,5%), Санкт-Петербург (81,4%), Карелия (80,8%) и Чукотка (80,6%), уточнили в оперштабе.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах России. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая 2021 года стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт". В конце августа Минздрав РФ зарегистрировал еще одну вакцину центра "Вектор" - "ЭпиВакКорону-Н". 24 ноября была зарегистрирована первая отечественная вакцина для подростков "Гам-КОВИД-Вак М".
https://ria.ru/20211230/immunitet-1766216265.html
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общество, севастополь, республика хакасия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), российская академия наук, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
15:05 06.01.2022
 
Оперштаб рассказал об уровне коллективного иммунитета в регионах

Три региона России близки к 80% по уровню коллективного иммунитета к коронавирусу

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач в палате интенсивной терапии отделения для лечения пациентов с Covid-19 в больнице №2 Тамбова
Врач в палате интенсивной терапии отделения для лечения пациентов с Covid-19 в больнице №2 Тамбова - РИА Новости, 1920, 06.01.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Врач в палате интенсивной терапии отделения для лечения пациентов с Covid-19 в больнице №2 Тамбова. Архивное фото
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МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Три региона России близки к достижению отметки 80% по уровню коллективного иммунитета к коронавирусу - Тыва, Липецкая область и Подмосковье, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции
"Близки к достижению отметки 80% по уровню коллективного иммунитета Республика Тыва (78,0%), Липецкая область (76,7%) и Московская область (76,5%). Уровень 72% и выше показывают Мурманская, Орловская, Калининградская области, Республика Хакасия, Пензенская, Белгородская и Тюменская области",- говорится в сообщении.
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30 декабря 2021, 17:36Распространение коронавируса
Регионам поручили достичь требуемого уровня коллективного иммунитета
Сохраняют лидерство по уровню коллективного иммунитета 4 региона - Севастополь (89,5%), Санкт-Петербург (81,4%), Карелия (80,8%) и Чукотка (80,6%), уточнили в оперштабе.
Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах России. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая 2021 года стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт". В конце августа Минздрав РФ зарегистрировал еще одну вакцину центра "Вектор" - "ЭпиВакКорону-Н". 24 ноября была зарегистрирована первая отечественная вакцина для подростков "Гам-КОВИД-Вак М".
Медицинские работники в отделении реанимации и интенсивной терапии в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве, где проходят лечение пациенты c COVID-19 - РИА Новости, 1920, 06.01.2022
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Беспорядки в КазахстанеОбществоСевастопольРеспублика ХакасияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Российская академия наукЗдоровье - ОбществоРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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