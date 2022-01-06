https://ria.ru/20220106/koronavirus-1766748295.html
Оперштаб рассказал об уровне коллективного иммунитета в регионах
Оперштаб рассказал об уровне коллективного иммунитета в регионах - РИА Новости, 06.01.2022
Оперштаб рассказал об уровне коллективного иммунитета в регионах
Три региона России близки к достижению отметки 80% по уровню коллективного иммунитета к коронавирусу - Тыва, Липецкая область и Подмосковье, сообщили... РИА Новости, 06.01.2022
2022-01-06T15:05
2022-01-06T15:05
2022-01-06T15:05
беспорядки в казахстане
общество
севастополь
республика хакасия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
российская академия наук
здоровье - общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1e/1766123055_0:0:2510:1412_1920x0_80_0_0_d7d557b654100004e2d682dbc4a4a086.jpg
МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Три региона России близки к достижению отметки 80% по уровню коллективного иммунитета к коронавирусу - Тыва, Липецкая область и Подмосковье, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции"Близки к достижению отметки 80% по уровню коллективного иммунитета Республика Тыва (78,0%), Липецкая область (76,7%) и Московская область (76,5%). Уровень 72% и выше показывают Мурманская, Орловская, Калининградская области, Республика Хакасия, Пензенская, Белгородская и Тюменская области",- говорится в сообщении.Сохраняют лидерство по уровню коллективного иммунитета 4 региона - Севастополь (89,5%), Санкт-Петербург (81,4%), Карелия (80,8%) и Чукотка (80,6%), уточнили в оперштабе.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах России. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая 2021 года стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт". В конце августа Минздрав РФ зарегистрировал еще одну вакцину центра "Вектор" - "ЭпиВакКорону-Н". 24 ноября была зарегистрирована первая отечественная вакцина для подростков "Гам-КОВИД-Вак М".
https://ria.ru/20211230/immunitet-1766216265.html
https://ria.ru/20220106/skoraya-1766721141.html
севастополь
республика хакасия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1e/1766123055_192:0:2419:1670_1920x0_80_0_0_c82dee8d17f370636ce65a1cd15fff4d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, севастополь, республика хакасия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), российская академия наук, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Оперштаб рассказал об уровне коллективного иммунитета в регионах
Три региона России близки к 80% по уровню коллективного иммунитета к коронавирусу