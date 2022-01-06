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Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220106/kazakhstan-1766800361.html
Генсек ОДКБ заявил, что события в Казахстане угрожают безопасности страны
Генсек ОДКБ заявил, что события в Казахстане угрожают безопасности страны - РИА Новости, 06.01.2022
Генсек ОДКБ заявил, что события в Казахстане угрожают безопасности страны
События в Казахстане представляют реальную угрозу безопасности республики, ее стабильности и даже территориальной целостности, заявил РИА Новости генеральный... РИА Новости, 06.01.2022
2022-01-06T21:50
2022-01-06T23:06
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
одкб
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. События в Казахстане представляют реальную угрозу безопасности республики, ее стабильности и даже территориальной целостности, заявил РИА Новости генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась."Поэтому поступило такое обращение, были проведены экстренные консультации глав государств и принято соответствующее решение о задействовании миротворческого потенциала ОДКБ. Для того, чтобы там минимизировать, локализовать эти угрозы", — заявил он.Генсек напомнил, что основной мотив решения Совета коллективной безопасности ОДКБ — "оказать помощь и поддержку Казахстану в этот тяжелый период", а другие домыслы — "чушь полная"."Пошли передергивания — о каком-то вторжении или еще что-то, даже об "оккупации" договорились — это, извините, вообще полная глупость", — подчеркнул Зась.Генеральный секретарь ОДКБ отметил, что в отправке коллективных миротворческих сил в республику участвуют все остальные участники организации — Россия, Белоруссия, Армения, Киргизия и Таджикистан.По его словам, срок присутствия коллективных миротворческих сил в Казахстане будет зависеть от развития ситуации. После окончания операции войска выведут, добавил Зась."Мы рассчитываем, что срок будет непродолжительным. И в решении Совета коллективной безопасности так и звучит — "на непродолжительный период". Какой именно непродолжительный период — несколько дней, либо несколько недель — это будет зависеть от той ситуации, которая складываться будет в Казахстане и, конечно же, от позиции руководства Казахстана", — пояснил он.Миротворческие силы ОДКБ в Казахстане будут насчитывать около 2,5 тысячи человек, но при необходимости могут быть усилены, указал генсек.Он пояснил, что миротворцы имеют право применять оружие в случае нападения вооруженных банд. При этом силы ОДКБ не будут принимать участие в разгоне демонстраций в Казахстане, заявления об обратном — это инсинуации.Акции протеста в Казахстане начались в первые дни нового года. Жители городов Жанаозен и Актау, которые находятся в нефтедобывающей Мангистауской области, вышли на митинги, протестуя против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, используемый как топливо для автомобилей. Четвертого января власти сообщили, что готовы выполнить главное требование митингующих — снизить цены на газ. Несмотря на это, протесты начались в других городах.Вчера утром Токаев отправил в отставку правительство. Он также объявил, что становится главой Совета безопасности, которым ранее руководил первый президент республики Нурсултан Назарбаев. Сегодня правительство на 180 дней ввело государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо. На всей территории страны ввели режим чрезвычайного положения.Президент предупредил протестующих, что власти будут принимать самые жесткие меры против нарушителей, так как в результате беспорядков погибли и пострадали силовики. Вдобавок протестующие предприняли несколько попыток штурма административных зданий и управлений полиции, во время которых убиты десятки человек.МИД России рассматривает события в Казахстане как инспирированную извне попытку насильственным путем подорвать безопасность и целостность государства.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru &gt;&gt;Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220106/mirotvortsy-1766795525.html
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"Срок будет непродолжительный" – генсек ОДКБ о вводе миротворческих сил
"Срок будет непродолжительный" – генсек ОДКБ о вводе миротворческих сил
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Генсек ОДКБ рассказал, при каких условиях миротворцы в Казахстане смогут применять оружие
Генсек ОДКБ рассказал, при каких условиях миротворцы в Казахстане смогут применять оружие
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Пожары и погромы: Казахстан захлестнула волна протестов
Массовые акции в Казахстане, вызванные ростом цен на сжиженный нефтяной газ, переросли в беспорядки. Толпы людей вышли на улице с требованиями не только снизить цены, но и отправить правительство страны в отставку. В результате столкновений погибли несколько человек.
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в мире, казахстан, одкб
21:50 06.01.2022 (обновлено: 23:06 06.01.2022)
 
Генсек ОДКБ заявил, что события в Казахстане угрожают безопасности страны

Генсек ОДКБ Зась: события в Казахстане угрожают территориальной целостности страны

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкФлаги стран участниц совместного заседания министров иностранных дел, министров обороны и секретарей совбезов ОДКБ в Душанбе
Флаги стран участниц совместного заседания министров иностранных дел, министров обороны и секретарей совбезов ОДКБ в Душанбе - РИА Новости, 1920, 06.01.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. События в Казахстане представляют реальную угрозу безопасности республики, ее стабильности и даже территориальной целостности, заявил РИА Новости генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.
"Поэтому поступило такое обращение, были проведены экстренные консультации глав государств и принято соответствующее решение о задействовании миротворческого потенциала ОДКБ. Для того, чтобы там минимизировать, локализовать эти угрозы", — заявил он.
Прибытие российских подразделений из состава миротворческих сил ОДКБ в Казахстан. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 06.01.2022
Вчера, 20:51Беспорядки в Казахстане
ОДКБ планирует завершить передислокацию миротворцев в Казахстан в пятницу
Генсек напомнил, что основной мотив решения Совета коллективной безопасности ОДКБ — "оказать помощь и поддержку Казахстану в этот тяжелый период", а другие домыслы — "чушь полная".
"Пошли передергивания — о каком-то вторжении или еще что-то, даже об "оккупации" договорились — это, извините, вообще полная глупость", — подчеркнул Зась.
Генеральный секретарь ОДКБ отметил, что в отправке коллективных миротворческих сил в республику участвуют все остальные участники организации — Россия, Белоруссия, Армения, Киргизия и Таджикистан.

"Дело не в количестве. Это жест, который означает готовность поддержать Казахстан. Поддержали все государства, входящие в ОДКБ. Это нам важно", — заявил Зась.

По его словам, срок присутствия коллективных миротворческих сил в Казахстане будет зависеть от развития ситуации. После окончания операции войска выведут, добавил Зась.
"Мы рассчитываем, что срок будет непродолжительным. И в решении Совета коллективной безопасности так и звучит — "на непродолжительный период". Какой именно непродолжительный период — несколько дней, либо несколько недель — это будет зависеть от той ситуации, которая складываться будет в Казахстане и, конечно же, от позиции руководства Казахстана", — пояснил он.
Миротворческие силы ОДКБ в Казахстане будут насчитывать около 2,5 тысячи человек, но при необходимости могут быть усилены, указал генсек.

"Если говорить о тех задачах, которые перед ними поставлены, то условно их можно разделить на две основные. Первая — охрана наиболее важных государственных, стратегических объектов. И вторая задача — оказание помощи в поддержании правопорядка, чтобы люди чувствовали себя безопасно", — рассказал Зась.

Он пояснил, что миротворцы имеют право применять оружие в случае нападения вооруженных банд. При этом силы ОДКБ не будут принимать участие в разгоне демонстраций в Казахстане, заявления об обратном — это инсинуации.
Акции протеста в Казахстане начались в первые дни нового года. Жители городов Жанаозен и Актау, которые находятся в нефтедобывающей Мангистауской области, вышли на митинги, протестуя против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, используемый как топливо для автомобилей. Четвертого января власти сообщили, что готовы выполнить главное требование митингующих — снизить цены на газ. Несмотря на это, протесты начались в других городах.
Вчера утром Токаев отправил в отставку правительство. Он также объявил, что становится главой Совета безопасности, которым ранее руководил первый президент республики Нурсултан Назарбаев. Сегодня правительство на 180 дней ввело государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо. На всей территории страны ввели режим чрезвычайного положения.
Сотрудники силовых структур дежурят на одной из улиц в Нур-Султане - РИА Новости, 1920, 06.01.2022
Вчера, 22:21Беспорядки в Казахстане
Генсек ОДКБ заявил о "переломе в лучшую сторону" в ситуации в Казахстане
Президент предупредил протестующих, что власти будут принимать самые жесткие меры против нарушителей, так как в результате беспорядков погибли и пострадали силовики. Вдобавок протестующие предприняли несколько попыток штурма административных зданий и управлений полиции, во время которых убиты десятки человек.
МИД России рассматривает события в Казахстане как инспирированную извне попытку насильственным путем подорвать безопасность и целостность государства.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru >>
Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>
 
Беспорядки в КазахстанеВ миреКазахстанОДКБ
 
 
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Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Алма-Ате, КазахстанМассовые беспорядки в Казахстане. Онлайн-репортажВчера, 07:20
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