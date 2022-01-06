https://ria.ru/20220106/kazakhstan-1766780101.html
Эрдоган заявил Токаеву, что Анкара следит за событиями в Казахстане
Эрдоган заявил Токаеву, что Анкара следит за событиями в Казахстане - РИА Новости, 06.01.2022
Эрдоган заявил Токаеву, что Анкара следит за событиями в Казахстане
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонной беседе с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым выразил надежду на снижение напряженности в... РИА Новости, 06.01.2022
2022-01-06T18:31
2022-01-06T18:31
2022-01-06T18:31
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
анкара
реджеп тайип эрдоган
касым-жомарт токаев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1d/1761328714_0:0:2845:1601_1920x0_80_0_0_208302a059395b2ae4f8533185faf89e.jpg
АНКАРА, 6 янв – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонной беседе с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым выразил надежду на снижение напряженности в Казахстане в ближайшее время, по его словам, Анкара внимательно следит за событиями в стране."Президент Эрдоган во время телефонной беседы с президентом Казахстана Токаевым заявил, что Анкара внимательно следит за событиями в Казахстане и солидарна с Казахстаном. В беседе с Токаевым президент Эрдоган выразил надежду на то, что новое правительство будет сформировано в Казахстане как можно скорее, и что напряженность в стране снизится в кратчайшие сроки", - передает агентство "Анадолу".Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220106/mirotvortsy-1766771353.html
казахстан
анкара
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1d/1761328714_285:0:2845:1920_1920x0_80_0_0_8370d2a4473845aa5c23eab9b6e8b88d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, казахстан, анкара, реджеп тайип эрдоган, касым-жомарт токаев
Эрдоган заявил Токаеву, что Анкара следит за событиями в Казахстане
Президент Турции Эрдоган заявил Токаеву, что Анкара следит за событиями в Казахстане