https://ria.ru/20220106/kazakhstan-1766780101.html

Эрдоган заявил Токаеву, что Анкара следит за событиями в Казахстане

Эрдоган заявил Токаеву, что Анкара следит за событиями в Казахстане - РИА Новости, 06.01.2022

Эрдоган заявил Токаеву, что Анкара следит за событиями в Казахстане

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонной беседе с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым выразил надежду на снижение напряженности в... РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T18:31

2022-01-06T18:31

2022-01-06T18:31

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

анкара

реджеп тайип эрдоган

касым-жомарт токаев

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АНКАРА, 6 янв – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонной беседе с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым выразил надежду на снижение напряженности в Казахстане в ближайшее время, по его словам, Анкара внимательно следит за событиями в стране."Президент Эрдоган во время телефонной беседы с президентом Казахстана Токаевым заявил, что Анкара внимательно следит за событиями в Казахстане и солидарна с Казахстаном. В беседе с Токаевым президент Эрдоган выразил надежду на то, что новое правительство будет сформировано в Казахстане как можно скорее, и что напряженность в стране снизится в кратчайшие сроки", - передает агентство "Анадолу".Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

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в мире, казахстан, анкара, реджеп тайип эрдоган, касым-жомарт токаев