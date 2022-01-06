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Матвиенко оценила своевременное обращение Казахстана в ОДКБ

Матвиенко оценила своевременное обращение Казахстана в ОДКБ - РИА Новости, 06.01.2022

Матвиенко оценила своевременное обращение Казахстана в ОДКБ

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в телефонном разговоре с главой Сената парламента Казахстана Мауленом Ашимбаевым высоко оценила действия руководства РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T17:09

2022-01-06T17:09

2022-01-06T17:21

беспорядки в казахстане

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казахстан

одкб

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валентина матвиенко

парламент казахстана

маулен ашимбаев

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в телефонном разговоре с главой Сената парламента Казахстана Мауленом Ашимбаевым высоко оценила действия руководства страны по восстановлению правопорядка, а также своевременное обращение в ОДКБ, сообщила пресс-служба Совфеда."Спикер СФ высоко оценила уверенные и последовательные действия руководства республики по восстановлению правопорядка, а также своевременное обращение в ОДКБ для привлечения миротворческих сил организации к сохранению общественного мира и стабильности", - говорится в сообщении.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

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в мире, казахстан, одкб, совет федерации рф, валентина матвиенко, парламент казахстана, маулен ашимбаев