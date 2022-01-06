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Матвиенко оценила своевременное обращение Казахстана в ОДКБ
Матвиенко оценила своевременное обращение Казахстана в ОДКБ - РИА Новости, 06.01.2022
Матвиенко оценила своевременное обращение Казахстана в ОДКБ
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в телефонном разговоре с главой Сената парламента Казахстана Мауленом Ашимбаевым высоко оценила действия руководства РИА Новости, 06.01.2022
2022-01-06T17:09
2022-01-06T17:09
2022-01-06T17:21
беспорядки в казахстане
в мире
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одкб
совет федерации рф
валентина матвиенко
парламент казахстана
маулен ашимбаев
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в телефонном разговоре с главой Сената парламента Казахстана Мауленом Ашимбаевым высоко оценила действия руководства страны по восстановлению правопорядка, а также своевременное обращение в ОДКБ, сообщила пресс-служба Совфеда."Спикер СФ высоко оценила уверенные и последовательные действия руководства республики по восстановлению правопорядка, а также своевременное обращение в ОДКБ для привлечения миротворческих сил организации к сохранению общественного мира и стабильности", - говорится в сообщении.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, казахстан, одкб, совет федерации рф, валентина матвиенко, парламент казахстана, маулен ашимбаев
17:09 06.01.2022 (обновлено: 17:21 06.01.2022)
Матвиенко оценила своевременное обращение Казахстана в ОДКБ
Спикер Совфеда Матвиенко высоко оценила своевременное обращение Казахстана в ОДКБ