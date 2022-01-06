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Эксперт дал советы по инвестициям в 2022 году
Эксперт дал советы по инвестициям в 2022 году - РИА Новости, 06.01.2022
Эксперт дал советы по инвестициям в 2022 году
Лучшим металлом для инвестиций в 2022 году будет золото: его цена растет во время кризиса, можно выбрать разные способы вложений, но при этом не стоит забывать... РИА Новости, 06.01.2022
2022-01-06T08:59
2022-01-06T08:59
экономика
владимир брагин
бкс мир инвестиций
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Лучшим металлом для инвестиций в 2022 году будет золото: его цена растет во время кризиса, можно выбрать разные способы вложений, но при этом не стоит забывать о подводных камнях этого вида инвестиций, рассказал РИА Новости директор региональной сети по работе с состоятельными клиентами "БКС Мир инвестиций" Григорий Сосновский."В первую очередь мы, конечно, говорим о золоте. На текущий момент в сознании инвесторов золото - это тихая гавань, актив, который растет, когда все остальные падают... Золото - актив испуганного инвестора, этакий госпиталь от инвестиционных тревог. Безусловно, те инвесторы, которые приобретали золото вместо других активов за пару месяцев до кризиса, правильно поступили", - сказал Сосновский, отвечая на вопрос о том, какой металл стоит выбрать для инвестиций в 2022 году.По словам эксперта, золото стоит рассмотреть как часть консервативного портфеля и отвести на него 15-20%. При этом "золотую" долю своих вложений необходимо поддерживать, всегда пополняя независимо от котировок, так как этот металл падает в периоды роста других активов.Инвестировать в золото можно приобретя акции фонда, например ETF: их легко купить или продать, нет рисков, которые возникают при хранении металла. Покупая настоящий слиток, нужно будет заплатить 20% НДС и помнить, что даже небольшая царапина может существенно снизить стоимость. Обезличенные металлические счета позволяют покупать даже от 1 грамма золота, но они не страхуются, цена покупки и продажи сильно отличаются, и нет физического обеспечения золотом.Еще один вариант вложения средств предлагает директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин – это покупка БПИФ на золото. "Если этот БПИФ является российской ценной бумагой, то здесь возникает налоговый вычет по инвестиционному доходу при удержании позиции более 3 лет (так же, как и в других биржевых ценных бумагах)", - напоминает эксперт.Однако он несколько скептичен в отношении металлических инвестиций и называет их "чисто спекулятивной историей". Дело в том, что этот актив не генерирует деньги в виде дивидендов или купонов, доход и убыток формируется только за счет изменения цены. "Поэтому на длинном горизонте ожидаемый доход от таких активов находится в лучшем случае на уровне инфляции", - отметил Брагин.Среди других металлов для инвестиций можно рассмотреть те, что используются в промышленности, например, платино-палладиевую группу. Такие металлы растут и падают вместе с изменением спроса на них, поэтому покупать и продавать их стоит, только если есть понимание экономических процессов, связанных с использованием такого вида инвестиций, подчеркнул Сосновский.
https://ria.ru/20211230/investitsii-1766100167.html
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экономика, владимир брагин, бкс мир инвестиций
08:59 06.01.2022
 
Эксперт дал советы по инвестициям в 2022 году

Эксперт Григорий Сосновский посоветовал в 2022 году инвестировать в золото

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗолотой слиток
Золотой слиток - РИА Новости, 1920, 06.01.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Лучшим металлом для инвестиций в 2022 году будет золото: его цена растет во время кризиса, можно выбрать разные способы вложений, но при этом не стоит забывать о подводных камнях этого вида инвестиций, рассказал РИА Новости директор региональной сети по работе с состоятельными клиентами "БКС Мир инвестиций" Григорий Сосновский.
"В первую очередь мы, конечно, говорим о золоте. На текущий момент в сознании инвесторов золото - это тихая гавань, актив, который растет, когда все остальные падают... Золото - актив испуганного инвестора, этакий госпиталь от инвестиционных тревог. Безусловно, те инвесторы, которые приобретали золото вместо других активов за пару месяцев до кризиса, правильно поступили", - сказал Сосновский, отвечая на вопрос о том, какой металл стоит выбрать для инвестиций в 2022 году.
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По словам эксперта, золото стоит рассмотреть как часть консервативного портфеля и отвести на него 15-20%. При этом "золотую" долю своих вложений необходимо поддерживать, всегда пополняя независимо от котировок, так как этот металл падает в периоды роста других активов.
Инвестировать в золото можно приобретя акции фонда, например ETF: их легко купить или продать, нет рисков, которые возникают при хранении металла. Покупая настоящий слиток, нужно будет заплатить 20% НДС и помнить, что даже небольшая царапина может существенно снизить стоимость. Обезличенные металлические счета позволяют покупать даже от 1 грамма золота, но они не страхуются, цена покупки и продажи сильно отличаются, и нет физического обеспечения золотом.
Еще один вариант вложения средств предлагает директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин – это покупка БПИФ на золото. "Если этот БПИФ является российской ценной бумагой, то здесь возникает налоговый вычет по инвестиционному доходу при удержании позиции более 3 лет (так же, как и в других биржевых ценных бумагах)", - напоминает эксперт.
Однако он несколько скептичен в отношении металлических инвестиций и называет их "чисто спекулятивной историей". Дело в том, что этот актив не генерирует деньги в виде дивидендов или купонов, доход и убыток формируется только за счет изменения цены. "Поэтому на длинном горизонте ожидаемый доход от таких активов находится в лучшем случае на уровне инфляции", - отметил Брагин.
Среди других металлов для инвестиций можно рассмотреть те, что используются в промышленности, например, платино-палладиевую группу. Такие металлы растут и падают вместе с изменением спроса на них, поэтому покупать и продавать их стоит, только если есть понимание экономических процессов, связанных с использованием такого вида инвестиций, подчеркнул Сосновский.
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ЭкономикаВладимир БрагинБКС Мир инвестиций
 
 
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