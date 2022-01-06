Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220106/goroda-1766802926.html
Названы лучшие города России
Россияне назвали лучшие для жизни города - РИА Новости, 06.01.2022
Названы лучшие города России
Финансовый университет при Правительстве провел исследования качества жизни в российских городах с населением более 250 тысяч человек и составил рейтинг лучших... РИА Новости, 06.01.2022
2022-01-06T22:18
2022-01-06T22:18
общество
москва
финансовый университет при правительстве рф
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764920011_0:222:3072:1950_1920x0_80_0_0_7112eeebbdf4b3a1c59074d15b08dccb.jpg
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Финансовый университет при Правительстве провел исследования качества жизни в российских городах с населением более 250 тысяч человек и составил рейтинг лучших населенных пунктов.В исследовании учитывались такие факторы, уровень дохода населения, склонность к миграции, интерес к культурным ценностям (театрам, книгам, музеям), состояние дорог и качество работы общественного транспорта, качество медицины и образования, работа комплекса ЖКХ, условия для предпринимательства, состояние экологии, общая тревожность населения, а также распространенность бытового насилия и травматизма.Данные о настроениях и оценках условий жизни населения собрали при помощи социологических опросов. Также авторы работы использовали данные Росстата, Банка России и сведения из открытых источников.Первое место в рейтинге заняла Москва, второе — Санкт-Петербург, третье — Грозный. Также в числе лидеров оказались Магнитогорск, Владимир, Тула, Калуга, Набережные Челны, Белгород и Нижний Новгород. Среди аутсайдеров списка — Хабаровск, Астрахань и Барнаул.
https://ria.ru/20211221/puteshestviya-1764550913.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764920011_96:0:2827:2048_1920x0_80_0_0_a9fc93382ee3c7b5284b93b6098cac4f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, финансовый университет при правительстве рф, россия
22:18 06.01.2022
 
Россияне назвали лучшие для жизни города

Эксперты Финансового университета: Москва, Петербург и Грозный — лучшие города для жизни

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 06.01.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Москва
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Финансовый университет при Правительстве провел исследования качества жизни в российских городах с населением более 250 тысяч человек и составил рейтинг лучших населенных пунктов.
В исследовании учитывались такие факторы, уровень дохода населения, склонность к миграции, интерес к культурным ценностям (театрам, книгам, музеям), состояние дорог и качество работы общественного транспорта, качество медицины и образования, работа комплекса ЖКХ, условия для предпринимательства, состояние экологии, общая тревожность населения, а также распространенность бытового насилия и травматизма.
Данные о настроениях и оценках условий жизни населения собрали при помощи социологических опросов. Также авторы работы использовали данные Росстата, Банка России и сведения из открытых источников.
Первое место в рейтинге заняла Москва, второе — Санкт-Петербург, третье — Грозный. Также в числе лидеров оказались Магнитогорск, Владимир, Тула, Калуга, Набережные Челны, Белгород и Нижний Новгород. Среди аутсайдеров списка — Хабаровск, Астрахань и Барнаул.
Венеция - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
21 декабря 2021, 01:52Туризм
Названы страны, в которых туристы мечтают побывать больше всего
 
ОбществоМоскваФинансовый университет при Правительстве РФРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Алма-Ате, КазахстанМассовые беспорядки в Казахстане. Онлайн-репортажВчера, 07:20
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:25Захарова рассказала, что в Рождество она всей душой с миротворцами ОДКБ
01:17СБ ООН уведомили о проведении миротворческой операции сил ОДКБ в Казахстане
01:16Эксперт перечислил особенности формирования личных финансов в 2022 году
01:13Частный вертолет совершил жесткую посадку в Башкирии
00:44В МВФ заявили, что следят за событиями в Казахстане
00:39Путин встречает Рождество в храме в Ново-Огарево
00:34Патриарх Кирилл поздравил верующих с Рождеством
00:21СМИ: подлодка ВМФ России задела трос эхолокатора британского корабля
00:09В Бишкеке прокомментировали информацию о приземлении самолетов Назарбаева
00:00В Москве в ДТП погибла женщина
23:54Беспорядки в Казахстане заранее спланированы, заявило постпредство в ООН
23:53Калашников поддержал идею о постоянной дислокации ОДКБ в Казахстане
23:48Источник: в Совбезе ООН распространили ноту постпредства Казахстана
23:43Патриарх Кирилл пожелал прекращения войн на землях исторической Руси
23:36В храме Христа Спасителя началась патриаршая рождественская служба
23:27Беспорядки в Казахстане не повлияли на работу "Казатомпрома"
23:24Белорусские миротворцы прибыли в Казахстан, сообщили СМИ
23:22Протестующие перекрыли дорогу между Актау и аэропортом, сообщили СМИ
23:14США надеются, что Казахстан сможет разрешить экономические проблемы
23:13События в Казахстане не повлияют на переговоры с Россией, заявил Белый дом
Лента новостейМолния
Захарова рассказала, что в Рождество она всей душой с миротворцами ОДКБСБ ООН уведомили о проведении миротворческой операции сил ОДКБ в КазахстанеЭксперт перечислил особенности формирования личных финансов в 2022 годуЧастный вертолет совершил жесткую посадку в БашкирииВ МВФ заявили, что следят за событиями в КазахстанеПутин встречает Рождество в храме в Ново-ОгаревоПатриарх Кирилл поздравил верующих с РождествомСМИ: подлодка ВМФ России задела трос эхолокатора британского корабляВ Бишкеке прокомментировали информацию о приземлении самолетов НазарбаеваВ Москве в ДТП погибла женщинаБеспорядки в Казахстане заранее спланированы, заявило постпредство в ООНКалашников поддержал идею о постоянной дислокации ОДКБ в КазахстанеИсточник: в Совбезе ООН распространили ноту постпредства КазахстанаПатриарх Кирилл пожелал прекращения войн на землях исторической РусиВ храме Христа Спасителя началась патриаршая рождественская службаБеспорядки в Казахстане не повлияли на работу "Казатомпрома"Белорусские миротворцы прибыли в Казахстан, сообщили СМИПротестующие перекрыли дорогу между Актау и аэропортом, сообщили СМИСША надеются, что Казахстан сможет разрешить экономические проблемыСобытия в Казахстане не повлияют на переговоры с Россией, заявил Белый дом