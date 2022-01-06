https://ria.ru/20220106/goroda-1766802926.html

Названы лучшие города России

Россияне назвали лучшие для жизни города - РИА Новости, 06.01.2022

Названы лучшие города России

Финансовый университет при Правительстве провел исследования качества жизни в российских городах с населением более 250 тысяч человек и составил рейтинг лучших... РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T22:18

2022-01-06T22:18

2022-01-06T22:18

общество

москва

финансовый университет при правительстве рф

россия

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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Финансовый университет при Правительстве провел исследования качества жизни в российских городах с населением более 250 тысяч человек и составил рейтинг лучших населенных пунктов.В исследовании учитывались такие факторы, уровень дохода населения, склонность к миграции, интерес к культурным ценностям (театрам, книгам, музеям), состояние дорог и качество работы общественного транспорта, качество медицины и образования, работа комплекса ЖКХ, условия для предпринимательства, состояние экологии, общая тревожность населения, а также распространенность бытового насилия и травматизма.Данные о настроениях и оценках условий жизни населения собрали при помощи социологических опросов. Также авторы работы использовали данные Росстата, Банка России и сведения из открытых источников.Первое место в рейтинге заняла Москва, второе — Санкт-Петербург, третье — Грозный. Также в числе лидеров оказались Магнитогорск, Владимир, Тула, Калуга, Набережные Челны, Белгород и Нижний Новгород. Среди аутсайдеров списка — Хабаровск, Астрахань и Барнаул.

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общество, москва, финансовый университет при правительстве рф, россия