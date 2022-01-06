https://ria.ru/20220106/benzin-1766759003.html

В Актау бензин на АЗС отпускают по талонам, сообщили СМИ

В Актау бензин на АЗС отпускают по талонам, сообщили СМИ - РИА Новости, 06.01.2022

В Актау бензин на АЗС отпускают по талонам, сообщили СМИ

Автозаправочные станции (АЗС) начали работать в казахстанском Актау, бензин на автозаправочных станциях отпускают только по талонам, сообщает телеканал "Хабар... РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T16:05

2022-01-06T16:05

2022-01-06T16:17

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

актау

москва

одкб

жанаозен

касым-жомарт токаев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/06/1766706770_182:482:2967:2048_1920x0_80_0_0_249fd8dc957ea047c54082cc9df58cf0.jpg

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Автозаправочные станции (АЗС) начали работать в казахстанском Актау, бензин на автозаправочных станциях отпускают только по талонам, сообщает телеканал "Хабар 24".Как передает корреспондент телеканала, "буквально недавно начали работать автозаправочные станции в городе"."Газ продают по 50 тенге (0,11 доллара), как и ранее обещал вице-премьер Ералы Тугжанов. Бензин, к сожалению, отпускают только по талонам", - подчеркнул он.Отмечается, что на заправках образовались огромные пробки, люди простаивают "буквально часами за бензином и газом".Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате, старой столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. В Казахстане введен режим чрезвычайного положения.Утром 5 января казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. В ночь на 6 января Токаев провел первое заседание Совбеза под своим руководством, на котором назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ в ту же ночь принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы, как сообщалось, будут направлены на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране. В МИД РФ заявили, что Москва рассматривает события в Казахстане как инспирированную извне попытку насильственным путем подорвать безопасность и целостность государства.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220106/uscherb-1766757678.html

https://ria.ru/20220106/kazakhstan-1766760175.html

казахстан

актау

москва

жанаозен

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, казахстан, актау, москва, одкб, жанаозен, касым-жомарт токаев, россия