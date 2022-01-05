https://ria.ru/20220105/vaktsina-1766611249.html

Вакцина "Спутник V" скоро появится в Эфиопии, заявил посол страны

Вакцина "Спутник V" скоро появится в Эфиопии, заявил посол страны - РИА Новости, 05.01.2022

Вакцина "Спутник V" скоро появится в Эфиопии, заявил посол страны

Российская вакцина "Спутник V" скоро появится в Эфиопии, согласие на всех уровнях достигнуто, сообщил РИА Новости посол Эфиопии в РФ Алемайеху Тегену. РИА Новости, 05.01.2022

2022-01-05T10:28

2022-01-05T10:28

2022-01-05T11:05

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Российская вакцина "Спутник V" скоро появится в Эфиопии, согласие на всех уровнях достигнуто, сообщил РИА Новости посол Эфиопии в РФ Алемайеху Тегену."Работа в процессе, существует договоренность о покупке вакцины ("Спутник V"). Это вопрос времени, и в обозримой перспективе российская вакцина появится в Эфиопии. На всех уровнях уже есть согласие, так что осталось только завершить необходимые процедуры", - сказал дипломат.Посол добавил, что заболеваемость коронавирусом в Эфиопии снизилась уже на 6%, а уровень вакцинации достиг 3,2% - порядка 10 миллионов человек."Ситуация под контролем, а новый штамм "омикрон" не был зарегистрирован в Эфиопии. Так что всё в порядке. Конечно, определённые вызовы еще есть, но наше правительство очень усердно работает над кампанией по вакцинации", - заявил он.По его словам, пандемия коронавируса не является большой угрозой для Эфиопии, так как основная часть населения проживает не в городах, а в сельской местности, где уровень распространения вируса не такой высокий. С этим связан и небольшой процент вакцинации. Как подчеркнул дипломат, "3,2% населения уже привиты, но мы хотим достичь показателя в 20%". "Большая часть населения Эфиопии проживает в сельской местности, а там нет пандемии. Только в городах есть эта проблема. Так что если мы достигнем 20% вакцинации, этого будет достаточно", - считает посол Эфиопии в РФ."Спутник V" одобрен в 71 стране с общим населением 4 миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами " Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее РФПИ и НИЦ Гамалеи. Данные о применении " Спутника V" в ходе вакцинации населения в ряде стран демонстрируют, что "Спутник V" - одна из самых безопасных и эффективных вакцин против коронавируса, сообщал РФПИ.Читайте полный текст интервью Алемайеху Тегену >>

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