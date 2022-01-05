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Вакцина "Спутник V" скоро появится в Эфиопии, заявил посол страны
Вакцина "Спутник V" скоро появится в Эфиопии, заявил посол страны - РИА Новости, 05.01.2022
Вакцина "Спутник V" скоро появится в Эфиопии, заявил посол страны
Российская вакцина "Спутник V" скоро появится в Эфиопии, согласие на всех уровнях достигнуто, сообщил РИА Новости посол Эфиопии в РФ Алемайеху Тегену. РИА Новости, 05.01.2022
2022-01-05T10:28
2022-01-05T11:05
в мире
вакцинация
эфиопия
здоровье - общество
the lancet
российский фонд прямых инвестиций
алемайеху тегену
россия
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Российская вакцина "Спутник V" скоро появится в Эфиопии, согласие на всех уровнях достигнуто, сообщил РИА Новости посол Эфиопии в РФ Алемайеху Тегену."Работа в процессе, существует договоренность о покупке вакцины ("Спутник V"). Это вопрос времени, и в обозримой перспективе российская вакцина появится в Эфиопии. На всех уровнях уже есть согласие, так что осталось только завершить необходимые процедуры", - сказал дипломат.Посол добавил, что заболеваемость коронавирусом в Эфиопии снизилась уже на 6%, а уровень вакцинации достиг 3,2% - порядка 10 миллионов человек."Ситуация под контролем, а новый штамм "омикрон" не был зарегистрирован в Эфиопии. Так что всё в порядке. Конечно, определённые вызовы еще есть, но наше правительство очень усердно работает над кампанией по вакцинации", - заявил он.По его словам, пандемия коронавируса не является большой угрозой для Эфиопии, так как основная часть населения проживает не в городах, а в сельской местности, где уровень распространения вируса не такой высокий. С этим связан и небольшой процент вакцинации. Как подчеркнул дипломат, "3,2% населения уже привиты, но мы хотим достичь показателя в 20%". "Большая часть населения Эфиопии проживает в сельской местности, а там нет пандемии. Только в городах есть эта проблема. Так что если мы достигнем 20% вакцинации, этого будет достаточно", - считает посол Эфиопии в РФ."Спутник V" одобрен в 71 стране с общим населением 4 миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами " Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее РФПИ и НИЦ Гамалеи. Данные о применении " Спутника V" в ходе вакцинации населения в ряде стран демонстрируют, что "Спутник V" - одна из самых безопасных и эффективных вакцин против коронавируса, сообщал РФПИ.Читайте полный текст интервью Алемайеху Тегену &gt;&gt;
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в мире, вакцинация, эфиопия, здоровье - общество, the lancet, российский фонд прямых инвестиций, алемайеху тегену, россия, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v"
10:28 05.01.2022 (обновлено: 11:05 05.01.2022)
 
Вакцина "Спутник V" скоро появится в Эфиопии, заявил посол страны

Посол Эфиопии в России Тегену: российская вакцина "Спутник V" скоро появится в республике

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкАмпулы с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V") от Covid-19
Ампулы с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) от Covid-19 - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Ампулы с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V") от Covid-19
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Российская вакцина "Спутник V" скоро появится в Эфиопии, согласие на всех уровнях достигнуто, сообщил РИА Новости посол Эфиопии в РФ Алемайеху Тегену.
"Работа в процессе, существует договоренность о покупке вакцины ("Спутник V"). Это вопрос времени, и в обозримой перспективе российская вакцина появится в Эфиопии. На всех уровнях уже есть согласие, так что осталось только завершить необходимые процедуры", - сказал дипломат.
Посол добавил, что заболеваемость коронавирусом в Эфиопии снизилась уже на 6%, а уровень вакцинации достиг 3,2% - порядка 10 миллионов человек.
"Ситуация под контролем, а новый штамм "омикрон" не был зарегистрирован в Эфиопии. Так что всё в порядке. Конечно, определённые вызовы еще есть, но наше правительство очень усердно работает над кампанией по вакцинации", - заявил он.
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По его словам, пандемия коронавируса не является большой угрозой для Эфиопии, так как основная часть населения проживает не в городах, а в сельской местности, где уровень распространения вируса не такой высокий. С этим связан и небольшой процент вакцинации. Как подчеркнул дипломат, "3,2% населения уже привиты, но мы хотим достичь показателя в 20%". "Большая часть населения Эфиопии проживает в сельской местности, а там нет пандемии. Только в городах есть эта проблема. Так что если мы достигнем 20% вакцинации, этого будет достаточно", - считает посол Эфиопии в РФ.
"Спутник V" одобрен в 71 стране с общим населением 4 миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами " Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее РФПИ и НИЦ Гамалеи. Данные о применении " Спутника V" в ходе вакцинации населения в ряде стран демонстрируют, что "Спутник V" - одна из самых безопасных и эффективных вакцин против коронавируса, сообщал РФПИ.
Читайте полный текст интервью Алемайеху Тегену >>
 
В миреВакцинацияЭфиопияЗдоровье - ОбществоThe LancetРоссийский фонд прямых инвестицийАлемайеху ТегенуРоссияКоронавирус COVID-19Вакцина "Спутник V"
 
 
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