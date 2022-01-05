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Алемайеху Тегену: в России живет чуть больше ста эфиопов

Алемайеху Тегену: в России живет чуть больше ста эфиопов - РИА Новости, 05.01.2022

Алемайеху Тегену: в России живет чуть больше ста эфиопов

Посол Эфиопии в Москве Алемайеху Тегену Аргау рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Дарье Лабутиной о том, что в Аддис-Абебе думают о месте и... РИА Новости, 05.01.2022

2022-01-05T11:00

2022-01-05T11:00

2022-01-05T11:00

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интервью

эфиопия

африка

алемайеху тегену

россия

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Посол Эфиопии в Москве Алемайеху Тегену Аргау рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Дарье Лабутиной о том, что в Аддис-Абебе думают о месте и перспективах проведения в 2022 году очередного саммита Россия-Африка, насколько безопасно россиянам путешествовать в Эфиопию и почему, а также сообщил, как эфиопская сторона представляет себе реформу состава постоянных членов Совета Безопасности ООН.– Господин посол, появилась информация о том, что саммит Россия – Африка в 2022 году может пройти в Санкт-Петербурге, потому что африканские страны якобы не смогли договориться о месте проведения форума. Это так?– У меня нет такой информации. Но Эфиопия всегда готова принять саммит Россия-Африка. Как вы знаете, Аддис-Абеба – дипломатическая столица Африки, у Эфиопии большой опыт в проведении подобных форумов. Так что мы ждем решения правительства России. Я думаю, было бы здорово провести саммит в Аддис-Абебе.– На африканском континенте больше 50 стран. Неудивительно, что так сложно договориться о месте проведения саммита…– Да, но у Эфиопии есть веские причины претендовать на это. Аддис-Абеба – столица Африки, потому что там находится штаб-квартира Африканского союза. Этот вариант очень привлекательный для проведения подобных форумов, достаточно опыта для этого. Аддис-Абеба занимает третье место по количеству дипломатического персонала, проживающего в городе, после Нью-Йорка и Женевы. Там можно найти дипломата любой африканской, да и не только африканской страны. Так что у нас есть все основания для этого. Конечно, другим странам тоже не воспрещается бороться за место проведения саммита.– А если саммит все-таки будет проводиться в России, приедут ли эфиопские лидеры на него?– Эфиопия примет участие в саммите, где бы он ни проводился согласно решению правительства РФ. Поскольку это саммит лидеров, наш премьер-министр, надеюсь, будет участвовать.– Какая сейчас обстановка в Эфиопии? Ситуация в регионе Тыграй стабилизировалась?– Угроза безопасности, которую представляет террористическая группировка Народный фронт освобождения Тыграя (НФОТ), была значительно снижена благодаря правительственным силам, которые одержали решительную победу в штатах Амхара и Афар. Эвакуационные мероприятия и предупреждения об угрозе безопасности, объявленные некоторыми западными странами, членами мирового сообщества, оказались неоправданными.ООН уже отменила свою рекомендацию относительно нежелательных поездок в Эфиопию без веской на то причины. ООН и посольства некоторых стран уже начали возобновлять работу в Аддис-Абебе и возвращать эвакуированных ранее сотрудников. Те, кто покинул страну, собираются вернуться после новогодних праздников.Мы считаем, что эвакуация сотрудников представительства ООН и других дипмиссий, а также объявление об ограничении поездок в Эфиопию были преждевременными и политически мотивированными. В то же время существующий конфликт правительственных сил и террористов НФОТ значительно повлиял на экономическую и социальную ситуацию в стране: террористы разрушили госпитали, инфраструктуру, промышленные объекты.К настоящему моменту силы Эфиопии освободили все захваченные районы, и ситуация значительно улучшается.– То есть теперь речь идет не столько о военном противостоянии, сколько об экономической помощи, восстановлении разрушенных объектов? Не планирует ли Эфиопия обращаться за помощью к другим странам, к России?– Конечно, экономическая поддержка очень нужна. Мы обычно мобилизуем внутреннее сообщество в стране, чтобы поднять экономику, а также обращаемся к диаспоре по всему миру.– В России тоже есть диаспора?– Да, конечно, но в России она очень небольшая – всего чуть больше 100 человек. Если мы сравним с другими странами, это малое количество. Самая большая диаспора – в США и в Европе.– А как обстоит дело с эпидемиологической обстановкой? Чем закончились переговоры с РФ по поводу приобретения вакцины "Спутник V"?– Работа в процессе, существует договоренность о покупке вакцины. Это вопрос времени, и в обозримой перспективе российская вакцина появится в Эфиопии. На всех уровнях уже есть согласие, так что осталось только завершить необходимые процедуры.Заболеваемость коронавирусом снизилась уже на 6%, а уровень вакцинации достиг 3,2% населения – это порядка 10 миллионов людей. Ситуация под контролем, а новый штамм "омикрон" не был зарегистрирован в Эфиопии. Так что все в порядке. Конечно, определенные вызовы еще есть, но наше правительство очень усердно работает над кампанией по вакцинации.– Но привито только 3%, это ведь очень мало…– Уже привито 3,2% населения, но мы хотим достичь показателя в 20%. Большая часть населения Эфиопии проживает в сельской местности, а там нет пандемии. Только в городах есть эта проблема. Так что если мы достигнем 20% вакцинации, этого будет достаточно.– Если вопросы безопасности уже не стоят так остро, значит ли это, что путь для российских туристов в Эфиопию снова открыт?– В северной части Эфиопии еще есть проблема с безопасностью. Но это не значит, что в остальной части Эфиопии небезопасно. Туристы боятся приезжать, когда слышат новости от некоторых западных СМИ и представителей государств. Тем не менее я могу вас заверить, что путешествовать в Эфиопию уже безопасно. У нас много интересных мест на востоке, западе и на юге страны. Даже на севере Эфиопии есть, что посмотреть. Наши туристические компании и министерство по туризму, посольства в других странах работают вместе, чтобы способствовать притоку туристов. Они приезжают в основном в составе групп.Не реальная ситуация, а западная пропаганда против Эфиопии может повлиять на туристическую активность. Но я надеюсь, что турпоток восстановится, когда люди узнают правду. Так что хочу сказать российским туристам – не упустите шанс приехать в Эфиопию, особенно сейчас, потому что, как говорится, настоящий друг познается в беде. Российские туристы могут приезжать в Эфиопию, здесь безопасно. Проблема существует только на севере страны, но и эти регионы сейчас освобождены от террористов и взяты под контроль армии. Эфиопия – безопасное место для путешествий.– Российские туристы зарекомендовали себя как отчаянные люди…– Я думаю, в туризме как таковом есть элемент героизма. А если ты переживаешь по пустякам, тебе не надо путешествовать. Есть люди, которые боятся летать на самолете, боятся животных. Много страхов существует. Так что российские туристы, по-моему, правы, когда отправляются туда, куда им хочется. Я приглашаю русских туристов посетить Эфиопию. У нас много мест, где совершенно безопасно.– Кстати, "Эфиопские авиалинии" сильно выиграли от того, что стали фактически единственным на африканском континенте перевозчиком, когда страны закрывали авиасообщение с ЮАР из-за "омикрона"?– Ethiopian Airlines осуществили перевозку более 200 россиян из ЮАР в Россию. Конечно, рейсы сохранились. "Эфиопские авиалинии" продолжают летать из ЮАР повсюду в мире, ведь наши авиалинии занимают четвертое место в мире по количеству осуществляемых рейсов по разным направлениям. И номер один в Африке, у них много наград. В течение пандемии только "Эфиопские авиалинии" транспортировали грузы из Африки в Россию. Три раза в неделю летают самолеты из Аддис-Абебы в Москву и обратно. Это лучшие авиалинии, и российские туристы используют их, чтобы путешествовать в африканские страны через Эфиопию.– Могут ли быть запущены дополнительные рейсы из Эфиопии в Россию, не только в Москву?– Конечно. Если будут на этот счет распоряжения, "Эфиопские авиалинии" готовы летать и на Дальний Восток, нет проблем. Мы будем расширяться. Сейчас летают (в Россию – ред.) трижды в неделю, но уже условлено, что скоро начнут летать четыре раза в неделю. Так что количество рейсов будет повышаться. Почему бы не сделать вылеты ежедневными?– Как развивается ситуация со строительством плотины "Возрождение"? Удалось ли достичь компромисса с Суданом и Египтом? Когда проект будет завершен?– Плотина построена уже на 83%. Мы успешно провели вторую очередь заполнения плотины, готовимся к третьей стадии, которая начнется в сезон дождей, летом. Эфиопия всегда готова к диалогу с другими странами, но по определенным причинам – из-за госпереворота в Судане – Африканский союз не пригласил их представителей к диалогу. Если они пригласят все три страны к диалогу, Эфиопия согласна продолжить переговоры. А так, строительство не останавливается, продолжается, потому что мы знаем, что плотина не нанесет существенного вреда странам, расположенным ниже по течению Нила. Она разработана таким образом, чтобы не причинить вреда Судану и Египту. Так что строительство идет полным ходом. Мы ждем приглашения к диалогу, короче говоря.– Что вы думаете о предложении президента РФ Владимира Путина реформировать Совбез ООН и включить в него африканские государства?– ООН нужно реформировать. Смотрите, в Африке проживает 1,3 миллиарда, это очень большой континент. С таким населением у нас нет ни одного постоянного места в Совбезе ООН. Так что мы, африканцы, уже давно этого требуем. В настоящий момент наш премьер-министр Абий Ахмед Али настаивает на том, чтобы африканские страны поднимали этот вопрос в ООН. Так что Путин прав, как и наш премьер-министр, когда они говорят, что африканским странам нужно бороться за места в Совбезе ООН.– Речь идет о какой-то определенной стране, или это будет место, которое африканские страны будут делить между собой каждый год?– Это будет обсуждаться, это не проблема. Главное, чтобы место постоянного члена Совбеза ООН досталось Африке, население которой достигает 1,3 миллиарда.– Возможно ли введение системы, как в Африканском союзе, когда каждый год избирается страна-председатель?– Это не сработает. Потому что только пять стран в ООН могут воспользоваться правом вето. Африке тоже нужно право вето, в этом наше требование. А формат A+3 уже существует, когда Африку представляют три страны. Это не приносит такого влияния.– Какие важные проекты были осуществлены с вашей помощью в России в этом году? Есть у вас повод для гордости? Какие цели на следующий год?– В следующем году, в начале года, мы планируем провести межправительственную комиссию в Аддис-Абебе. Много вопросов будет обсуждаться там. Среди достижений прошедшего года могу назвать подписание четырех соглашений. В следующем году мы также планируем подписать несколько соглашений.– В какой области?– Пока не могу сказать, но у нас есть план увеличивать товарооборот, и мы хотим привлечь больше российских компаний, инвесторов. Есть несколько компаний, которые заинтересованы в сотрудничестве с эфиопскими компаниями. Они присоединились к венчурному соглашению. На этом мы хотим сосредоточиться в следующем году. Мы также подписали соглашение с Росатомом в энергетической области и хотим продолжить это сотрудничество в следующем году.У нас также есть двусторонний комитет по военно-техническому сотрудничеству. В этом году в Аддис-Абебе обсуждались многие вопросы, и нам нужно продолжить выполнять то, о чем там договорились, – обучение кадров, тренировки и другие важные вопросы для обеих стран. Это то, что мы уже запланировали на следующий год.– В рамках саммита Россия-Африка, наверное, тоже запланировано подписание соглашений?– Да, мы готовимся к этому. В ходе саммита некоторые соглашения будут подписаны. Много работы предстоит с обеих сторон, чтобы повысить результат.– До саммита могут состояться какие-то официальные визиты?– Это нужно уточнить. Есть определенный план, но его еще нужно утвердить.

https://ria.ru/20210727/efiopiya-1743053419.html

https://ria.ru/20191023/1560053259.html

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https://ria.ru/20210727/posol-1743029251.html

https://ria.ru/20211105/sammit-1757778403.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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