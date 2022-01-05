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Велосипеды, иконы, шагомер. Что дарили в этом году мировым лидерам
Велосипеды, иконы, шагомер. Что дарили в этом году мировым лидерам - РИА Новости, 05.01.2022
Велосипеды, иконы, шагомер. Что дарили в этом году мировым лидерам
Новый год — время подарков. Обычно политики и дипломаты вручают друг другу сувениры — вышивку, картины, украшения или оружие. Служба протокола старается учесть... РИА Новости, 05.01.2022
2022-01-05T08:00
2022-01-05T08:02
в мире
сша
реджеп тайип эрдоган
норвегия
владимир путин
джо байден
форин-офис
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости, Ксения Мельникова. Новый год — время подарков. Обычно политики и дипломаты вручают друг другу сувениры — вышивку, картины, украшения или оружие. Служба протокола старается учесть все нюансы, но удается это не всегда. Из-за некоторых презентов случались неловкие ситуации, а иногда и международные скандалы.Драгоценное воспоминаниеКонец октября 2021-го. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его норвежская коллега Анникен Хюитфельдт возлагают цветы к памятнику советским воинам на кладбище города Тромсё. "Многие норвежцы хранят память о Второй мировой войне. Мой дед сидел в концлагере вместе с советскими солдатами и до конца жизни помнил об этом, даже выучил русский и читал ваших поэтов", — говорила Хюитфельдт, показывая главе российского МИД семейную реликвию — шкатулку, которую хранит дома "как драгоценное воспоминание".Но собеседники друг друга не поняли. Лавров, посчитав это подарком, поблагодарил коллегу: "Этот бесценный сувенир найдет свое место в музее нашего министерства". Хюитфельд немного смущенно улыбалась. Позже российский министр вернул шкатулку.Но кое-что из Норвегии Лавров все-таки увез. Ректор Арктического университета Даг Руне Олсеном вручил российскому гостю книгу "Сближение России и Норвегии в 1814-1917 годах" и вазу из синего стекла с изображениями из скандинавской мифологии. Принимая сувенир, министр пошутил: "Это для воды или для виски?" — "Для виски". С презентом Олсен угадал — из всех крепких напитков Лавров предпочитает именно этот.А вот подарок из Боснии и Герцеговины едва не привел к международному скандалу. Представитель президиума страны от сербов Милорад Додик преподнес прибывшему на переговоры российскому министру православную икону. Сообщалось, что ей триста лет, нашли ее в Луганске. Узнав об этом, украинское посольство в Сараево направило ноту с требованием объяснить происхождение святыни, назвав ее "объектом культурного наследия Украины".СМИ писали, что икона стоит 12 миллионов евро. Близкие к властям Республики Сербской издания утверждали, что она принадлежала владельцу обанкротившегося литовского банка UKIO Bank. Советник Додика Радован Ковачевич эту информацию опроверг. Икону он оценил в двести евро: "Она духовно дорога, а не материально". Лавров от подарка все же отказался.Часы за тысячу долларовИногда презенты помогают установить нормальный контакт. Владимир Путин и Джозеф Байден встречались в июне в Женеве. Американский лидер привез хрустальную статуэтку бизона и очки-авиаторы. Их сделала на заказ компания Randolph, выпускающая продукцию для военных летчиков США и НАТО. Путин ответил письменным набором "Москва" с хохломской росписью.А президент Швейцарии Ги Пармелен вручил гостям высокотехнологичные наручные часы марки Tissot T-Touch Connect Solar: корпус черно-серебристого цвета, черный ремешок, циферблат защищен сапфировым стеклом, внутри компас, будильник, таймер и шагомер. Стоимость модели — чуть более 1,1 тысячи долларов. В России они появятся лишь в начале 2022-го.Саммит продлился около четырех часов. Путин назвал разговор с Байденом "конструктивным", глава Белого дома заявил, что хочет "построить с Россией предсказуемые и стабильные отношения".Галстук с инициалами ЭрдоганаЗа два с половиной года у власти Владимир Зеленский получил несколько сотен подарков. Их передают в Фонд президентов Украины, созданный еще Леонидом Кучмой.Польский лидер Анджей Дуда подарил том "Крымские сонеты" Адама Мицкевича, а израильский президент Ицхак Герцог — книги, посвященные трагедии Бабьего Яра, и амфору с надписью "Иерусалим". Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган презентовал именной галстук со своими инициалами.Американский лидер Джозеф Байден передал украинскому коллеге чашу из белого металла, его предшественник на посту — Дональд Трамп — на инаугурацию подарил портсигар, президент Венгрии — статуэтку гусара, а глава Эстонии Керсти Кальюлайд — электровелосипед Ampler. На таком виде транспорта ездил герой Зеленского, учитель Голобородько, в фильме "Слуга народа".Глава Пентагона Ллойд Остин преподнес скульптуру с американским флагом, а госсекретарь США Энтони Блинкен — поднос.Почему-то Зеленскому часто дарят посуду. Министр обороны Турции Хулуси Акар привозил фарфоровую тарелку и сервиз ручной работы с национальной росписью, глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу — фарфоровое блюдо с крышкой для десертов, посол Египта — металлическую тарелку с флагами двух стран. А латвийский коллега Эгился Левитс вручил Зеленскому шарж, на котором изображены оба президента и при этом украинский лидер делает селфи.В начале сентября члены конгресса подарили ему книгу "Легкая черепно-мозговая травма", изданную американо-украинским медицинским фондом AUMF. "Все-таки книга — лучший подарок, как ни крути", — отреагировала официальный представитель МИД Мария Захарова."Подарок из сувенирной лавки на первом этаже"Премьер-министр Британии Борис Джонсон и Джозеф Байден в этом году встречались несколько раз. Новому американскому лидеру необходимо было наладить отношения с коллегой и союзником и возобновить прерванное пандемией авиасообщение между Британией и США. К выбору презента он подошел основательно — подарил туристический велосипед и шлем, изготовленные по индивидуальному заказу. "Дружелюбный жест" обозначил общий интерес политиков к велоспорту.На следующей встрече Джонсон преподнес Байдену книгу британского астронавта Тима Пика "Привет, это планета Земля?" с дарственной надписью: "Напоминание о том, что наши страны стараются спасти, борясь с изменением климата". После он уверял журналистов в успешности переговоров — "Полтора часа с Джо прошли, как всегда, в дружеской атмосфере и были продуктивными".Байден комментировал встречу более сдержанно. Выяснилось, что он подарил британскому премьеру фото в рамке, запечатлевшее их встречу в Корнуолле на саммите "Большой семерки", и сувенирные наручные часы. Британские СМИ посчитали, что Вашингтон выразил неуважение к Лондону как младшему партнеру. "Байден явно забыл про подарки Джонсону, раз нашарил в спешке часы с изображением Белого дома. Ничто так ясно не говорит о наплевательском отношении, как то, что тебе принесли в последнюю минуту из сувенирной лавки на первом этаже", — отреагировала The Guardian.Многие британцы пошутили: этот презент все же лучше, чем тот, что Джонсон получил в 2017-м, когда возглавлял Форин-офис. Министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп подарила ему тогда компрессионные легинсы для бега. Журналистам он их показывать не стал, сказав только, что они "как у Хью Джекмана".
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в мире, сша, реджеп тайип эрдоган, норвегия, владимир путин, джо байден, форин-офис, нато, министерство обороны сша, сергей лавров, борис джонсон, анджей дуда, хулуси акар, россия
08:00 05.01.2022 (обновлено: 08:02 05.01.2022)
 

Велосипеды, иконы, шагомер. Что дарили в этом году мировым лидерам

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Эстонии Керсти Кальюлайд дарит электровелосипед президенту Украины Владимиру Зеленскому
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд дарит электровелосипед президенту Украины Владимиру Зеленскому - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости, Ксения Мельникова. Новый год — время подарков. Обычно политики и дипломаты вручают друг другу сувениры — вышивку, картины, украшения или оружие. Служба протокола старается учесть все нюансы, но удается это не всегда. Из-за некоторых презентов случались неловкие ситуации, а иногда и международные скандалы.

Драгоценное воспоминание

Конец октября 2021-го. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его норвежская коллега Анникен Хюитфельдт возлагают цветы к памятнику советским воинам на кладбище города Тромсё.
"Многие норвежцы хранят память о Второй мировой войне. Мой дед сидел в концлагере вместе с советскими солдатами и до конца жизни помнил об этом, даже выучил русский и читал ваших поэтов", — говорила Хюитфельдт, показывая главе российского МИД семейную реликвию — шкатулку, которую хранит дома "как драгоценное воспоминание".
Но собеседники друг друга не поняли. Лавров, посчитав это подарком, поблагодарил коллегу: "Этот бесценный сувенир найдет свое место в музее нашего министерства". Хюитфельд немного смущенно улыбалась. Позже российский министр вернул шкатулку.
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельд возлагают цветы к памятнику советским воинам на кладбище в норвежском городе Тромсё
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельд возлагают цветы к памятнику советским воинам на кладбище в норвежском городе Тромсё - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельд возлагают цветы к памятнику советским воинам на кладбище в норвежском городе Тромсё
Но кое-что из Норвегии Лавров все-таки увез. Ректор Арктического университета Даг Руне Олсеном вручил российскому гостю книгу "Сближение России и Норвегии в 1814-1917 годах" и вазу из синего стекла с изображениями из скандинавской мифологии. Принимая сувенир, министр пошутил: "Это для воды или для виски?" — "Для виски". С презентом Олсен угадал — из всех крепких напитков Лавров предпочитает именно этот.
А вот подарок из Боснии и Герцеговины едва не привел к международному скандалу. Представитель президиума страны от сербов Милорад Додик преподнес прибывшему на переговоры российскому министру православную икону. Сообщалось, что ей триста лет, нашли ее в Луганске. Узнав об этом, украинское посольство в Сараево направило ноту с требованием объяснить происхождение святыни, назвав ее "объектом культурного наследия Украины".
СМИ писали, что икона стоит 12 миллионов евро. Близкие к властям Республики Сербской издания утверждали, что она принадлежала владельцу обанкротившегося литовского банка UKIO Bank. Советник Додика Радован Ковачевич эту информацию опроверг. Икону он оценил в двести евро: "Она духовно дорога, а не материально". Лавров от подарка все же отказался.

Часы за тысячу долларов

Иногда презенты помогают установить нормальный контакт. Владимир Путин и Джозеф Байден встречались в июне в Женеве. Американский лидер привез хрустальную статуэтку бизона и очки-авиаторы. Их сделала на заказ компания Randolph, выпускающая продукцию для военных летчиков США и НАТО. Путин ответил письменным набором "Москва" с хохломской росписью.
А президент Швейцарии Ги Пармелен вручил гостям высокотехнологичные наручные часы марки Tissot T-Touch Connect Solar: корпус черно-серебристого цвета, черный ремешок, циферблат защищен сапфировым стеклом, внутри компас, будильник, таймер и шагомер. Стоимость модели — чуть более 1,1 тысячи долларов. В России они появятся лишь в начале 2022-го.
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Лагранж
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Лагранж
Саммит продлился около четырех часов. Путин назвал разговор с Байденом "конструктивным", глава Белого дома заявил, что хочет "построить с Россией предсказуемые и стабильные отношения".

Галстук с инициалами Эрдогана

За два с половиной года у власти Владимир Зеленский получил несколько сотен подарков. Их передают в Фонд президентов Украины, созданный еще Леонидом Кучмой.
Польский лидер Анджей Дуда подарил том "Крымские сонеты" Адама Мицкевича, а израильский президент Ицхак Герцог — книги, посвященные трагедии Бабьего Яра, и амфору с надписью "Иерусалим". Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган презентовал именной галстук со своими инициалами.
© REUTERS / Murat Cetinmuhurdar/PPOПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Стамбуле
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© REUTERS / Murat Cetinmuhurdar/PPO
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Стамбуле
Американский лидер Джозеф Байден передал украинскому коллеге чашу из белого металла, его предшественник на посту — Дональд Трамп — на инаугурацию подарил портсигар, президент Венгрии — статуэтку гусара, а глава Эстонии Керсти Кальюлайд — электровелосипед Ampler. На таком виде транспорта ездил герой Зеленского, учитель Голобородько, в фильме "Слуга народа".
Глава Пентагона Ллойд Остин преподнес скульптуру с американским флагом, а госсекретарь США Энтони Блинкен — поднос.
Почему-то Зеленскому часто дарят посуду. Министр обороны Турции Хулуси Акар привозил фарфоровую тарелку и сервиз ручной работы с национальной росписью, глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу — фарфоровое блюдо с крышкой для десертов, посол Египта — металлическую тарелку с флагами двух стран. А латвийский коллега Эгился Левитс вручил Зеленскому шарж, на котором изображены оба президента и при этом украинский лидер делает селфи.
В начале сентября члены конгресса подарили ему книгу "Легкая черепно-мозговая травма", изданную американо-украинским медицинским фондом AUMF. "Все-таки книга — лучший подарок, как ни крути", — отреагировала официальный представитель МИД Мария Захарова.

"Подарок из сувенирной лавки на первом этаже"

Премьер-министр Британии Борис Джонсон и Джозеф Байден в этом году встречались несколько раз. Новому американскому лидеру необходимо было наладить отношения с коллегой и союзником и возобновить прерванное пандемией авиасообщение между Британией и США. К выбору презента он подошел основательно — подарил туристический велосипед и шлем, изготовленные по индивидуальному заказу. "Дружелюбный жест" обозначил общий интерес политиков к велоспорту.
© REUTERS / Pool / Justin TallisПремьер-министр Борис Джонсон на рынке еды и напитков на Даунинг-стрит
Премьер-министр Борис Джонсон на рынке еды и напитков на Даунинг-стрит - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© REUTERS / Pool / Justin Tallis
Премьер-министр Борис Джонсон на рынке еды и напитков на Даунинг-стрит
На следующей встрече Джонсон преподнес Байдену книгу британского астронавта Тима Пика "Привет, это планета Земля?" с дарственной надписью: "Напоминание о том, что наши страны стараются спасти, борясь с изменением климата". После он уверял журналистов в успешности переговоров — "Полтора часа с Джо прошли, как всегда, в дружеской атмосфере и были продуктивными".
Байден комментировал встречу более сдержанно. Выяснилось, что он подарил британскому премьеру фото в рамке, запечатлевшее их встречу в Корнуолле на саммите "Большой семерки", и сувенирные наручные часы. Британские СМИ посчитали, что Вашингтон выразил неуважение к Лондону как младшему партнеру. "Байден явно забыл про подарки Джонсону, раз нашарил в спешке часы с изображением Белого дома. Ничто так ясно не говорит о наплевательском отношении, как то, что тебе принесли в последнюю минуту из сувенирной лавки на первом этаже", — отреагировала The Guardian.
Многие британцы пошутили: этот презент все же лучше, чем тот, что Джонсон получил в 2017-м, когда возглавлял Форин-офис. Министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп подарила ему тогда компрессионные легинсы для бега. Журналистам он их показывать не стал, сказав только, что они "как у Хью Джекмана".
Президент России Владимир Путин и король Бахрейна Хамад бен Иса аль-Халифа во время передачи меча из дамасской стали президенту России в резиденции Бочаров ручей - РИА Новости, 1920, 01.01.2019
1 января 2019, 08:00
Ружья, иконы, казачий хор. Что дарят друг другу мировые политики
 
В миреСШАРеджеп Тайип ЭрдоганНорвегияВладимир ПутинДжо БайденФорин-офисНАТОМинистерство обороны СШАСергей ЛавровБорис ДжонсонАнджей ДудаХулуси АкарРоссия
 
 
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