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Президент Казахстана принял отставку правительства
Президент Казахстана принял отставку правительства - РИА Новости, 05.01.2022
Президент Казахстана принял отставку правительства
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об отставке правительства республики, и.о. премьера назначен первый вице-премьер Алихан Смаилов. РИА Новости, 05.01.2022
2022-01-05T04:15
2022-01-05T05:37
в мире
казахстан
акции протеста в казахстане
алма-ата
касым-жомарт токаев
аскар мамин
алихан смаилов
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АЛМА-АТА, 5 янв — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об отставке правительства республики, и.о. премьера назначен первый вице-премьер Алихан Смаилов.Документом предписывается членам правительства продолжать исполнение своих обязанностей до утверждения нового состава кабинета.С 25 февраля 2019 года правительство Казахстана возглавлял Аскар Мамин.Также, согласно информации в Twitter пресс-службы президента, первым заместителем председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан" назначили Мурата Нуртлеу, находящегося на должности заместителя руководителя администрации Токаева.Новый госсекретарьПрезидент также назначил своего помощника Ерлана Карина новым государственным секретарем. Одновременно Токаев освободил от должности госсекретаря Крымбека Кушербаева, занимавшего этот пост с сентября 2019 года.Согласно конституции, государственный секретарь вырабатывает для президента предложения по основным направлениям внутренней и внешней политики; представляет интересы главы государства в отношениях с парламентом и его палатами, другими государственными органами, общественными объединениями, а также в международных отношениях.Кроме того, госсекретарь координирует деятельность по вопросам социально-гуманитарной сферы, консультативно-совещательных органов при главе государства — комиссии по вопросам противодействия коррупции, комиссии по государственным наградам, комиссии по вопросам гражданства.Наряду с этим государственный секретарь принимает верительные грамоты от послов иностранных государств, аккредитованных в Казахстане по совместительству.Протесты в КазахстанеВ начале года жители городов Жанаозена и Актау вышли на митинги, протестуя против двукратного роста стоимости сжиженного нефтяного газа. Как пояснили в Минэнерго Казахстана, с 1 января цены стали формироваться на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения. Токаев поручил создать комиссию для изучения ситуации. Во вторник власти республики пошли протестующим на уступки: в Актау члены правительственной комиссии встретились с активистами и пообещали снизить цену на газ до 50 тенге (0,11 доллара. — Прим. ред.) за литр в Мангистауской области.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также выступил с обращением и призвал жителей проявить благоразумие и не поддаваться на внутренние и внешние провокации.
https://ria.ru/20220104/kazakhstan-1766581833.html
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в мире, казахстан, акции протеста в казахстане, алма-ата, касым-жомарт токаев, аскар мамин, алихан смаилов
04:15 05.01.2022 (обновлено: 05:37 05.01.2022)
 
Президент Казахстана принял отставку правительства

Президент Казахстана Токаев принял отставку правительства, и.о. премьера стал Смаилов

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 5 янв — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об отставке правительства республики, и.о. премьера назначен первый вице-премьер Алихан Смаилов.

"Принять отставку правительства Республики Казахстан. Временно возложить исполнение обязанностей премьер-министра Республики Казахстан на Смаилова Алихана Асхановича", — говорится в тексте указа.

Документом предписывается членам правительства продолжать исполнение своих обязанностей до утверждения нового состава кабинета.
С 25 февраля 2019 года правительство Казахстана возглавлял Аскар Мамин.
Также, согласно информации в Twitter пресс-службы президента, первым заместителем председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан" назначили Мурата Нуртлеу, находящегося на должности заместителя руководителя администрации Токаева.
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Новый госсекретарь

Президент также назначил своего помощника Ерлана Карина новым государственным секретарем. Одновременно Токаев освободил от должности госсекретаря Крымбека Кушербаева, занимавшего этот пост с сентября 2019 года.
"Назначить Карина Ерлана Тынымбайулы государственным секретарем Республики Казахстан, освободив от должности помощника президента Республики Казахстан", — гласит текст указа.
Согласно конституции, государственный секретарь вырабатывает для президента предложения по основным направлениям внутренней и внешней политики; представляет интересы главы государства в отношениях с парламентом и его палатами, другими государственными органами, общественными объединениями, а также в международных отношениях.
Кроме того, госсекретарь координирует деятельность по вопросам социально-гуманитарной сферы, консультативно-совещательных органов при главе государства — комиссии по вопросам противодействия коррупции, комиссии по государственным наградам, комиссии по вопросам гражданства.

Наряду с этим государственный секретарь принимает верительные грамоты от послов иностранных государств, аккредитованных в Казахстане по совместительству.
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В начале года жители городов Жанаозена и Актау вышли на митинги, протестуя против двукратного роста стоимости сжиженного нефтяного газа. Как пояснили в Минэнерго Казахстана, с 1 января цены стали формироваться на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения. Токаев поручил создать комиссию для изучения ситуации. Во вторник власти республики пошли протестующим на уступки: в Актау члены правительственной комиссии встретились с активистами и пообещали снизить цену на газ до 50 тенге (0,11 доллара. — Прим. ред.) за литр в Мангистауской области.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также выступил с обращением и призвал жителей проявить благоразумие и не поддаваться на внутренние и внешние провокации.
 
В миреКазахстанАкции протеста в КазахстанеАлма-АтаКасым-Жомарт ТокаевАскар МаминАлихан Смаилов
 
 
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