https://ria.ru/20220105/poezda-1766203482.html

Верхом на угле. Кто путешествует по России в товарных вагонах

Верхом на угле. Кто путешествует по России в товарных вагонах - РИА Новости, 05.01.2022

Верхом на угле. Кто путешествует по России в товарных вагонах

Ночевки на сортировочных станциях, уголь или щебень вместо уютного купе — "хобо", экстремальные путешественники, перемещающиеся исключительно на товарняках,... РИА Новости, 05.01.2022

2022-01-05T08:00

2022-01-05T08:00

2022-01-05T09:17

общество

путешествия

сша

благовещенск

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туризм

россия

впечатления - туризм

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости, Анастасия Гнединская. Ночевки на сортировочных станциях, уголь или щебень вместо уютного купе — "хобо", экстремальные путешественники, перемещающиеся исключительно на товарняках, часами готовы ждать поезда, прятаться от охраны, мокнуть в открытых вагонах. Такие поездки противозаконны и очень опасны. Экстремалы рискуют получить травмы, их задерживает полиция.Правила бродягДвадцатисемилетний художник из Москвы Дмитрий Шиле сидит в товарном вагоне на куче угля. Одежда, кожа и волосы покрыты черной пылью. По сторонам мелькает тайга. Такие видео остались у него от прошлогоднего путешествия по России.В начале пандемии, когда мало кто выходил на улицу из-за локдауна, Шиле задумал пересечь страну. В первых числах июня 2020-го залез в товарняк в Москве. Во Владивостоке был в конце августа: 9288 километров Транссиба одолел за два месяца. Делал остановки — в живописных местах мог задержаться на несколько дней."Сразу хочу сказать: никому не советую такой способ путешествий. Это очень рискованно. Товарные вагоны не приспособлены для людей. В дождливую погоду поручни, ступеньки становятся скользкими. Несколько раз я чуть не сорвался. Однажды соскользнула нога — перед этим я наступил в грязь. Повис на руках. Состав уже набрал скорость, тяжелый рюкзак тянул вниз", — говорит Дмитрий. Тогда подтянулся из последних сил. Он понимает: в другой раз может и не повезти.Путешественников, предпочитающих товарняки комфорту пассажирских купе или плацкартов, называют "хобо" — бродягами. Это движение возникло в Америке в конце XIX века. Рабочие мотались по стране в поисках халтуры. Автодорог еще не было, а железнодорожные пути прокладывали даже в самые отдаленные районы.Современные "хобо" рискуют в основном ради эффектных видео и экстремальных ощущений. В России таких не больше двухсот человек."Обычно мы ездим в пустых открытых полувагонах, — поясняет Дмитрий. — Часто спрашивают, почему не залезаем в закрытые, например почтовые. Но они почти всегда опломбированы, а у бродяг есть правило — мы не портим железнодорожное имущество, ничего не ломаем и не вскрываем. "Хобо" — фанаты этого вида транспорта, многие мечтали работать на "железке". Я в детстве, например, хотел стать машинистом".Иногда приходится забираться в составы, груженные углем или щебнем. Сомнительное удовольствие: через несколько часов угольная пыль забивается даже под ногти.Но, по словам Дмитрия, порой другого выхода нет — в некоторых местах поезда проходят крайне нерегулярно, поэтому "не ты выбираешь состав, а он тебя". Художник вспоминает, как в одном из путешествий поезд доставил его на тупиковую станцию. Ни населенных пунктов, ни трассы. "Долго выбирался оттуда: несколько часов пешком".Ездить в груженых вагонах опаснее, чем в пустых: выпрямишься в полный рост на горе угля — рискуешь задеть контактную сеть. Это неминуемая смерть. Напряжение — 27 тысяч вольт. Проводником может стать ветка, плащ или тент, который поднимет порыв ветра.Вагонный артОбычно "хобо" стараются проводить в вагоне не больше суток. При тряске — а мотает пустые товарные составы куда сильнее, чем пассажирские — сложно выспаться. Да и провизии на долгие переезды нужно брать много. Однажды Дмитрий продержался без высадки два дня."С собой у меня всегда горелка, можно разогреть еду или сварить кофе. Расстилаю "пенку" — читаю или любуюсь звездами. Правда, на севере насладиться природой мешают комары и мошка. Хуже, наверное, только проливной дождь".Маршрут можно вычислить по номерам на вагонах. Но, как правило, добавляет Дмитрий, бродяги просто садятся в первый попавшийся поезд."Пару раз уезжал не туда, куда собирался. Но чаще отклонение незначительное — лишних километров семьдесят", — уточняет художник.Одни забираются в вагоны на станциях, другие "берут на догоне", когда поезд набирает скорость. Дмитрий предпочитает не рисковать: "Чтобы ни у меня, ни у работников станции, ни у локомотивной бригады не было проблем".Такие путешествия нужны ему для вдохновения, признается собеседник. Он увлекается редким видом уличного искусства — моникерками. Когда-то это была символическая азбука "хобо". На столбах, пристанционных водокачках, заборах домов они оставляли рисунки, сообщающие "коллегам", есть ли в этой местности работа, ночлег.Например, буква "М" означала: "расскажи историю о сильном невезении". Четыре линии — "будут давать еду за дело". Рожица, похожая на современный смайлик: "можно спать в сарае". Со временем эти знаки трансформировались в забавные картинки. Рисуют их углем или промышленными маркерами, которыми железнодорожники маркируют вагоны."Прячутся, накрываются пакетами""На маршруте не хватает не столько еды, сколько воды, — отмечает еще один "хобо" Егор Сарайкин. — На жаре в открытом вагоне полуторалитровую бутылку выпиваешь за несколько часов. Потом приходится выбирать: либо мучиться от жажды, либо спрыгнуть на большой скорости".До 2018-го Егор жил размеренной жизнью: приобрел в кредит машину, таксовал. Строил планы на будущее: расплатиться с долгами, сдать авто в аренду и получать пассивный доход. Где-то на горизонте маячила семья. А потом, говорит, осознал, что стабильность — не для него.Машину продал, на вырученные деньги вылечил зубы, купил походное снаряжение, камеру и отправился в путешествие на товарняках. Из Хабаровска — в Крым. Заложил два месяца. Но добрался только до Благовещенска. Пересел на самолет и на железную дорогу вернулся уже под палящим южным солнцем.Каждого "хобо" хотя бы раз задерживали или снимали с поезда. Егор попался на первом маршруте. Вспоминает, что охранник, который его ловил, даже грозился стрелять, если нарушитель не сдастся."Меня поймали, передали в полицейский отдел. Там провели воспитательную беседу. Сказали, что буквально на днях выезжали к такому же бродяге, который неудачно спрыгнул с вагона на повороте и переломал себе руки и ноги. Выписали штраф и отпустили".Примерно такая же история была и у Дмитрия Шиле: "Меня увидели с моста. Охранник передал на станцию, сняли с поезда. В полиции спросили, зачем мне это. Оштрафовали и предупредили, что все может закончиться плачевно".Сотрудники службы ведомственной охраны железнодорожного транспорта дежурят на мостах, обходят составы на станциях. Мешают экстремалам и так называемые электронные ворота. Помимо приборов, фиксирующих перевес и негабаритный груз, на них есть камеры и тепловизоры, выявляющие нелегальных пассажиров. Но "хобо" научились обманывать систему.Такие путешествия опасны не только из-за риска упасть на рельсы или травмироваться. В пресс-службе ведомственной охраны железнодорожного транспорта указывают, что экстремала может придавить грузом при переформировании состава на сортировочных станциях. Есть вероятность случайно залезть в вагон с токсичными, горючими или взрывоопасными веществами. Кроме того, составы проходят через досмотровые комплексы, оборудованные источниками ионизирующего излучения. Это несет смертельную угрозу для человека.В среднем за год ведомственная охрана пресекает до шестидесяти попыток проникнуть в вагоны. Как правило, задержанных передают в линейные отделы полиции на транспорте. За нарушение пропускного режима охраняемого объекта — штраф до пяти тысяч рублей. Правда, непосредственно за самовольный проезд в грузовом поезде — всего сто.В поисках халтурыНа товарняках Сарайкин проехал более четырех тысяч километров по Дальнему Востоку, Краснодарскому краю, Крыму. На первых порах было много опасных моментов. Например, на юге, чтобы закрываться от угольной пыли и солнца, он заматывал лицо и шею длинным шарфом. Несколько раз палантин развязывался. "Если бы он прикоснулся к контактной сети, я бы с вами уже не разговаривал".Егор — типичный "хобо". Мотается по городам в поисках сезонной халтуры. Работал на сборе яблок и мандаринов в Крыму и Абхазии. Сейчас он в Адлере — ищет место официанта или мойщика посуды на горнолыжном курорте. Осенью планирует наняться на сбор грибов и ягод в Карелии."Часто спрашивают, почему мы путешествуем на товарняках, а не автостопом. У каждого по-своему. Мне, например, кажется унизительным часами стоять с вытянутой рукой в надежде, что тебя кто-то подберет, — объясняет Егор. — Да, иногда товарняка ждешь семь-восемь часов. Под Новороссийском я как-то просидел на путях больше суток. Но для меня так проще".Рассказывая о своих приключениях, "хобо" прежде всего вспоминают природные красоты, мимо которых проезжали: поля соломенного цвета, зеленую тайгу. Но эти же пейзажи можно наблюдать и из окна пассажирского поезда. Без страха сорваться под колеса, провалившись между вагонами.

https://ria.ru/20200816/1575682522.html

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общество, путешествия, сша, благовещенск, поезда, туризм, россия, впечатления - туризм