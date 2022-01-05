https://ria.ru/20220105/kazakhstan-1766629208.html

В Совфеде прокомментировали ситуацию в Казахстане

В Совфеде прокомментировали ситуацию в Казахстане - РИА Новости, 05.01.2022

В Совфеде прокомментировали ситуацию в Казахстане

В России исходят из того, что Казахстан в состоянии самостоятельно справиться с ситуацией в стране, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по РИА Новости, 05.01.2022

2022-01-05T13:59

2022-01-05T13:59

2022-01-05T14:07

в мире

казахстан

григорий карасин

совет федерации рф

нур-султан

россия

беспорядки в казахстане

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. В России исходят из того, что Казахстан в состоянии самостоятельно справиться с ситуацией в стране, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин."Мы исходим из того, что это союзное дружественное государство может самостоятельно с этим справиться и уже предпринимает шаги в этом направлении", - заявил сенатор.Он выразил уверенность в том, что решения Нур-Султана по урегулированию ситуации будут адекватными и она вскоре войдет в нормальное русло."Я верю в мудрость, дееспособность и эффективность наших союзников и партнеров", - заключил Карасин.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220105/kazakhstan-1766607057.html

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казахстан

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в мире, казахстан, григорий карасин, совет федерации рф, нур-султан, россия