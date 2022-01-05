https://ria.ru/20220105/kazakhstan-1766629208.html
В Совфеде прокомментировали ситуацию в Казахстане
В Совфеде прокомментировали ситуацию в Казахстане - РИА Новости, 05.01.2022
В Совфеде прокомментировали ситуацию в Казахстане
В России исходят из того, что Казахстан в состоянии самостоятельно справиться с ситуацией в стране, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по РИА Новости, 05.01.2022
2022-01-05T13:59
2022-01-05T13:59
2022-01-05T14:07
в мире
казахстан
григорий карасин
совет федерации рф
нур-султан
россия
беспорядки в казахстане
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. В России исходят из того, что Казахстан в состоянии самостоятельно справиться с ситуацией в стране, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин."Мы исходим из того, что это союзное дружественное государство может самостоятельно с этим справиться и уже предпринимает шаги в этом направлении", - заявил сенатор.Он выразил уверенность в том, что решения Нур-Султана по урегулированию ситуации будут адекватными и она вскоре войдет в нормальное русло."Я верю в мудрость, дееспособность и эффективность наших союзников и партнеров", - заключил Карасин.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>
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в мире, казахстан, григорий карасин, совет федерации рф, нур-султан, россия
13:59 05.01.2022 (обновлено: 14:07 05.01.2022)
В Совфеде прокомментировали ситуацию в Казахстане
Сенатор Карасин: Казахстан может сам справиться с ситуацией в стране