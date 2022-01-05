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Косачев ответил на вопрос о помощи Казахстану в урегулировании протестов

Косачев ответил на вопрос о помощи Казахстану в урегулировании протестов - РИА Новости, 05.01.2022

Косачев ответил на вопрос о помощи Казахстану в урегулировании протестов

Ситуация в Казахстане является исключительно внутренним делом этой страны, заявил РИА Новости вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, отвечая на вопрос РИА Новости, 05.01.2022

2022-01-05T13:24

2022-01-05T13:24

2022-01-05T13:24

в мире

казахстан

алма-ата

константин косачев

совет федерации рф

нур-султан

беспорядки в казахстане

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Ситуация в Казахстане является исключительно внутренним делом этой страны, заявил РИА Новости вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, отвечая на вопрос о возможной помощи Москвы Нур-Султану для урегулирования конфликта."Нынешняя ситуация - исключительно внутреннее дело Казахстана. Можно только пожелать дружественному нам народу избежать крайностей и выйти из этой ситуации с сохраненным чувством единства нации, которое всегда было его отличительной чертой", - сказал Косачев.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

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в мире, казахстан, алма-ата, константин косачев, совет федерации рф, нур-султан