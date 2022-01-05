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Акция протеста в Алма-Ате, Казахстан - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220105/kazakhstan-1766626327.html
Косачев ответил на вопрос о помощи Казахстану в урегулировании протестов
Косачев ответил на вопрос о помощи Казахстану в урегулировании протестов - РИА Новости, 05.01.2022
Косачев ответил на вопрос о помощи Казахстану в урегулировании протестов
Ситуация в Казахстане является исключительно внутренним делом этой страны, заявил РИА Новости вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, отвечая на вопрос РИА Новости, 05.01.2022
2022-01-05T13:24
2022-01-05T13:24
в мире
казахстан
алма-ата
константин косачев
совет федерации рф
нур-султан
беспорядки в казахстане
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Ситуация в Казахстане является исключительно внутренним делом этой страны, заявил РИА Новости вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, отвечая на вопрос о возможной помощи Москвы Нур-Султану для урегулирования конфликта."Нынешняя ситуация - исключительно внутреннее дело Казахстана. Можно только пожелать дружественному нам народу избежать крайностей и выйти из этой ситуации с сохраненным чувством единства нации, которое всегда было его отличительной чертой", - сказал Косачев.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, казахстан, алма-ата, константин косачев, совет федерации рф, нур-султан
13:24 05.01.2022
 
Косачев ответил на вопрос о помощи Казахстану в урегулировании протестов

Сенатор Косачев: ситуация с протестами в Казахстане — внутреннее дело страны

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на пресс-конференции на тему: "Ливадийский форум за 100 часов до старта" в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 31 мая 2019
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на пресс-конференции на тему: Ливадийский форум за 100 часов до старта в ММПЦ МИА Россия сегодня. 31 мая 2019 - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Ситуация в Казахстане является исключительно внутренним делом этой страны, заявил РИА Новости вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, отвечая на вопрос о возможной помощи Москвы Нур-Султану для урегулирования конфликта.
"Нынешняя ситуация - исключительно внутреннее дело Казахстана. Можно только пожелать дружественному нам народу избежать крайностей и выйти из этой ситуации с сохраненным чувством единства нации, которое всегда было его отличительной чертой", - сказал Косачев.
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Беспорядки в КазахстанеВ миреКазахстанАлма-АтаКонстантин КосачевСовет Федерации РФНур-Султан
 
 
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