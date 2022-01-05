https://ria.ru/20220105/kazakhstan-1766626327.html
Косачев ответил на вопрос о помощи Казахстану в урегулировании протестов
Косачев ответил на вопрос о помощи Казахстану в урегулировании протестов - РИА Новости, 05.01.2022
Косачев ответил на вопрос о помощи Казахстану в урегулировании протестов
Ситуация в Казахстане является исключительно внутренним делом этой страны, заявил РИА Новости вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, отвечая на вопрос РИА Новости, 05.01.2022
2022-01-05T13:24
2022-01-05T13:24
2022-01-05T13:24
в мире
казахстан
алма-ата
константин косачев
совет федерации рф
нур-султан
беспорядки в казахстане
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155514/60/1555146089_0:178:3010:1871_1920x0_80_0_0_92a42ad6b51da606d0372da830b3fcd7.jpg
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Ситуация в Казахстане является исключительно внутренним делом этой страны, заявил РИА Новости вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, отвечая на вопрос о возможной помощи Москвы Нур-Султану для урегулирования конфликта."Нынешняя ситуация - исключительно внутреннее дело Казахстана. Можно только пожелать дружественному нам народу избежать крайностей и выйти из этой ситуации с сохраненным чувством единства нации, которое всегда было его отличительной чертой", - сказал Косачев.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>
казахстан
алма-ата
нур-султан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155514/60/1555146089_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_547331634cf615a0ad7ae83e7b604555.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, казахстан, алма-ата, константин косачев, совет федерации рф, нур-султан
Косачев ответил на вопрос о помощи Казахстану в урегулировании протестов
Сенатор Косачев: ситуация с протестами в Казахстане — внутреннее дело страны