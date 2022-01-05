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Акция протеста в Алма-Ате, Казахстан - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220105/kazakhstan-1766624135.html
Штурм, поджоги и дубинки. Куда приведут беспорядки в Казахстане
Штурм, поджоги и дубинки. Куда приведут беспорядки в Казахстане - РИА Новости, 05.01.2022
Штурм, поджоги и дубинки. Куда приведут беспорядки в Казахстане
Стихийные беспорядки, охватившие Казахстан, уже привели к отставке правительства. Президент Касым-Жомарт Токаев ввел госрегулирование цен на сжиженный газ,... РИА Новости, 05.01.2022
2022-01-05T12:56
2022-01-05T20:53
авторы
казахстан
мангистауская область
российская академия наук
казмунайгаз
жанаозен
касым-жомарт токаев
беспорядки в казахстане
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости, Елена Попова. Стихийные беспорядки, охватившие Казахстан, уже привели к отставке правительства. Президент Касым-Жомарт Токаев ввел госрегулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизель, а также на социально значимые продовольственные товары. Однако взять ситуацию под контроль только этими решениями не удается. В крупнейших городах республики — новые столкновения. Толпа с дубинкамиЦентр бывшей столицы Казахстана охвачен беспорядками, здание администрации Алма-Аты полыхает. На главной площади и около госучреждений — бронетехника. Протестующие вновь захватывают полицейские машины, избивают палками силовиков, используют светошумовые гранаты.Накануне задержали двести человек. Около сотни полицейских травмированы, четыре десятка служебных автомашин разбили или сожгли. Но, очевидно, протестующих это не останавливает. Введенный режим ЧП и комендантский час пока тоже не изменили ситуацию.Въезд в город ограничен, митинги, забастовки, зрелищные и спортивные мероприятия запрещены. Бизнесменов просят в ближайшие два дня не вызывать сотрудников на работу. Но на улицах разгоряченная толпа, и силовикам не удается ее сдержать. Днем протестующие подожгли здание акимата — мэрии Алма-Аты. Загорелась и Генпрокуратура.Тем временем в городе, с которого начались протесты, Жанаозене, на улицах тоже тысячи митингующих. Требования снизить цены сменились политическими. Люди призывают ввести народные выборы акима каждой области и города, вернуть Конституцию 1993 года и привести к власти "внесистемного человека".Протестующих пытался успокоить мажилисмен Бахытбек Смагул. "Люди имеют право выходить на мирные митинги, — говорил парламентарий. — Полиция не должна применять оружие, нам нельзя допускать человеческих потерь".Он подчеркнул, что вышедшие на митинги требуют лучшей жизни: "Но нельзя поддаваться провокациям и наносить ущерб государству и другим людям". Роспуск правительства — "свидетельство того, что власть слышит свой народ", убеждал депутат. Если потребуют, он тоже уйдет в отставку.Смагул повторял: нельзя допустить то, что было в Жанаозене в 2011 году. Тогда произошла массовая забастовка нефтяников, вылившаяся в крупные беспорядки в городе. Пятнадцать человек погибли, сотни были ранены. Власти жестко подавили выступления.Забастовки нефтяников, которые требовали улучшения условий труда и повышения зарплат, вообще часто случались в Мангистауской области в те годы. Основа экономики региона — нефтегазовый сектор. Тут шесть десятков месторождений и сотни промышленных предприятий. Разведанные запасы нефти превышают три миллиарда тонн. В области работает ведущая нефтеперерабатывающая компания республики "Мангистаумунайгаз".Оттуда начались и нынешние протесты — из-за резко подорожавшего сжиженного газа, которым заправляются большинство автомобилей в регионе. Власти не сразу придали серьезное значение ситуации, хотя теперь парламентарии говорят, что замечали недовольство и предупреждали правительство.Власть ответила госрегулированиемПринципиальные решения начали принимать только пятого января — очевидно, с запозданием. Полгода цены на сжиженный газ, бензин и дизель будет регулировать государство. На тот же срок введут и мораторий на повышение тарифов ЖКХ для населения. Токаев считает, что и цены на продукты должно контролировать государство. Сколько продлится мораторий, решат власти регионов.Президент обратил внимание, что еще в июне поручил построить завод по производству сжиженного газа на базе Казахского газоперерабатывающего предприятия, но пока готово лишь технико-экономическое обоснование проекта. "Вопрос с его финансированием не решен. Не проработан действующий порядок распределения и продажи сжиженного газа. Нет никаких механизмов, ограничивающих рост цен в электронной коммерции. В результате Минэнерго не смогло оперативно отреагировать на электронную торговлю",— перечислял Токаев.В будущем нужно "качественно пересмотреть газовую отрасль и полностью обеспечить внутренний рынок". А пока Генпрокуратура совместно с Агентством по защите конкуренции проведут расследование на предмет возможного ценового сговора компаний по производству сжиженного газа.По сообщениям местных СМИ, задержан директор газоперерабатывающего завода (ГПЗ) в Мангистауской области, руководитель якобы взвинтил цены без причины. Задержан и руководитель площадки по электронной торговле сжиженным газом. Именно этот механизм собирались использовать власти вместо госрегулирования цен.Обязанности премьер-министра возложили на Алихана Смаилова. В прошлом вице-министр иностранных дел Казахстана, вице-министр финансов, первый заместитель премьер-министра.На фоне протестов к людям обратился Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы: "Тридцать лет назад мы добились Независимости, о которой мечтали наши предки. Хвала Аллаху! На сегодняшний день для каждого казахстанца священный долг сохранить эту Независимость. Государство, лишенное покоя, словно небо без звезд".У протестов есть организаторыСтоль массовые протесты из-за повышения цен на газ, которым пользуется ограниченное количество автолюбителей, неожиданны для властей. И сомнительно, что они служат основной причиной недовольства казахстанцев, отмечает старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин. Повышение цен отменили, но это не повлияло на динамику развития протестов.География тоже показательна: протесты начались на западе страны. "Здесь несколько факторов — достаточно пассионарный характер местных жителей, которые всегда активно защищают свои права. И во-вторых, повышенные требования по соцобеспечению, — перечисляет Притчин. — Регион, где добывают 20 процентов нефти и газа, небогат — большая часть средств уходит в центр. И у людей возникает запрос на социальную справедливость. А добыча ведется на старых месторождениях, инвестиций нет, а значит, нельзя увеличить объем производства и обеспечить рост зарплат".Кроме того, скорость, с которой беспорядки охватили всю страну, говорит о достаточно высокой степени организованности. Кто является центром, пока непонятно, но очевидно, это внутренние силы, у которых свои интересы, подчеркивает Притчин.Однако собеседник сомневается, что казахстанские выступления пойдут по белорусскому сценарию: суровый климат попросту не позволит проводить затяжные уличные акции. Если силовики применят жесткие меры против лидеров протеста, есть вероятность, что власти смогут перехватить инициативу. И все же ожидать, что в ближайшее время удастся успокоить жителей, не стоит.
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авторы, казахстан, мангистауская область, российская академия наук, казмунайгаз, жанаозен, касым-жомарт токаев
12:56 05.01.2022 (обновлено: 20:53 05.01.2022)
 

Штурм, поджоги и дубинки. Куда приведут беспорядки в Казахстане

© REUTERS / Pavel MikheyevСотрудники полиции и военные во время акции протеста в Алма-Ате, Казахстан
Сотрудники полиции и военные во время акции протеста в Алма-Ате, Казахстан - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
© REUTERS / Pavel Mikheyev
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости, Елена Попова. Стихийные беспорядки, охватившие Казахстан, уже привели к отставке правительства. Президент Касым-Жомарт Токаев ввел госрегулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизель, а также на социально значимые продовольственные товары. Однако взять ситуацию под контроль только этими решениями не удается. В крупнейших городах республики — новые столкновения.

Толпа с дубинками

Центр бывшей столицы Казахстана охвачен беспорядками, здание администрации Алма-Аты полыхает. На главной площади и около госучреждений — бронетехника. Протестующие вновь захватывают полицейские машины, избивают палками силовиков, используют светошумовые гранаты.
Страна в огне. Казахстан вступил в новый год с массовыми беспорядками
© Sputnik / Камшат Абдирайым

Акции протеста в Казахстане начались в первые дни нового года. Жители городов Жанаозен и Актау вышли на митинги, протестуя против двукратного подорожания сжиженного нефтяного газа.

Митинг против повышения цен на газ в Актау, Казахстан
1 из 17

Акции протеста в Казахстане начались в первые дни нового года. Жители городов Жанаозен и Актау вышли на митинги, протестуя против двукратного подорожания сжиженного нефтяного газа.

© Sputnik / Камшат Абдирайым
© AFP 2021 / Ruslan Pryanikov

Вначале президент Касым-Жомарт Токаев поручил создать комиссию для изучения ситуации.

Участники акции протеста против повышения цен на газ в Алма-Ате, Казахстан
2 из 17

Вначале президент Касым-Жомарт Токаев поручил создать комиссию для изучения ситуации.

© AFP 2021 / Ruslan Pryanikov
© REUTERS / Pavel Mikheyev

Затем он отправил в отставку правительство и заявил, что на министрах лежит особая вина за допущение протестной ситуации.

Сотрудники полиции во время акции протеста против повышения цен на газ в Алма-Ате, Казахстан
3 из 17

Затем он отправил в отставку правительство и заявил, что на министрах лежит особая вина за допущение протестной ситуации.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
© REUTERS / Pavel Mikheyev

Президент призвал людей проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне.

Участники акции протеста против повышения цен на газ в Алма-Ате, Казахстан
4 из 17

Президент призвал людей проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
© REUTERS / Pavel Mikheyev

В Алма-Ате — крупнейшем городе страны — произошли столкновения митингующих с силовиками.

Горящая полицейская машина во время акции протеста против повышения стоимости газа в Алма-Ате, Казахстан
5 из 17

В Алма-Ате — крупнейшем городе страны — произошли столкновения митингующих с силовиками.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
© AP Photo / Vladimir Tretyakov

Полиция применила газ и светошумовые гранаты.

Сотрудники полиции во время акции протеста против повышения цен на газ в Алма-Ате, Казахстан
6 из 17

Полиция применила газ и светошумовые гранаты.

© AP Photo / Vladimir Tretyakov
© REUTERS / Pavel Mikheyev

На фото: участники беспорядков в Алма-Ате мешают работе скорой помощи.

Участники акции протеста против повышения цен на газ в Алма-Ате, Казахстан
7 из 17

На фото: участники беспорядков в Алма-Ате мешают работе скорой помощи.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
© AFP 2021 / Abduaziz Madyarov

В нескольких регионах ввели чрезвычайное положение.

Участники акции протеста против повышения цен на газ в Алма-Ате, Казахстан
8 из 17

В нескольких регионах ввели чрезвычайное положение.

© AFP 2021 / Abduaziz Madyarov
© REUTERS / Pavel Mikheyev

Там вводится комендантский час, запрещаются массовые мероприятия и ограничивается передвижение.

Сотрудники полиции во время акции протеста против повышения цен на газ в Алма-Ате, Казахстан
9 из 17

Там вводится комендантский час, запрещаются массовые мероприятия и ограничивается передвижение.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
© AP Photo / Vladimir Tretyakov

В стране из-за массовых беспорядков отключили интернет.

Сотрудники полиции во время акции протеста против повышения цен на газ в Алма-Ате, Казахстан
10 из 17

В стране из-за массовых беспорядков отключили интернет.

© AP Photo / Vladimir Tretyakov
© AP Photo / Vladimir Tretyakov

Корреспонденты РИА Новости убедились, что сайты некоторых госорганов Казахстана не открываются из-за рубежа, также не работают сайты различных СМИ.

Сотрудники полиции задерживают участника акции протеста в Алма-Ате, Казахстан
11 из 17

Корреспонденты РИА Новости убедились, что сайты некоторых госорганов Казахстана не открываются из-за рубежа, также не работают сайты различных СМИ.

© AP Photo / Vladimir Tretyakov
© AP Photo / Yan Blagov

В Москве надеются на скорейшую нормализацию положения в Казахстане.

Акция протеста в Алма-Ате, Казахстан
12 из 17

В Москве надеются на скорейшую нормализацию положения в Казахстане.

© AP Photo / Yan Blagov
© AP Photo / Vladimir Tretyakov

В российском МИД отметили, что выступают "за мирное решение всех проблем, а не через уличные беспорядки и нарушение законов".

Участники акции протеста в Алма-Ате, Казахстан
13 из 17

В российском МИД отметили, что выступают "за мирное решение всех проблем, а не через уличные беспорядки и нарушение законов".

© AP Photo / Vladimir Tretyakov
© AP Photo / Vladimir Tretyakov

Президент Казахстана второй раз за сутки выступил с обращением к нации.

Сотрудники полиции во время акции протеста в Алма-Ате, Казахстан
14 из 17

Президент Казахстана второй раз за сутки выступил с обращением к нации.

© AP Photo / Vladimir Tretyakov
© AP Photo / Vladimir Tretyakov

Он заявил, что намерен оставаться в столице страны, а также пообещал в ближайшее время выйти с новым пакетом предложений.

Участники акции протеста в Алма-Ате, Казахстан
15 из 17

Он заявил, что намерен оставаться в столице страны, а также пообещал в ближайшее время выйти с новым пакетом предложений.

© AP Photo / Vladimir Tretyakov
© REUTERS / Pavel Mikheyev

Кроме того, с сегодняшнего дня Токаев возглавляет Совет безопасности Казахстана.

Сотрудники полиции во время акции протеста против повышения цен на газ в Алма-Ате, Казахстан
16 из 17

Кроме того, с сегодняшнего дня Токаев возглавляет Совет безопасности Казахстана.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
© REUTERS / Stringer

Также он пообещал действовать максимально жестко в отношении правонарушителей.

Военные на улице Алма-Аты, Казахстан
17 из 17

Также он пообещал действовать максимально жестко в отношении правонарушителей.

© REUTERS / Stringer
1 из 17

Акции протеста в Казахстане начались в первые дни нового года. Жители городов Жанаозен и Актау вышли на митинги, протестуя против двукратного подорожания сжиженного нефтяного газа.

© Sputnik / Камшат Абдирайым
2 из 17

Вначале президент Касым-Жомарт Токаев поручил создать комиссию для изучения ситуации.

© AFP 2021 / Ruslan Pryanikov
3 из 17

Затем он отправил в отставку правительство и заявил, что на министрах лежит особая вина за допущение протестной ситуации.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
4 из 17

Президент призвал людей проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
5 из 17

В Алма-Ате — крупнейшем городе страны — произошли столкновения митингующих с силовиками.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
6 из 17

Полиция применила газ и светошумовые гранаты.

© AP Photo / Vladimir Tretyakov
7 из 17

На фото: участники беспорядков в Алма-Ате мешают работе скорой помощи.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
8 из 17

В нескольких регионах ввели чрезвычайное положение.

© AFP 2021 / Abduaziz Madyarov
9 из 17

Там вводится комендантский час, запрещаются массовые мероприятия и ограничивается передвижение.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
10 из 17

В стране из-за массовых беспорядков отключили интернет.

© AP Photo / Vladimir Tretyakov
11 из 17

Корреспонденты РИА Новости убедились, что сайты некоторых госорганов Казахстана не открываются из-за рубежа, также не работают сайты различных СМИ.

© AP Photo / Vladimir Tretyakov
12 из 17

В Москве надеются на скорейшую нормализацию положения в Казахстане.

© AP Photo / Yan Blagov
13 из 17

В российском МИД отметили, что выступают "за мирное решение всех проблем, а не через уличные беспорядки и нарушение законов".

© AP Photo / Vladimir Tretyakov
14 из 17

Президент Казахстана второй раз за сутки выступил с обращением к нации.

© AP Photo / Vladimir Tretyakov
15 из 17

Он заявил, что намерен оставаться в столице страны, а также пообещал в ближайшее время выйти с новым пакетом предложений.

© AP Photo / Vladimir Tretyakov
16 из 17

Кроме того, с сегодняшнего дня Токаев возглавляет Совет безопасности Казахстана.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
17 из 17

Также он пообещал действовать максимально жестко в отношении правонарушителей.

© REUTERS / Stringer
Накануне задержали двести человек. Около сотни полицейских травмированы, четыре десятка служебных автомашин разбили или сожгли. Но, очевидно, протестующих это не останавливает. Введенный режим ЧП и комендантский час пока тоже не изменили ситуацию.
Въезд в город ограничен, митинги, забастовки, зрелищные и спортивные мероприятия запрещены. Бизнесменов просят в ближайшие два дня не вызывать сотрудников на работу. Но на улицах разгоряченная толпа, и силовикам не удается ее сдержать. Днем протестующие подожгли здание акимата — мэрии Алма-Аты. Загорелась и Генпрокуратура.
Тем временем в городе, с которого начались протесты, Жанаозене, на улицах тоже тысячи митингующих. Требования снизить цены сменились политическими. Люди призывают ввести народные выборы акима каждой области и города, вернуть Конституцию 1993 года и привести к власти "внесистемного человека".
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Казахстан поджигают с помощью сжиженного газа
Протестующих пытался успокоить мажилисмен Бахытбек Смагул. "Люди имеют право выходить на мирные митинги, — говорил парламентарий. — Полиция не должна применять оружие, нам нельзя допускать человеческих потерь".
Он подчеркнул, что вышедшие на митинги требуют лучшей жизни: "Но нельзя поддаваться провокациям и наносить ущерб государству и другим людям". Роспуск правительства — "свидетельство того, что власть слышит свой народ", убеждал депутат. Если потребуют, он тоже уйдет в отставку.
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Смагул повторял: нельзя допустить то, что было в Жанаозене в 2011 году. Тогда произошла массовая забастовка нефтяников, вылившаяся в крупные беспорядки в городе. Пятнадцать человек погибли, сотни были ранены. Власти жестко подавили выступления.
Забастовки нефтяников, которые требовали улучшения условий труда и повышения зарплат, вообще часто случались в Мангистауской области в те годы. Основа экономики региона — нефтегазовый сектор. Тут шесть десятков месторождений и сотни промышленных предприятий. Разведанные запасы нефти превышают три миллиарда тонн. В области работает ведущая нефтеперерабатывающая компания республики "Мангистаумунайгаз".
Оттуда начались и нынешние протесты — из-за резко подорожавшего сжиженного газа, которым заправляются большинство автомобилей в регионе. Власти не сразу придали серьезное значение ситуации, хотя теперь парламентарии говорят, что замечали недовольство и предупреждали правительство.
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"Цены растут, народ устал". Из-за чего в Казахстане погромы

Власть ответила госрегулированием

Принципиальные решения начали принимать только пятого января — очевидно, с запозданием. Полгода цены на сжиженный газ, бензин и дизель будет регулировать государство. На тот же срок введут и мораторий на повышение тарифов ЖКХ для населения. Токаев считает, что и цены на продукты должно контролировать государство. Сколько продлится мораторий, решат власти регионов.

"Правительство, в том числе Минэнерго, а также "КазМунайГаз" и "Казахгаз" виноваты в общественном резонансе по поводу роста цен на газ",— перечислял Токаев.

Президент обратил внимание, что еще в июне поручил построить завод по производству сжиженного газа на базе Казахского газоперерабатывающего предприятия, но пока готово лишь технико-экономическое обоснование проекта. "Вопрос с его финансированием не решен. Не проработан действующий порядок распределения и продажи сжиженного газа. Нет никаких механизмов, ограничивающих рост цен в электронной коммерции. В результате Минэнерго не смогло оперативно отреагировать на электронную торговлю",— перечислял Токаев.
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В будущем нужно "качественно пересмотреть газовую отрасль и полностью обеспечить внутренний рынок". А пока Генпрокуратура совместно с Агентством по защите конкуренции проведут расследование на предмет возможного ценового сговора компаний по производству сжиженного газа.
По сообщениям местных СМИ, задержан директор газоперерабатывающего завода (ГПЗ) в Мангистауской области, руководитель якобы взвинтил цены без причины. Задержан и руководитель площадки по электронной торговле сжиженным газом. Именно этот механизм собирались использовать власти вместо госрегулирования цен.
Обязанности премьер-министра возложили на Алихана Смаилова. В прошлом вице-министр иностранных дел Казахстана, вице-министр финансов, первый заместитель премьер-министра.
На фоне протестов к людям обратился Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы: "Тридцать лет назад мы добились Независимости, о которой мечтали наши предки. Хвала Аллаху! На сегодняшний день для каждого казахстанца священный долг сохранить эту Независимость. Государство, лишенное покоя, словно небо без звезд".
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У протестов есть организаторы

Столь массовые протесты из-за повышения цен на газ, которым пользуется ограниченное количество автолюбителей, неожиданны для властей. И сомнительно, что они служат основной причиной недовольства казахстанцев, отмечает старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин. Повышение цен отменили, но это не повлияло на динамику развития протестов.

"Власти не рассчитали такую реакцию, как это было несколько лет назад, когда проводили земельную реформу и по всей стране прокатились "антикитайские выступления", — приводит аналогию собеседник.

География тоже показательна: протесты начались на западе страны. "Здесь несколько факторов — достаточно пассионарный характер местных жителей, которые всегда активно защищают свои права. И во-вторых, повышенные требования по соцобеспечению, — перечисляет Притчин. — Регион, где добывают 20 процентов нефти и газа, небогат — большая часть средств уходит в центр. И у людей возникает запрос на социальную справедливость. А добыча ведется на старых месторождениях, инвестиций нет, а значит, нельзя увеличить объем производства и обеспечить рост зарплат".
Кроме того, скорость, с которой беспорядки охватили всю страну, говорит о достаточно высокой степени организованности. Кто является центром, пока непонятно, но очевидно, это внутренние силы, у которых свои интересы, подчеркивает Притчин.
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3 января, 19:56Беспорядки в Казахстане
Минэнерго Казахстана объяснило рост цен на сжиженный газ
Однако собеседник сомневается, что казахстанские выступления пойдут по белорусскому сценарию: суровый климат попросту не позволит проводить затяжные уличные акции. Если силовики применят жесткие меры против лидеров протеста, есть вероятность, что власти смогут перехватить инициативу. И все же ожидать, что в ближайшее время удастся успокоить жителей, не стоит.
 
Беспорядки в КазахстанеАвторыКазахстанМангистауская областьРоссийская академия наукКазмунайгазЖанаозенКасым-Жомарт Токаев
 
 
Политика
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Сотрудники полиции во время акции протеста против повышения цен на газ в Алма-Ате, КазахстанМассовые беспорядки в Казахстане. Онлайн-репортажВчера, 12:07
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01:23Несколько сайтов госорганов Казахстана снова прекратили работу
01:20Минобрнауки Казахстана попросил усилить безопасность в общежитиях
01:19В Госдуме призвали вернуть смертную казнь
01:17Посол Украины: Берлин будет пытаться реанимировать "нормандский формат"
01:15Эксперт назвал актуальные в новогодние праздники виды мошенничества
01:08МИД призвал россиян в Казахстане укрыться в домах с запасами продовольствия
01:04В Госдуме рассказали, что требуется для введения сил ОДКБ в Казахстан
01:00Госдеп осудил насилие в Казахстане и призвал к сдержанности
00:51Израильская армия обстреляла сирийскую провинцию Кунейтра
00:47МИД Казахстана заявил, что продолжит обеспечивать права всего народа
00:35КНДР сообщила об испытании сверхзвуковой ракеты
00:32ОДКБ решила направить в Казахстан миротворческие силы
00:15В России начинаются Святки
00:10Армянская церковь отмечает один из самых необычных праздников
00:05Православные отмечают Сочельник
00:00Жителей Алма-Аты предупредили об эвакуации с улиц из-за зачистки города
23:51В Алма-Ате протестующие вступили в перестрелку с силовиками
23:47В Алма-Ате опровергли данные о возможных перебоях с водой и электричеством
23:46СМИ сообщили о планируемой масштабной "зачистке" Алма-Аты от мародеров
23:41Департамент полиции Алма-Аты работает в штатном режиме
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Несколько сайтов госорганов Казахстана снова прекратили работуМинобрнауки Казахстана попросил усилить безопасность в общежитияхВ Госдуме призвали вернуть смертную казньПосол Украины: Берлин будет пытаться реанимировать "нормандский формат"Эксперт назвал актуальные в новогодние праздники виды мошенничестваМИД призвал россиян в Казахстане укрыться в домах с запасами продовольствияВ Госдуме рассказали, что требуется для введения сил ОДКБ в КазахстанГосдеп осудил насилие в Казахстане и призвал к сдержанностиИзраильская армия обстреляла сирийскую провинцию КунейтраМИД Казахстана заявил, что продолжит обеспечивать права всего народаКНДР сообщила об испытании сверхзвуковой ракетыОДКБ решила направить в Казахстан миротворческие силыВ России начинаются СвяткиАрмянская церковь отмечает один из самых необычных праздниковПравославные отмечают СочельникЖителей Алма-Аты предупредили об эвакуации с улиц из-за зачистки городаВ Алма-Ате протестующие вступили в перестрелку с силовикамиВ Алма-Ате опровергли данные о возможных перебоях с водой и электричествомСМИ сообщили о планируемой масштабной "зачистке" Алма-Аты от мародеровДепартамент полиции Алма-Аты работает в штатном режиме