10:30 05.01.2022 (обновлено: 11:05 05.01.2022)
Эфиопия готова принять второй саммит Россия-Африка, заявил посол республики
Посол Эфиопии в России заявил о готовности страны принять саммит Россия-Африка
Посол Эфиопии в России Алемайеху Тегену Аргау. Архивное фото
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Эфиопия по-прежнему готова принять второй саммит Россия-Африка, который ожидается в ноябре 2022 года, несмотря на сообщения о том, что саммит может пройти в Санкт-Петербурге, сообщил в интервью РИА Новости посол страны в РФ Алемайеху Тегену.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что второй саммит Россия-Африка может пройти в Санкт-Петербурге, так как африканские страны не смогли достичь консенсуса по поводу места проведения на африканском континенте.
"У меня нет такой информации", - сказал посол, отвечая на вопрос, известно ли ему о таком решении провести саммит в Санкт-Петербурге.
"Но Эфиопия всегда готова принять саммит Россия – Африка. Как вы знаете, Аддис-Абеба – дипломатическая столица Африки, у Эфиопии большой опыт в проведении подобных форумов. Так что мы ждём решения правительства России. Я думаю, было бы здорово провести саммит в Аддис-Абебе", - добавил он.
По его словам, у Эфиопии есть веские причины претендовать на это, потому что Аддис-Абеба считается своего рода столицей Африки, ведь там находится штаб-квартира Африканского союза.
"Этот вариант очень привлекательный для проведения подобных форумов, достаточно опыта для этого. Аддис-Абеба занимает третье место по количеству дипломатического персонала, проживающего в городе, после Нью-Йорка и Женевы. Там можно найти дипломата любой африканской, да и не только африканской страны. Так что у нас есть все основания для этого. Конечно, другим странам тоже не воспрещается бороться за место проведения саммита", - отметил дипломат.
Он добавил, что эфиопские лидеры приедут на саммит независимо от его места проведения.
"Эфиопия примет участие в саммите, где бы он ни проводился согласно решению правительства РФ. Поскольку это саммит лидеров, наш премьер-министр, надеюсь, будет участвовать", - подчеркнул посол.
Ранее замглавы МИД РФ Михаил Богданов сообщил, что сроки и место проведения второго саммита Россия - Африка станут известны в феврале 2022 года, Россия ведет переговоры с африканскими партнерами, прежде всего с Сенегалом как с будущим председателем Африканского союза.