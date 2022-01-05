https://ria.ru/20220105/efiopiya-1766611560.html

Эфиопия готова принять второй саммит Россия-Африка, заявил посол республики

Эфиопия готова принять второй саммит Россия-Африка, заявил посол республики - РИА Новости, 05.01.2022

Эфиопия готова принять второй саммит Россия-Африка, заявил посол республики

Эфиопия по-прежнему готова принять второй саммит Россия-Африка, который ожидается в ноябре 2022 года, несмотря на сообщения о том, что саммит может пройти в... РИА Новости, 05.01.2022

2022-01-05T10:30

2022-01-05T10:30

2022-01-05T11:05

в мире

эфиопия

египет

африка

михаил богданов

африканский союз

алемайеху тегену

россия

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Эфиопия по-прежнему готова принять второй саммит Россия-Африка, который ожидается в ноябре 2022 года, несмотря на сообщения о том, что саммит может пройти в Санкт-Петербурге, сообщил в интервью РИА Новости посол страны в РФ Алемайеху Тегену.Ранее в СМИ появилась информация о том, что второй саммит Россия-Африка может пройти в Санкт-Петербурге, так как африканские страны не смогли достичь консенсуса по поводу места проведения на африканском континенте."У меня нет такой информации", - сказал посол, отвечая на вопрос, известно ли ему о таком решении провести саммит в Санкт-Петербурге."Но Эфиопия всегда готова принять саммит Россия – Африка. Как вы знаете, Аддис-Абеба – дипломатическая столица Африки, у Эфиопии большой опыт в проведении подобных форумов. Так что мы ждём решения правительства России. Я думаю, было бы здорово провести саммит в Аддис-Абебе", - добавил он.По его словам, у Эфиопии есть веские причины претендовать на это, потому что Аддис-Абеба считается своего рода столицей Африки, ведь там находится штаб-квартира Африканского союза."Этот вариант очень привлекательный для проведения подобных форумов, достаточно опыта для этого. Аддис-Абеба занимает третье место по количеству дипломатического персонала, проживающего в городе, после Нью-Йорка и Женевы. Там можно найти дипломата любой африканской, да и не только африканской страны. Так что у нас есть все основания для этого. Конечно, другим странам тоже не воспрещается бороться за место проведения саммита", - отметил дипломат.Он добавил, что эфиопские лидеры приедут на саммит независимо от его места проведения."Эфиопия примет участие в саммите, где бы он ни проводился согласно решению правительства РФ. Поскольку это саммит лидеров, наш премьер-министр, надеюсь, будет участвовать", - подчеркнул посол.Ранее замглавы МИД РФ Михаил Богданов сообщил, что сроки и место проведения второго саммита Россия - Африка станут известны в феврале 2022 года, Россия ведет переговоры с африканскими партнерами, прежде всего с Сенегалом как с будущим председателем Африканского союза.Первый саммит и экономический форум Россия-Африка состоялся в Сочи в октябре 2019 года. На него были приглашены руководители всех 54 государств континента. Сопредседателями мероприятия являлись Россия и Египет.Читайте полный текст интервью Алемайеху Тегену >>

https://ria.ru/20220105/vaktsina-1766611249.html

https://ria.ru/20211202/yuar-1761872083.html

эфиопия

египет

африка

россия

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в мире, эфиопия, египет, африка, михаил богданов, африканский союз, алемайеху тегену, россия