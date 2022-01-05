05:21 05.01.2022 (обновлено: 06:21 05.01.2022)
Глава Алма-Аты заявил о нормализации ситуации в городе
Глава Алма-Аты Сагинтаев заявил, что власти взяли под контроль ситуацию в городе
© AP Photo / Vladimir TretyakovСотрудники полиции во время акции протеста против повышения цен на газ в Алма-Ате, Казахстан
© AP Photo / Vladimir Tretyakov
Сотрудники полиции во время акции протеста против повышения цен на газ в Алма-Ате, Казахстан
НУР-СУЛТАН, 5 янв — РИА Новости. Аким (мэр) Алма-Аты Бакытжан Сагинтаев заявил, что власти взяли под контроль ситуацию в городе.
"За попытками дестабилизации и экстремистскими действиями стоят провокаторы изнутри и извне. Силами правопорядка принимаются необходимые меры по стабилизации ситуации, сохранению безопасности, мира и спокойствия Алматы", — сказал он в обращении, текст которого размещен в Telegram-канале акимата (мэрии).
По словам акима, "сейчас ситуация в городе взята под контроль властей", производятся задержания провокаторов и экстремистов, выявляются зачинщики.
Введение чрезвычайного положения в городе он назвал "важным решением для восстановления законности и правопорядка, обеспечения общественной безопасности, защиты прав и свобод граждан".
"Призываю всех горожан не поддаваться на провокации и беззаконие. Благодарю всех за поддержку, которую акимат и правоохранительные органы получали в эту непростую ночь", — добавил Сагинтаев.
В первые дни 2022 года жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области (нефтедобывающий регион на западе Казахстана) вышли на протесты против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Глава республики поручил сформировать правительственную комиссию для рассмотрения ситуации. Она 4 января сообщила, что готова выполнить главное требование протестующих и снизить цену газа.
Однако протесты не затихли, а распространились и на другие города. В Алма-Ате — крупнейшем городе Казахстана — вечером 4 января и в ночь на 5-е произошли столкновения митингующих с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. Токаев призвал людей проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне. Он отметил, что призывы атаковать служебные помещения гражданских и военных ведомств являются незаконными. По его словам, "власть не падет", но стране "нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог".
Позднее президент ввел в Мангистауской области и Алма-Ате чрезвычайное положение до 19 января. Оно предусматривает комендантский час с 7.00 до 23.00; запрет массовых мероприятий и забастовок; запрет продавать оружие, боеприпасы и алкоголь; изъятие у людей оружия и боеприпасов; усиление охраны особо важных объектов. Также ограничен въезд и выезд из Алма-Аты, предписаны проверки документов, досмотры людей и транспорта.
Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство республики, которое 25 февраля 2019 года возглавлял Аскар Мамин. И.о. премьер-министра был назначен первый вице-премьер Алихан Смаилов.
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