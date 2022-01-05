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Глава Алма-Аты заявил о нормализации ситуации в городе

Глава Алма-Аты заявил о нормализации ситуации в городе - РИА Новости, 05.01.2022

Глава Алма-Аты заявил о нормализации ситуации в городе

Аким (мэр) Алма-Аты Бакытжан Сагинтаев заявил, что власти взяли под контроль ситуацию в городе. РИА Новости, 05.01.2022

2022-01-05T05:21

2022-01-05T05:21

2022-01-05T06:21

в мире

казахстан

алма-ата

акции протеста в казахстане

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алихан смаилов

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НУР-СУЛТАН, 5 янв — РИА Новости. Аким (мэр) Алма-Аты Бакытжан Сагинтаев заявил, что власти взяли под контроль ситуацию в городе.По словам акима, "сейчас ситуация в городе взята под контроль властей", производятся задержания провокаторов и экстремистов, выявляются зачинщики.Введение чрезвычайного положения в городе он назвал "важным решением для восстановления законности и правопорядка, обеспечения общественной безопасности, защиты прав и свобод граждан"."Призываю всех горожан не поддаваться на провокации и беззаконие. Благодарю всех за поддержку, которую акимат и правоохранительные органы получали в эту непростую ночь", — добавил Сагинтаев.В первые дни 2022 года жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области (нефтедобывающий регион на западе Казахстана) вышли на протесты против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Глава республики поручил сформировать правительственную комиссию для рассмотрения ситуации. Она 4 января сообщила, что готова выполнить главное требование протестующих и снизить цену газа.Однако протесты не затихли, а распространились и на другие города. В Алма-Ате — крупнейшем городе Казахстана — вечером 4 января и в ночь на 5-е произошли столкновения митингующих с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. Токаев призвал людей проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне. Он отметил, что призывы атаковать служебные помещения гражданских и военных ведомств являются незаконными. По его словам, "власть не падет", но стране "нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог".Позднее президент ввел в Мангистауской области и Алма-Ате чрезвычайное положение до 19 января. Оно предусматривает комендантский час с 7.00 до 23.00; запрет массовых мероприятий и забастовок; запрет продавать оружие, боеприпасы и алкоголь; изъятие у людей оружия и боеприпасов; усиление охраны особо важных объектов. Также ограничен въезд и выезд из Алма-Аты, предписаны проверки документов, досмотры людей и транспорта.Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство республики, которое 25 февраля 2019 года возглавлял Аскар Мамин. И.о. премьер-министра был назначен первый вице-премьер Алихан Смаилов.

https://ria.ru/20220105/kazakhstan-1766593966.html

https://ria.ru/20220104/kazakhstan-1766581833.html

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в мире, казахстан, алма-ата, акции протеста в казахстане, бакытжан сагинтаев, нур-султан, алихан смаилов