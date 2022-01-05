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Глава Алма-Аты заявил о нормализации ситуации в городе
Глава Алма-Аты заявил о нормализации ситуации в городе - РИА Новости, 05.01.2022
Глава Алма-Аты заявил о нормализации ситуации в городе
Аким (мэр) Алма-Аты Бакытжан Сагинтаев заявил, что власти взяли под контроль ситуацию в городе. РИА Новости, 05.01.2022
2022-01-05T05:21
2022-01-05T06:21
в мире
казахстан
алма-ата
акции протеста в казахстане
бакытжан сагинтаев
нур-султан
алихан смаилов
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НУР-СУЛТАН, 5 янв — РИА Новости. Аким (мэр) Алма-Аты Бакытжан Сагинтаев заявил, что власти взяли под контроль ситуацию в городе.По словам акима, "сейчас ситуация в городе взята под контроль властей", производятся задержания провокаторов и экстремистов, выявляются зачинщики.Введение чрезвычайного положения в городе он назвал "важным решением для восстановления законности и правопорядка, обеспечения общественной безопасности, защиты прав и свобод граждан"."Призываю всех горожан не поддаваться на провокации и беззаконие. Благодарю всех за поддержку, которую акимат и правоохранительные органы получали в эту непростую ночь", — добавил Сагинтаев.В первые дни 2022 года жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области (нефтедобывающий регион на западе Казахстана) вышли на протесты против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Глава республики поручил сформировать правительственную комиссию для рассмотрения ситуации. Она 4 января сообщила, что готова выполнить главное требование протестующих и снизить цену газа.Однако протесты не затихли, а распространились и на другие города. В Алма-Ате — крупнейшем городе Казахстана — вечером 4 января и в ночь на 5-е произошли столкновения митингующих с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. Токаев призвал людей проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне. Он отметил, что призывы атаковать служебные помещения гражданских и военных ведомств являются незаконными. По его словам, "власть не падет", но стране "нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог".Позднее президент ввел в Мангистауской области и Алма-Ате чрезвычайное положение до 19 января. Оно предусматривает комендантский час с 7.00 до 23.00; запрет массовых мероприятий и забастовок; запрет продавать оружие, боеприпасы и алкоголь; изъятие у людей оружия и боеприпасов; усиление охраны особо важных объектов. Также ограничен въезд и выезд из Алма-Аты, предписаны проверки документов, досмотры людей и транспорта.Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство республики, которое 25 февраля 2019 года возглавлял Аскар Мамин. И.о. премьер-министра был назначен первый вице-премьер Алихан Смаилов.
https://ria.ru/20220105/kazakhstan-1766593966.html
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в мире, казахстан, алма-ата, акции протеста в казахстане, бакытжан сагинтаев, нур-султан, алихан смаилов
05:21 05.01.2022 (обновлено: 06:21 05.01.2022)
 
Глава Алма-Аты заявил о нормализации ситуации в городе

Глава Алма-Аты Сагинтаев заявил, что власти взяли под контроль ситуацию в городе

© AP Photo / Vladimir TretyakovСотрудники полиции во время акции протеста против повышения цен на газ в Алма-Ате, Казахстан
Сотрудники полиции во время акции протеста против повышения цен на газ в Алма-Ате, Казахстан - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
© AP Photo / Vladimir Tretyakov
Сотрудники полиции во время акции протеста против повышения цен на газ в Алма-Ате, Казахстан
Читать ria.ru в
НУР-СУЛТАН, 5 янв — РИА Новости. Аким (мэр) Алма-Аты Бакытжан Сагинтаев заявил, что власти взяли под контроль ситуацию в городе.

"За попытками дестабилизации и экстремистскими действиями стоят провокаторы изнутри и извне. Силами правопорядка принимаются необходимые меры по стабилизации ситуации, сохранению безопасности, мира и спокойствия Алматы", — сказал он в обращении, текст которого размещен в Telegram-канале акимата (мэрии).

По словам акима, "сейчас ситуация в городе взята под контроль властей", производятся задержания провокаторов и экстремистов, выявляются зачинщики.
Введение чрезвычайного положения в городе он назвал "важным решением для восстановления законности и правопорядка, обеспечения общественной безопасности, защиты прав и свобод граждан".
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"Призываю всех горожан не поддаваться на провокации и беззаконие. Благодарю всех за поддержку, которую акимат и правоохранительные органы получали в эту непростую ночь", — добавил Сагинтаев.
В первые дни 2022 года жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области (нефтедобывающий регион на западе Казахстана) вышли на протесты против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Глава республики поручил сформировать правительственную комиссию для рассмотрения ситуации. Она 4 января сообщила, что готова выполнить главное требование протестующих и снизить цену газа.
Однако протесты не затихли, а распространились и на другие города. В Алма-Ате — крупнейшем городе Казахстана — вечером 4 января и в ночь на 5-е произошли столкновения митингующих с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. Токаев призвал людей проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне. Он отметил, что призывы атаковать служебные помещения гражданских и военных ведомств являются незаконными. По его словам, "власть не падет", но стране "нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог".
Позднее президент ввел в Мангистауской области и Алма-Ате чрезвычайное положение до 19 января. Оно предусматривает комендантский час с 7.00 до 23.00; запрет массовых мероприятий и забастовок; запрет продавать оружие, боеприпасы и алкоголь; изъятие у людей оружия и боеприпасов; усиление охраны особо важных объектов. Также ограничен въезд и выезд из Алма-Аты, предписаны проверки документов, досмотры людей и транспорта.
Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство республики, которое 25 февраля 2019 года возглавлял Аскар Мамин. И.о. премьер-министра был назначен первый вице-премьер Алихан Смаилов.
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Казахстан поджигают с помощью сжиженного газа
 
В миреКазахстанАлма-АтаАкции протеста в КазахстанеБакытжан СагинтаевНур-СултанАлихан Смаилов
 
 
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