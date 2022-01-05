https://ria.ru/20220105/akimat-1766636666.html

Сотрудникам акимата Алма-Аты, который брали штурмом, ничего не угрожает

Сотрудникам акимата Алма-Аты, который брали штурмом, ничего не угрожает - РИА Новости, 05.01.2022

Сотрудникам акимата Алма-Аты, который брали штурмом, ничего не угрожает

Сотрудники акимата Алма-Аты, который ранее штурмовали протестующие, находятся в безопасности, госслужащие выполняют свои обязанности, сообщил корреспонденту... РИА Новости, 05.01.2022

2022-01-05T15:08

2022-01-05T15:08

2022-01-05T19:37

в мире

алма-ата

жанаозен

алматинская область

актау

касым-жомарт токаев

беспорядки в казахстане

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/05/1766617568_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_78bf73c3637cdfe1cdd7dd330737075b.jpg

АЛМА-АТА, 5 янв - РИА Новости. Сотрудники акимата Алма-Аты, который ранее штурмовали протестующие, находятся в безопасности, госслужащие выполняют свои обязанности, сообщил корреспонденту Sputnik Казахстан заместитель акима Ержан Бабакумаров.Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что митингующие ворвались в здание акимата Алма-Аты и подожгли его. Сотрудники полиции покинули площадь возле акимата."Сотрудники акимата Алма-Аты в безопасности. Государственные служащие выполняют свои обязанности в условиях режима чрезвычайного положения. Жизнедеятельность города обеспечивается, коммунальные службы работают бесперебойно. Тепло, газ, свет подается", - заявил Бабакумаров. По его мнению, нападением на акимат является проявлением радикализма.Он добавил, что сегодня на работу вышли "все, кому положено, в том числе руководство акимата".Согласно сообщению комендатуры Мангистауской области, где был ранее введен режим чрезвычайного положения, все социальные объекты региона - школы, вузы, медучреждения, коммунальные службы - работают в штатном режиме.В первые дни 2022 года жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области (нефтедобывающий регион на западе Казахстана) вышли на протесты против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил сформировать правительственную комиссию для рассмотрения ситуации. Она 4 января сообщила, что готова выполнить главное требование протестующих и снизить цены на газ.Однако протесты распространились и на другие города. В Алма-Ате - крупнейшем городе страны - вечером 4 января и в ночь на 5-е произошли столкновения митингующих с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. Токаев призвал людей проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне. Он отметил, что призывы атаковать служебные помещения гражданских и военных ведомств являются незаконными. По его словам, "власть не падет", но стране "нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог".Президент ввел в Мангистауской и Алматинской областях, а также в Алма-Ате чрезвычайное положение до 19 января. Оно предусматривает комендантский час с 7.00 до 23.00, запрет массовых мероприятий и забастовок, запрет продавать оружие, боеприпасы и алкоголь, изъятие у людей оружия и боеприпасов, усиление охраны особо важных объектов. Ограничен въезд и выезд из этих регионов и Алма-Аты, предписаны проверки документов, досмотры людей и транспорта. Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство и заявил, что на кабмине лежит особая вина за допущение протестной ситуации. Президент отметил постепенное выправление ситуации в Алма-Ате и Мангистауской области после введения режима ЧП.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220105/kazakhstan-1766636913.html

https://ria.ru/20220105/kazakhstan-1766624135.html

https://ria.ru/20220105/kazakhstan-1766606821.html

алма-ата

жанаозен

алматинская область

актау

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, алма-ата, жанаозен, алматинская область, актау, касым-жомарт токаев