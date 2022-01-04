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Решившую воровать российский газ Украину поймали за руку и наказали
Пушков назвал условие для конца транзита газа через Украину - РИА Новости, 04.01.2022
Решившую воровать российский газ Украину поймали за руку и наказали
Воровство российского газа приведет к концу транзита голубого топлива через территорию Украины, высказался в Telegram сенатор Алексей Пушков. РИА Новости, 04.01.2022
2022-01-04T01:05
2022-01-04T01:05
экономика
в мире
украина
киев
европа
алексей пушков
совет федерации рф
нафтогаз украины
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Воровство российского газа приведет к концу транзита голубого топлива через территорию Украины, высказался в Telegram сенатор Алексей Пушков.Накануне бывший глава "Нафтогаза" Андрей Коболев допустил, что Киев будет вынужден воровать российское топливо из трубы при недостаточном уровне импорта горючего для покрытия суточных дефицитов.Член Совета Федерации подчеркнул, что в таком случае Россия пойдет на разрыв действующего соглашения с украинской стороной.В конце 2019 года Россия и Украина подписали транзитный контракт на пять лет. Согласно документу, "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в следующие четыре.Украина в 2015 году перестала напрямую покупать газ из России и заменила его так называемым виртуальным реверсом. Реверс означает, что изначальный потребитель, получив в собственность газ, поставляет его в обратном направлении. Виртуальный же реверс — взаимозачет поставок, он предполагает, что украинские потребители отбирают часть транзитного газа, который "Газпром" направляет в Европу. Физически он не пересекает западные границы страны, но оформляется как импортированный из ЕС.
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экономика, в мире, украина, киев, европа, алексей пушков, совет федерации рф, нафтогаз украины, андрей коболев, россия
01:05 04.01.2022
 
Пушков назвал условие для конца транзита газа через Украину

Сенатор Пушков: воровство российского газа приведет к концу транзита через Украину

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 04.01.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Воровство российского газа приведет к концу транзита голубого топлива через территорию Украины, высказался в Telegram сенатор Алексей Пушков.
Накануне бывший глава "Нафтогаза" Андрей Коболев допустил, что Киев будет вынужден воровать российское топливо из трубы при недостаточном уровне импорта горючего для покрытия суточных дефицитов.
Член Совета Федерации подчеркнул, что в таком случае Россия пойдет на разрыв действующего соглашения с украинской стороной.
"Интересный прогноз: Украине придется воровать российский газ, предсказал экс-глава Нафтогаза Коболев, а это приведет к расторжению контракта с Россией и концу украинского транзита", — подчеркнул Пушков.
В конце 2019 года Россия и Украина подписали транзитный контракт на пять лет. Согласно документу, "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в следующие четыре.
Украина в 2015 году перестала напрямую покупать газ из России и заменила его так называемым виртуальным реверсом. Реверс означает, что изначальный потребитель, получив в собственность газ, поставляет его в обратном направлении. Виртуальный же реверс — взаимозачет поставок, он предполагает, что украинские потребители отбирают часть транзитного газа, который "Газпром" направляет в Европу. Физически он не пересекает западные границы страны, но оформляется как импортированный из ЕС.
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