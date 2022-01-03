https://ria.ru/20220103/gaz-1766491576.html

Украина собралась "воровать" российский газ

На Украине допустили "воровство" российского газа - РИА Новости, 03.01.2022

Украина собралась "воровать" российский газ

Украине придется воровать российский газ из транзитной трубы, если "Нафтогаз" не сможет обеспечить достаточный импорт топлива для покрытия суточных дефицитов... РИА Новости, 03.01.2022

2022-01-03T16:24

2022-01-03T16:24

2022-01-03T18:50

экономика

в мире

евросоюз

нафтогаз украины

андрей коболев

россия

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Украине придется воровать российский газ из транзитной трубы, если "Нафтогаз" не сможет обеспечить достаточный импорт топлива для покрытия суточных дефицитов. Таким мнением с изданием "Зеркало недели" поделился бывший глава компании Андрей Коболев.Он описал пессимистичный сценарий, согласно которому потребление газа внутри страны достигнет показателей февраля 2020 года. В этом случае "Нафтогаз" не сможет покрыть существующий спрос из-за дефицита импортных мощностей из Евросоюза.По словам Коболева, это ускорит запуск "Северного потока — 2" и побудит "Газпром" отказаться от украинского маршрута при "молчаливом согласии" западных стран.В конце 2019 года Россия и Украина подписали транзитный контракт на пять лет. Согласно документу, "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в следующие четыре.Украина в 2015 году перестала напрямую покупать газ из России и заменила его так называемым виртуальным реверсом. Реверс означает, что изначальный потребитель, получив в собственность газ, поставляет его в обратном направлении. Виртуальный же реверс — взаимозачет поставок, он предполагает, что украинские потребители отбирают часть транзитного газа, который "Газпром" направляет в Европу. Физически он не пересекает западные границы страны, но оформляется как импортированный из ЕС.

https://ria.ru/20211230/ukraina-1766070668.html

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экономика, в мире, евросоюз, нафтогаз украины, андрей коболев, россия