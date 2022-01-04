https://ria.ru/20220104/mitingi-1766557009.html

В правительстве Казахстана пообещали митингующим снизить цену на газ

В правительстве Казахстана пообещали митингующим снизить цену на газ - РИА Новости, 04.01.2022

В правительстве Казахстана пообещали митингующим снизить цену на газ

В казахстанском городе Актау члены правительственной комиссии встретились с активистами, протестующими против повышения цены на газ, рассказали в пресс-службе... РИА Новости, 04.01.2022

2022-01-04T15:36

2022-01-04T15:36

2022-01-04T21:32

в мире

казахстан

природный газ

казмунайгаз

жанаозен

атырауская область

западно-казахстанская область

актау

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/04/1766545985_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_785e19ba86b3fd65b3aea9d35f2bd66c.jpg

НУР-СУЛТАН, 4 янв — РИА Новости. В казахстанском городе Актау члены правительственной комиссии встретились с активистами, протестующими против повышения цены на газ, рассказали в пресс-службе премьер-министра республики."На встрече озвучены решения, принятые в ходе переговоров с инициативной группой города Актау, а именно о снижении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге (0,11 доллара. — Прим. ред.) за литр в Мангистауской области в рамках социальной ответственности национальной компании "Казмунайгаз", — говорится в сообщении.Кроме того, митингующим гарантировали, что их не привлекут к ответственности за участие в акции протеста. Стороны договорились решать возникающие вопросы в рамках диалога и действующего законодательства.В свою очередь, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев через Twitter подтвердил снижение цен и призвал демонстрантов не следовать призывам лиц, "заинтересованных в подрыве стабильности и единства общества". Глава государства уточнил, что другие социально-экономические требования протестующих власти рассмотрят на рабочем совещании, запланированном на среду.В начале года жители Жанаозена и Актау, которые находятся в нефтедобывающей Мангистауской области на западе страны, вышли на несанкционированные митинги, протестуя против двукратного увеличения стоимости сжиженного нефтяного газа. Как пояснили в Минэнерго Казахстана, с 1 января цены стали формироваться на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения. Токаев поручил сформировать комиссию для изучения ситуации.Митинги в поддержку протестующих жителей Мангистауской области начались и в соседних Атырауской и Западно-Казахстанской областях, а также в столице.

https://ria.ru/20220104/mitingi-1766557970.html

https://ria.ru/20220104/miting-1766552704.html

казахстан

жанаозен

атырауская область

западно-казахстанская область

актау

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, казахстан, природный газ, казмунайгаз, жанаозен, атырауская область, западно-казахстанская область, актау, сжиженный природный газ, касым-жомарт токаев, цены на нефть, акции протеста в казахстане