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Казахстанский мобильный оператор Kcell объяснил перебои со связью

Казахстанский мобильный оператор Kcell объяснил перебои со связью - РИА Новости, 04.01.2022

Казахстанский мобильный оператор Kcell объяснил перебои со связью

Казахстанский оператор мобильной связи Kcell объяснил перебои со связью в крупнейшем городе республики - Алма-Ате - действиями компетентных органов с целью... РИА Новости, 04.01.2022

2022-01-04T20:37

2022-01-04T20:37

2022-01-04T21:33

в мире

казахстан

алма-ата

акции протеста в казахстане

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АЛМА-АТА, 4 янв - РИА Новости. Казахстанский оператор мобильной связи Kcell объяснил перебои со связью в крупнейшем городе республики - Алма-Ате - действиями компетентных органов с целью обеспечения антитеррористической и общественной безопасности.Перебои с мобильным интернетом в крупных городах Казахстана наблюдаются с понедельника, когда в республике начались массовые митинги против подорожания сжиженного газа. В крупнейшем городе Казахстана - Алма-Ате - у пользователей не работают интернет-мессенджеры и социальные сети. Ранее Beeline сообщил, что перебои с мобильным интернетом происходят "по независящим от компании причинам"."Согласно пункту 1-2 статьи 41-1 Закона Республики Казахстан "О связи" сейчас компетентными органами Республики Казахстан ведутся мероприятия по приостановлению работы сетей и оказанию услуг связи в интересах обеспечения антитеррористической и общественной безопасности", - сообщил во вторник аккаунт оператора в Twitter в ответ на соответствующий вопрос пользователя.

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в мире, казахстан, алма-ата, акции протеста в казахстане