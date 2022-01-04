20:37 04.01.2022 (обновлено: 21:33 04.01.2022)
Казахстанский мобильный оператор Kcell объяснил перебои со связью
Казахстанский оператор Kcell объяснил перебои со связью мероприятиями компетентных органов
© Фото пресс-службы Премьер-Министра Республики КазахстанАктивисты на площади Ынтымак в Актау во время встречи с правительственной комиссией
Активисты на площади Ынтымак в Актау во время встречи с правительственной комиссией
АЛМА-АТА, 4 янв - РИА Новости. Казахстанский оператор мобильной связи Kcell объяснил перебои со связью в крупнейшем городе республики - Алма-Ате - действиями компетентных органов с целью обеспечения антитеррористической и общественной безопасности.
Перебои с мобильным интернетом в крупных городах Казахстана наблюдаются с понедельника, когда в республике начались массовые митинги против подорожания сжиженного газа. В крупнейшем городе Казахстана - Алма-Ате - у пользователей не работают интернет-мессенджеры и социальные сети. Ранее Beeline сообщил, что перебои с мобильным интернетом происходят "по независящим от компании причинам".
"Согласно пункту 1-2 статьи 41-1 Закона Республики Казахстан "О связи" сейчас компетентными органами Республики Казахстан ведутся мероприятия по приостановлению работы сетей и оказанию услуг связи в интересах обеспечения антитеррористической и общественной безопасности", - сообщил во вторник аккаунт оператора в Twitter в ответ на соответствующий вопрос пользователя.