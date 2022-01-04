20:04 04.01.2022 (обновлено: 21:32 04.01.2022)
Beeline подтвердил сбои с мобильным интернетом в Казахстане
Оператор Beeline подтвердил сбои с мобильным интернетом в Казахстане
Сим-карта с логотипом "Билайн"
АЛМА-АТА, 4 янв - РИА Новости. Оператор мобильной связи Beeline подтвердил, что в Казахстане наблюдаются перебои с мобильным интернетом по независящим от компании причинам.
Перебои с мобильным интернетом в крупных городах Казахстана наблюдаются с понедельника, когда в республике начались массовые митинги против подорожания сжиженного газа. В крупнейшем городе Казахстана - Алма-Ате - у пользователей не работают интернет-мессенджеры и социальные сети.
"В настоящее время у нас наблюдаются ограничения с предоставлением услуги мобильного интернета по независящим от компании причинам", - сообщил официальный аккаунт оператора в Twitter.
В первые дни нового года жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области Казахстана (нефтедобывающий регион на западе страны) вышли на митинги, протестуя против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Минэнерго страны объяснило, что с 1 января цена на газ формируется на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил сформировать правительственную комиссию для рассмотрения ситуации. Во вторник члены комиссии сообщили, что готовы выполнить главное требование протестующих и снизить цену газа в Мангистауской области. Митинги и акции протеста проходят во многих городах страны, демонстранты выдвигают новые требования, в том числе касающиеся снижения цен на товары, решения проблем безработицы.
Вчера, 17:02Президент Казахстана обратился к демонстрантам