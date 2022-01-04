https://ria.ru/20220104/kazakhstan-1766577239.html

Beeline подтвердил сбои с мобильным интернетом в Казахстане

Beeline подтвердил сбои с мобильным интернетом в Казахстане - РИА Новости, 04.01.2022

Beeline подтвердил сбои с мобильным интернетом в Казахстане

Оператор мобильной связи Beeline подтвердил, что в Казахстане наблюдаются перебои с мобильным интернетом по независящим от компании причинам. РИА Новости, 04.01.2022

2022-01-04T20:04

2022-01-04T20:04

2022-01-04T21:32

в мире

казахстан

мангистауская область

жанаозен

актау

касым-жомарт токаев

акции протеста в казахстане

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/94191/66/941916693_0:260:3093:2000_1920x0_80_0_0_99186c36d333881a0e59e412fbf20550.jpg

АЛМА-АТА, 4 янв - РИА Новости. Оператор мобильной связи Beeline подтвердил, что в Казахстане наблюдаются перебои с мобильным интернетом по независящим от компании причинам.Перебои с мобильным интернетом в крупных городах Казахстана наблюдаются с понедельника, когда в республике начались массовые митинги против подорожания сжиженного газа. В крупнейшем городе Казахстана - Алма-Ате - у пользователей не работают интернет-мессенджеры и социальные сети."В настоящее время у нас наблюдаются ограничения с предоставлением услуги мобильного интернета по независящим от компании причинам", - сообщил официальный аккаунт оператора в Twitter.В первые дни нового года жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области Казахстана (нефтедобывающий регион на западе страны) вышли на митинги, протестуя против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Минэнерго страны объяснило, что с 1 января цена на газ формируется на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил сформировать правительственную комиссию для рассмотрения ситуации. Во вторник члены комиссии сообщили, что готовы выполнить главное требование протестующих и снизить цену газа в Мангистауской области. Митинги и акции протеста проходят во многих городах страны, демонстранты выдвигают новые требования, в том числе касающиеся снижения цен на товары, решения проблем безработицы.

https://ria.ru/20220104/protesty-1766565109.html

казахстан

мангистауская область

жанаозен

актау

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, казахстан, мангистауская область, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев, акции протеста в казахстане