https://ria.ru/20220104/evrosoyuz-1766552196.html

Еврокомиссия предложила Молдавии новую программу финансовой помощи

Еврокомиссия предложила Молдавии новую программу финансовой помощи - РИА Новости, 04.01.2022

Еврокомиссия предложила Молдавии новую программу финансовой помощи

Еврокомиссия по запросу Молдавии предложила новую программу макрофинансовой помощи на сумму до 150 миллионов евро, ее должны одобрить Европарламент и страны... РИА Новости, 04.01.2022

2022-01-04T14:49

2022-01-04T14:49

2022-01-04T14:50

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молдавия

евросоюз

еврокомиссия

европарламент

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БРЮССЕЛЬ, 4 янв - РИА Новости. Еврокомиссия по запросу Молдавии предложила новую программу макрофинансовой помощи на сумму до 150 миллионов евро, ее должны одобрить Европарламент и страны Евросоюза, следует из заявления ЕК."По просьбе Республики Молдова Европейская комиссия сегодня приняла предложение о новой операции макрофинансовой помощи на сумму до 150 миллионов евро, из которых 30 миллионов евро в виде грантов и 120 миллионов евро в виде среднесрочных кредитов", - говорится в заявлении.Отмечается, что новая программа помощи будет продолжением предыдущих инициатив, в рамках которых Евросоюз выделил Молдавии 160 миллионов евро."Предлагаемая сегодня макрофинансовая помощь ЕС, которую еще должны утвердить парламент и Совет перед вступлением в силу и для реализации выплат, дополнит новую программу МВФ для страны... Она поможет Молдавии покрыть часть своих потребностей во внешнем финансировании в течение последующих двух лет", - отмечается в заявлении Еврокомиссии.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отдельно в своем Twitter написала, что выделяемые средства помогут Молдавии "стабилизировать экономику страны", вывести экономику "на путь восстановления" и провести "необходимые реформы".

https://ria.ru/20211215/gaz-1763853614.html

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в мире, молдавия, евросоюз, еврокомиссия, европарламент