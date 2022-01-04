14:49 04.01.2022 (обновлено: 14:50 04.01.2022)
Еврокомиссия предложила Молдавии новую программу финансовой помощи
Еврокомиссия предложила Молдавии финансовую помощь на сумму до 150 миллионов евро
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкБаннер на здании Европейской Комиссии в Брюссел
БРЮССЕЛЬ, 4 янв - РИА Новости. Еврокомиссия по запросу Молдавии предложила новую программу макрофинансовой помощи на сумму до 150 миллионов евро, ее должны одобрить Европарламент и страны Евросоюза, следует из заявления ЕК.
"По просьбе Республики Молдова Европейская комиссия сегодня приняла предложение о новой операции макрофинансовой помощи на сумму до 150 миллионов евро, из которых 30 миллионов евро в виде грантов и 120 миллионов евро в виде среднесрочных кредитов", - говорится в заявлении.
Отмечается, что новая программа помощи будет продолжением предыдущих инициатив, в рамках которых Евросоюз выделил Молдавии 160 миллионов евро.
"Предлагаемая сегодня макрофинансовая помощь ЕС, которую еще должны утвердить парламент и Совет перед вступлением в силу и для реализации выплат, дополнит новую программу МВФ для страны... Она поможет Молдавии покрыть часть своих потребностей во внешнем финансировании в течение последующих двух лет", - отмечается в заявлении Еврокомиссии.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отдельно в своем Twitter написала, что выделяемые средства помогут Молдавии "стабилизировать экономику страны", вывести экономику "на путь восстановления" и провести "необходимые реформы".
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