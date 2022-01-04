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https://ria.ru/20220104/aukus-1766524902.html
В МИД Китая рассказали, чем грозит соглашение AUKUS
В МИД Китая рассказали, чем грозит соглашение AUKUS - РИА Новости, 04.01.2022
В МИД Китая рассказали, чем грозит соглашение AUKUS
Трехстороннее соглашение США, Великобритании и Австралии в области обороны AUKUS, вызвавшее острую критику в мире, может привести к коллапсу режима... РИА Новости, 04.01.2022
2022-01-04T07:59
2022-01-04T07:59
в мире
сша
пекин
франция
владимир путин
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мид кнр
си цзиньпин
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ПЕКИН, 4 янв -РИА Новости. Трехстороннее соглашение США, Великобритании и Австралии в области обороны AUKUS, вызвавшее острую критику в мире, может привести к коллапсу режима нераспространения ядерного оружия, заявил на брифинге во вторник директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.Он подчеркнул, что существующая система гарантий МАГАТЭ не дает никаких возможностей проверить, что Австралия не будет использовать соответствующие материалы для создания ядерного оружия."Поэтому Китай вместе со многими другими странами крайне обеспокоен этим сотрудничеством", - указал Фу Цун, добавив, что Китай настаивает на создании в рамках МАГАТЭ специального комитета, на базе которого будут обсуждаться правовые, политические и технические последствия этого сотрудничества.По его словам, "это трехстороннее сотрудничество по атомным подлодкам создаст крайне негативный прецедент"."Мы считаем, что это станет злонамеренным использованием лазейки в договоре о нераспространении ядерного оружия, и, если это сделают многие страны, это будет означать коллапс режима нераспространения ядерного оружия", - подчеркнул он.Фу Цун также отметил, что указанные страны, которые всегда заявляли о своем лидерстве в международных усилиях в области нераспространения, проявили двойные стандарты, заключив соответствующий договор.В середине сентября Австралия заключила сделку с Великобританией и США в области обороны и безопасности в рамках нового партнерства AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group, стоимость которого составляла 56 миллиардов евро. Соглашение с Францией предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан потом назвал решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину". В недавних контактах лидеров России и КНР Владимира Путина и Си Цзиньпина стороны высказались, что блок AUKUS (США-Великобритания-Австралия) подрывает ядерное равновесие и взвинчивает напряженность в регионе.
https://ria.ru/20220104/snimki-1766524410.html
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в мире, сша, пекин, франция, владимир путин, мид франции‎, мид кнр, си цзиньпин, жан-ив ле дриан, россия, aukus
07:59 04.01.2022
 
В МИД Китая рассказали, чем грозит соглашение AUKUS

Китайский дипломат Фу Цун: AUKUS может разрушить режим нераспространения ядерного оружия

© U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 1st Class Ronald GutridgeИспытательный запуск ракеты Trident II D5 с подводной лодки Небраска у побережья Калифорнии
Испытательный запуск ракеты Trident II D5 с подводной лодки Небраска у побережья Калифорнии
© U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 1st Class Ronald Gutridge
Испытательный запуск ракеты Trident II D5 с подводной лодки Небраска у побережья Калифорнии. Архивное фото
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ПЕКИН, 4 янв -РИА Новости. Трехстороннее соглашение США, Великобритании и Австралии в области обороны AUKUS, вызвавшее острую критику в мире, может привести к коллапсу режима нераспространения ядерного оружия, заявил на брифинге во вторник директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.
"AUKUS, и особенно трехстороннее соглашение по разработке атомных подводных лодок, крайне серьезный вопрос. Суть проблемы заключается в том, что в случае, если этот план будет осуществлен, это будет означать, что США и Великобритания, будучи двумя ядерными государствами, передадут Австралии, которая ядерной страной не является, оружейный уран", - заявил дипломат.
Он подчеркнул, что существующая система гарантий МАГАТЭ не дает никаких возможностей проверить, что Австралия не будет использовать соответствующие материалы для создания ядерного оружия.
"Поэтому Китай вместе со многими другими странами крайне обеспокоен этим сотрудничеством", - указал Фу Цун, добавив, что Китай настаивает на создании в рамках МАГАТЭ специального комитета, на базе которого будут обсуждаться правовые, политические и технические последствия этого сотрудничества.
По его словам, "это трехстороннее сотрудничество по атомным подлодкам создаст крайне негативный прецедент".
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"Мы считаем, что это станет злонамеренным использованием лазейки в договоре о нераспространении ядерного оружия, и, если это сделают многие страны, это будет означать коллапс режима нераспространения ядерного оружия", - подчеркнул он.
Фу Цун также отметил, что указанные страны, которые всегда заявляли о своем лидерстве в международных усилиях в области нераспространения, проявили двойные стандарты, заключив соответствующий договор.
В середине сентября Австралия заключила сделку с Великобританией и США в области обороны и безопасности в рамках нового партнерства AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group, стоимость которого составляла 56 миллиардов евро. Соглашение с Францией предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан потом назвал решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину". В недавних контактах лидеров России и КНР Владимира Путина и Си Цзиньпина стороны высказались, что блок AUKUS (США-Великобритания-Австралия) подрывает ядерное равновесие и взвинчивает напряженность в регионе.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
16 декабря 2021, 20:22
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В миреСШАПекинФранцияВладимир ПутинМИД Франции‎МИД КНРСи ЦзиньпинЖан-Ив Ле ДрианРоссияAUKUS
 
 
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