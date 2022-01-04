https://ria.ru/20220104/aukus-1766524902.html

В МИД Китая рассказали, чем грозит соглашение AUKUS

В МИД Китая рассказали, чем грозит соглашение AUKUS - РИА Новости, 04.01.2022

В МИД Китая рассказали, чем грозит соглашение AUKUS

Трехстороннее соглашение США, Великобритании и Австралии в области обороны AUKUS, вызвавшее острую критику в мире, может привести к коллапсу режима... РИА Новости, 04.01.2022

2022-01-04T07:59

2022-01-04T07:59

2022-01-04T07:59

в мире

сша

пекин

франция

владимир путин

мид франции‎

мид кнр

си цзиньпин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155750/51/1557505118_0:297:3072:2025_1920x0_80_0_0_5ed87819e54e256e5ab5b358b242540e.jpg

ПЕКИН, 4 янв -РИА Новости. Трехстороннее соглашение США, Великобритании и Австралии в области обороны AUKUS, вызвавшее острую критику в мире, может привести к коллапсу режима нераспространения ядерного оружия, заявил на брифинге во вторник директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.Он подчеркнул, что существующая система гарантий МАГАТЭ не дает никаких возможностей проверить, что Австралия не будет использовать соответствующие материалы для создания ядерного оружия."Поэтому Китай вместе со многими другими странами крайне обеспокоен этим сотрудничеством", - указал Фу Цун, добавив, что Китай настаивает на создании в рамках МАГАТЭ специального комитета, на базе которого будут обсуждаться правовые, политические и технические последствия этого сотрудничества.По его словам, "это трехстороннее сотрудничество по атомным подлодкам создаст крайне негативный прецедент"."Мы считаем, что это станет злонамеренным использованием лазейки в договоре о нераспространении ядерного оружия, и, если это сделают многие страны, это будет означать коллапс режима нераспространения ядерного оружия", - подчеркнул он.Фу Цун также отметил, что указанные страны, которые всегда заявляли о своем лидерстве в международных усилиях в области нераспространения, проявили двойные стандарты, заключив соответствующий договор.В середине сентября Австралия заключила сделку с Великобританией и США в области обороны и безопасности в рамках нового партнерства AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group, стоимость которого составляла 56 миллиардов евро. Соглашение с Францией предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан потом назвал решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину". В недавних контактах лидеров России и КНР Владимира Путина и Си Цзиньпина стороны высказались, что блок AUKUS (США-Великобритания-Австралия) подрывает ядерное равновесие и взвинчивает напряженность в регионе.

https://ria.ru/20220104/snimki-1766524410.html

https://ria.ru/20211216/aukus-1764125563.html

сша

пекин

франция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, пекин, франция, владимир путин, мид франции‎, мид кнр, си цзиньпин, жан-ив ле дриан, россия, aukus