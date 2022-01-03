Беглов заявил об увеличении турпотока в Санкт-Петербург
Губернатор Беглов: Петербург в 2021 году посетили более шести миллионов туристов
Санкт-Петербург
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 янв - РИА Новости. Санкт-Петербург в 2021 году посетили более 6 миллиона туристов, что в два раза превышает показатели 2020 года, сообщил в интервью РИА Новости губернатор города Александр Беглов.
"По итогам года наш город примет свыше 6 миллионов гостей – вдвое больше, чем за 2020 год. Задача – восстановить поток туристов в кратчайшие сроки после снятия ограничений и открытия границ", - сказал он.
Беглов рассказал, что Петербург начал масштабную информационную кампанию по привлечению иностранных туристов, активизирует участие в межрегиональных программах.
"Мы раньше всех в России предоставили льготы индустрии гостеприимства. Начали масштабную информационную кампанию по привлечению отложенного спроса на посещение Северной столицы России иностранцами. Открыли на канале "Евроньюс" в разделе "Спецвыпуск" Интернет-хаб "Visit Petersburg" на 12 языках. Контент для зрителей из 126 стран мира постоянно обновляется. Возобновляем размещение рекламы Санкт-Петербурга как мирового туристического центра в международных аэропортах", - рассказал губернатор.
Он отметил, что на рынке внутреннего туризма активизируется участие в межрегиональных программах "Серебряное ожерелье России", совместных программах с Ленинградской и Калининградской областями. В городе создается сеть новых привлекательных мест в рамках проекта "Новая туристская и культурная география Петербурга".
Ранее сообщалось, что 2019 год был рекордным для Петербурга по турпотоку – город посетили 10,5 миллиона туристов, из них половина – иностранные. Турпоток в Петербург в 2020 году на фоне пандемии составил около 3 миллионов человек.