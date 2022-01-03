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Туризм
https://ria.ru/20220103/turizm-1766471441.html
Беглов заявил об увеличении турпотока в Санкт-Петербург
Беглов заявил об увеличении турпотока в Санкт-Петербург - РИА Новости, 03.01.2022
Беглов заявил об увеличении турпотока в Санкт-Петербург
Санкт-Петербург в 2021 году посетили более 6 миллиона туристов, что в два раза превышает показатели 2020 года, сообщил в интервью РИА Новости губернатор города... РИА Новости, 03.01.2022
2022-01-03T12:11
2022-01-03T12:11
туризм
санкт-петербург
калининградская область
александр беглов
новости - туризм
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 янв - РИА Новости. Санкт-Петербург в 2021 году посетили более 6 миллиона туристов, что в два раза превышает показатели 2020 года, сообщил в интервью РИА Новости губернатор города Александр Беглов.Беглов рассказал, что Петербург начал масштабную информационную кампанию по привлечению иностранных туристов, активизирует участие в межрегиональных программах."Мы раньше всех в России предоставили льготы индустрии гостеприимства. Начали масштабную информационную кампанию по привлечению отложенного спроса на посещение Северной столицы России иностранцами. Открыли на канале "Евроньюс" в разделе "Спецвыпуск" Интернет-хаб "Visit Petersburg" на 12 языках. Контент для зрителей из 126 стран мира постоянно обновляется. Возобновляем размещение рекламы Санкт-Петербурга как мирового туристического центра в международных аэропортах", - рассказал губернатор.Он отметил, что на рынке внутреннего туризма активизируется участие в межрегиональных программах "Серебряное ожерелье России", совместных программах с Ленинградской и Калининградской областями. В городе создается сеть новых привлекательных мест в рамках проекта "Новая туристская и культурная география Петербурга".Ранее сообщалось, что 2019 год был рекордным для Петербурга по турпотоку – город посетили 10,5 миллиона туристов, из них половина – иностранные. Турпоток в Петербург в 2020 году на фоне пандемии составил около 3 миллионов человек.Читайте полный текст интервью Александра Беглова &gt;&gt;
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санкт-петербург, калининградская область, александр беглов, новости - туризм, россия
12:11 03.01.2022
 
Беглов заявил об увеличении турпотока в Санкт-Петербург

Губернатор Беглов: Петербург в 2021 году посетили более шести миллионов туристов

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСанкт-Петербург
Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 03.01.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Санкт-Петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 янв - РИА Новости. Санкт-Петербург в 2021 году посетили более 6 миллиона туристов, что в два раза превышает показатели 2020 года, сообщил в интервью РИА Новости губернатор города Александр Беглов.
"По итогам года наш город примет свыше 6 миллионов гостей – вдвое больше, чем за 2020 год. Задача – восстановить поток туристов в кратчайшие сроки после снятия ограничений и открытия границ", - сказал он.
Беглов рассказал, что Петербург начал масштабную информационную кампанию по привлечению иностранных туристов, активизирует участие в межрегиональных программах.
"Мы раньше всех в России предоставили льготы индустрии гостеприимства. Начали масштабную информационную кампанию по привлечению отложенного спроса на посещение Северной столицы России иностранцами. Открыли на канале "Евроньюс" в разделе "Спецвыпуск" Интернет-хаб "Visit Petersburg" на 12 языках. Контент для зрителей из 126 стран мира постоянно обновляется. Возобновляем размещение рекламы Санкт-Петербурга как мирового туристического центра в международных аэропортах", - рассказал губернатор.
Он отметил, что на рынке внутреннего туризма активизируется участие в межрегиональных программах "Серебряное ожерелье России", совместных программах с Ленинградской и Калининградской областями. В городе создается сеть новых привлекательных мест в рамках проекта "Новая туристская и культурная география Петербурга".
Ранее сообщалось, что 2019 год был рекордным для Петербурга по турпотоку – город посетили 10,5 миллиона туристов, из них половина – иностранные. Турпоток в Петербург в 2020 году на фоне пандемии составил около 3 миллионов человек.
Читайте полный текст интервью Александра Беглова >>
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ТуризмСанкт-ПетербургКалининградская областьАлександр БегловНовости - ТуризмРоссия
 
 
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