https://ria.ru/20220103/tigry-1766510954.html
Призраки или цари? Иностранцев "сломало" видео из России
"Призраки или цари". Иностранцев восхитило видео из России - РИА Новости, 03.01.2022
Призраки или цари? Иностранцев "сломало" видео из России
Иностранные пользователи социальной сети Twitter обратили внимание на видео с российской краснокнижной амурской тигрицей по кличке Светлая и ее тигрятами... РИА Новости, 03.01.2022
2022-01-03T20:58
2022-01-03T20:58
2022-01-03T21:23
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Иностранные пользователи социальной сети Twitter обратили внимание на видео с российской краснокнижной амурской тигрицей по кличке Светлая и ее тигрятами. Публикацию с записью из фотоловушки разместил аккаунт ABC.Животные обитают на территории Еврейской автономной области (ЕАО). В прошлом месяце центр "Амурский тигр" сообщал, что Светлая в третий раз стала матерью."Красивые кошки. Надеюсь, им хорошо живется", — написал один из пользователей."Царские котики", — восхитился другой."Величественные и призрачные", — написала американка, поделившаяся записью."Мне кажется, соседствовать с ними немного опасно", — задумались в комментариях."Тигрята только родились? Они выглядят большими", — написал читатель.Некоторые были встревожены погодой в регионе."Этот снег… Его так много. Какая там вообще температура?" — поинтересовались в комментариях."Каждый год так утопать в снегу, бедные тигры", — добавил житель Калифорнии."Они привыкли к холоду. Но да — выглядит очень морозно!" — написали ему в ответ."Выглядит так, будто им нравится такая погода", — отметил читатель.Сейчас тигрятам около четырех-пяти месяцев. Всего, по данным директора центра "Тигр" Виктора Кузьменко, в ЕАО минимум 20 особей тигра. Животным обеспечивают охрану, чтобы продолжить восстановление популяции.
https://ria.ru/20211220/primore-1764513084.html
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в мире, twitter, амурские тигры, россия
20:58 03.01.2022 (обновлено: 21:23 03.01.2022)
"Призраки или цари". Иностранцев восхитило видео из России
Пользователей Twitter удивила живущая в России амурская тигрица
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости.
Иностранные пользователи социальной сети Twitter обратили внимание на видео с российской краснокнижной амурской тигрицей по кличке Светлая и ее тигрятами. Публикацию с записью из фотоловушки разместил аккаунт ABC
.
Животные обитают на территории Еврейской автономной области (ЕАО). В прошлом месяце центр "Амурский тигр" сообщал
, что Светлая в третий раз стала матерью.
"Красивые кошки. Надеюсь, им хорошо живется", — написал один из пользователей.
"Царские котики", — восхитился другой.
"Величественные и призрачные", — написала американка, поделившаяся записью.
"Мне кажется, соседствовать с ними немного опасно", — задумались в комментариях.
"Я счастлива, что тигрята выглядят здоровыми. Пусть живут долго и благополучно", — пожелала пользовательница.
"Тигрята только родились? Они выглядят большими", — написал читатель.
Некоторые были встревожены погодой в регионе.
"Этот снег… Его так много. Какая там вообще температура?" — поинтересовались в комментариях.
"Каждый год так утопать в снегу, бедные тигры", — добавил житель Калифорнии
.
"Они привыкли к холоду. Но да — выглядит очень морозно!" — написали ему в ответ.
"Выглядит так, будто им нравится такая погода", — отметил читатель.
Сейчас тигрятам около четырех-пяти месяцев. Всего, по данным директора центра "Тигр" Виктора Кузьменко, в ЕАО минимум 20 особей тигра. Животным обеспечивают охрану, чтобы продолжить восстановление популяции.