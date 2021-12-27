https://ria.ru/20211227/tigritsa-1765582466.html

В ЕАО амурская тигрица Светлая в третий раз стала мамой

В ЕАО амурская тигрица Светлая в третий раз стала мамой - РИА Новости, 27.12.2021

В ЕАО амурская тигрица Светлая в третий раз стала мамой

Краснокнижная амурская тигрица по кличке Светлая, обитающая на территории Еврейской автономной области (ЕАО), в третий раз стала мамой, сообщает центр "Амурский РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T02:58

2021-12-27T02:58

2021-12-27T11:41

хорошие новости

общество

еврейская автономная область

владимир путин

виктор кузьменко

сергей арамилев

центр "амурский тигр"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/137144/07/1371440736_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5cc7f427530db5cb536f78c8a01378f7.jpg

ХАБАРОВСК, 27 дек — РИА Новости. Краснокнижная амурская тигрица по кличке Светлая, обитающая на территории Еврейской автономной области (ЕАО), в третий раз стала мамой, сообщает центр "Амурский тигр".Первое потомство у Светлой и тигра Бориса, выпущенных в дикую природу в 2014 году, появилось в зимой 2016-2017 годов, а второе – в конце 2019 года. Одного из детенышей первого выводка назвали Гром – имя ему выбрали пользователи соцсетей.Пол двух тигрят пока определить не удается, им около четырех-пяти месяцев.Специалисты отмечают, что отец малышей, скорее всего, Гром. В прошлом году он "выдавил" Бориса с участка, который прежде они делили, и стал его единоличным хозяином, напомнили эксперты."По видео мы можем только предполагать, кто приходится тигрятам отцом, однако рождение малышей уже само по себе событие, и теперь перед тигрицей стоит непростая задача — сохранить и вырастить потомство... Гром часто попадает на видео "разговаривающим". На видео с его предположительными малышами мы сразу слышим диалог: малыши "ругаются", а мать-тигрица им отвечает. Возмущение тигрят понятно, ведь ранее они сидели у логова и ждали, пока мать принесет им еду, а теперь же приходится следовать за ней", — рассказал гендиректор центра Сергей Арамилев.По данным директора центра "Тигр" Виктора Кузьменко, в ЕАО минимум 20 особей тигра. Восстановить популяцию удалось, реализуя программу реинтродукции амурского тигра в границах исторического ареала. Тигры успешно адаптировались, и самки стабильно приносят потомство. Со стороны охотнадзора ЕАО им обеспечивается достойная охрана.

https://ria.ru/20211206/primore-1762329080.html

https://ria.ru/20211223/primore-1765052419.html

еврейская автономная область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, еврейская автономная область, владимир путин, виктор кузьменко, сергей арамилев, центр "амурский тигр"