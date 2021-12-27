https://ria.ru/20211227/tigritsa-1765582466.html
В ЕАО амурская тигрица Светлая в третий раз стала мамой
В ЕАО амурская тигрица Светлая в третий раз стала мамой - РИА Новости, 27.12.2021
В ЕАО амурская тигрица Светлая в третий раз стала мамой
Краснокнижная амурская тигрица по кличке Светлая, обитающая на территории Еврейской автономной области (ЕАО), в третий раз стала мамой, сообщает центр "Амурский РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T02:58
2021-12-27T02:58
2021-12-27T11:41
хорошие новости
общество
еврейская автономная область
владимир путин
виктор кузьменко
сергей арамилев
центр "амурский тигр"
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ХАБАРОВСК, 27 дек — РИА Новости. Краснокнижная амурская тигрица по кличке Светлая, обитающая на территории Еврейской автономной области (ЕАО), в третий раз стала мамой, сообщает центр "Амурский тигр".Первое потомство у Светлой и тигра Бориса, выпущенных в дикую природу в 2014 году, появилось в зимой 2016-2017 годов, а второе – в конце 2019 года. Одного из детенышей первого выводка назвали Гром – имя ему выбрали пользователи соцсетей.Пол двух тигрят пока определить не удается, им около четырех-пяти месяцев.Специалисты отмечают, что отец малышей, скорее всего, Гром. В прошлом году он "выдавил" Бориса с участка, который прежде они делили, и стал его единоличным хозяином, напомнили эксперты."По видео мы можем только предполагать, кто приходится тигрятам отцом, однако рождение малышей уже само по себе событие, и теперь перед тигрицей стоит непростая задача — сохранить и вырастить потомство... Гром часто попадает на видео "разговаривающим". На видео с его предположительными малышами мы сразу слышим диалог: малыши "ругаются", а мать-тигрица им отвечает. Возмущение тигрят понятно, ведь ранее они сидели у логова и ждали, пока мать принесет им еду, а теперь же приходится следовать за ней", — рассказал гендиректор центра Сергей Арамилев.По данным директора центра "Тигр" Виктора Кузьменко, в ЕАО минимум 20 особей тигра. Восстановить популяцию удалось, реализуя программу реинтродукции амурского тигра в границах исторического ареала. Тигры успешно адаптировались, и самки стабильно приносят потомство. Со стороны охотнадзора ЕАО им обеспечивается достойная охрана.
https://ria.ru/20211206/primore-1762329080.html
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общество, еврейская автономная область, владимир путин, виктор кузьменко, сергей арамилев, центр "амурский тигр"
02:58 27.12.2021 (обновлено: 11:41 27.12.2021)
В ЕАО амурская тигрица Светлая в третий раз стала мамой
В ЕАО краснокнижная амурская тигрица Светлая в третий раз стала мамой